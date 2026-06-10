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szervátültetés

Óriási áttörést értek el kínai tudósok, emberek ezrei menekülhetnek meg

1 órája
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A világon először hajtottak végre olyan műtétet, amikor sertésmájat és sertésvesét is egyszerre ültettek át emberbe. A szervátültetés történetének új mérföldköve lehet az eljárás, amely a jövőben a donor szervek krónikus hiányát enyhítheti.
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Világszerte emberek ezrei várnak életmentő szervekre, hiszen a rendelkezésre álló donorok száma messze elmarad az igényektől. Emiatt a kutatók évek óta keresik az olyan szervátültetések lehetőségét, hogy állati szerveket is biztonságosan lehessen emberi betegeknél alkalmazni.

Sikeres szervátültetést végeztek kínai kutatóorvosok: egy sertés két szervét is egyszerre ültették át emberbe
Sikeres szervátültetést végeztek kínai kutatóorvosok: egy sertés két szervét is egyszerre ültették át emberbe
 Fotó: DUVAL / BSIP

Miért jelent áttörést ez a szervátültetés?

A Guangxi Orvostudományi Egyetem kórházának kínai kutatói egy 53 éves, agyhalott férfin hajtották végre a beavatkozást. A Med folyóiratban publikált eredmények szerint korábban már történtek sertésszerv-átültetések emberekben, ám ezek egyetlen szervre korlátozódtak. 

Most először sikerült egyszerre több szervet is, egy teljes sertésmájat és sertésvesét beültetni ugyanabba a betegbe. 

A műtétet követően a szervek közel öt napon keresztül működtek, mielőtt a vizsgálatot a család kérésére lezárták. Ez az első bizonyíték arra, hogy több szerv egyidejű xenotranszplantációja is megvalósítható lehet.

Hogyan csökkentették a kilökődés kockázatát?

Az átültetett sertésmáj genetikai módosításon esett át. Három gént eltávolítottak belőle, hogy mérsékeljék az immunrendszer támadásának esélyét, ugyanakkor három emberi gént beépítettek a szervbe a vérrögképződés kockázatának csökkentése érdekében. A beültetett szervek megfelelő vérellátást kaptak, a máj epét termelt, a vesék pedig helyreállították a beteg korábban kórosan magas kreatinin- és karbamidszintjét.

Mi történt a műtét után?

Az egyik legérdekesebb eredmény az volt, hogy a sertésmáj működése fokozatosan alkalmazkodni kezdett az emberi szervezethez. A szerv bizonyos anyagcsere-folyamatai egyre inkább az emberi máj működésére kezdtek hasonlítani. Ez fontos információ lehet a jövőbeli beavatkozások tervezésénél, hiszen azt mutatja, hogy az állati szervek képesek lehetnek alkalmazkodni új környezetükhöz.

Hogyan alakíthatja át a szervátültetés jövőjét ez az eredmény?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a módszer még kísérleti fázisban van, és további vizsgálatokra lesz szükség. Ugyanakkor a mostani eredmény jelentős előrelépést jelent, mert a súlyos máj- és vesebetegségek esetén gyakran egyszerre több szerv pótlására lenne szükség. 

  • Ha a xenotranszplantáció biztonságossá válik, a sertésekből származó szervek hosszú távon enyhíthetik a világszerte tapasztalható szervhiányt, amely jelenleg sok beteg számára az egyik legnagyobb akadályt jelenti a gyógyulás útján - írja a South China Morning Post.

 

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