Megfejtették, mi okozza a szívrohamok 99%-át

A komolyabb egészségügyi problémák, így a szívbetegségek is ritkán jelentkeznek előzetes figyelmeztetés nélkül. A kutatók több mint 9 millió felnőtt egészségügyi adatait elemezték az Egyesült Államokban és Dél-Koreában.

Négy fő tényező áll a szívroham és a stroke hátterében

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Megállapították, hogy az infarktuson átesettek szinte mindegyikénél jelen volt az alábbi négy kockázati tényező legalább egyike a megbetegedést megelőző időszakban:

A szívgyilkos magas vérnyomás

A vizsgált tényezők közül a magas vérnyomás fordult elő a leggyakrabban, a szívrohamot, stroke-ot vagy szívelégtelenséget elszenvedő betegek több mint 93 százalékánál már korábban is fennállt ez a probléma. A vérnyomás megfelelő kezelése ezért kiemelt fontosságú a megelőzésben.

Az adatok a fiatalabb, 60 év alatti nőkre is igazak, náluk is 95 százalék feletti volt ezen rizikófaktorok jelenléte a megbetegedés előtt.

Eltérő okok a nőknél és a férfiaknál

Egy másik vizsgálatban a kutatók 65 év alatti betegek szívrohamait elemezték. A férfiak esetében a megbetegedések 75 százalékát a hagyományos érelzáródás és a vérrögök okozták. A nőknél viszont ez az arány kevesebb mint a fele, mindössze 47 százalék volt.

Ez azt jelenti, hogy a női betegek többségénél nem a klasszikus érelzáródás állt a háttérben, ami a megelőzés és a kezelés szempontjából is fontos információ.

Egyéb stresszhatások a szervezetben

A nőknél a szívrohamok 34 százalékát az oxigénellátási és -igénybeli eltérés okozta. Ezt olyan egyéb stresszhatások váltják ki a szervezetben, mint például a vérszegénység vagy egy fertőzés. Gyakori ok volt még a koszorúér falának szakadása, valamint a test más részeiről odasodródott vérrög is.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kiváltó ok pontos ismerete nélkülözhetetlen a hatékony kezelés kiválasztásához és a betegség megismétlődésének elkerüléséhez.

Az elemzésről bővebben a Journal of the American College of Cardiology című szakfolyóiratban lehet olvasni.