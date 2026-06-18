Rájöttek, kiket csípnek meg legszívesebben a szúnyogok

A kutatások szerint a szúnyogok figyelmét először a szén-dioxid kelti fel, amit már messziről képesek megérezni. Ahogy közelebb érnek hozzánk, a bőrünkből származó szaganyagok veszik át a főszerepet a pontos célpont kiválasztásában. A nőstény szúnyogok – amelyek az egyedüli vérszívók – speciális receptorok segítségével érzékelik ezeket a jeleket. Minél közelebb kerülnek az emberhez, annál nagyobb jelentősége lesz a testhőmérsékletnek és a bőr környezetében lévő páratartalomnak.

A szúnyogok az illatanyagok alapján válogatnak

Fotó: NIH-NIAID / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a szúnyogok bizonyos vércsoportokat előnyben részesítenének. Ugyancsak nem találtak kapcsolatot a csípések gyakorisága és a bőr-, haj- vagy szemszín között.

A bőrünk illata sokat számít a szúnyognak

A szakértők szerint a kulcs a bőrünkön élő mikroorganizmusok által termelt szagokban rejlik. Az emberi test 300–1000-féle illékony vegyületet bocsát ki, amelyek együtt alkotják egyedi testszagunkat.

Egy friss kutatásban a szakemberek 42 nő bevonásával vizsgálták az egyiptomi csípőszúnyogok viselkedését, és 27 olyan szagmolekulát azonosítottak, amelyet a rovarok képesek érzékelni.

Kiderült, hogy a szúnyogmágnesként működő alanyok lényegesen több 1-oktén-3-ol nevű vegyületet termeltek.

Ez az anyag a bőrön lévő faggyú lebomlásakor keletkezik, és a kutatók szerint már a legkisebb mennyiségi különbség is elég ahhoz, hogy a rovarok célpontot váltsanak.

Az alkohol is befolyásolhatja a vonzerőt

Több kutatás arra utal, hogy a sörfogyasztás növelheti a szúnyogcsípések valószínűségét.

Ennek oka, hogy az alkohol emeli a testhőmérsékletet, növeli a kilélegzett szén-dioxid mennyiségét, és megváltoztatja a bőr által kibocsátott szaganyagokat.

Egy Burkina Fasóban végzett vizsgálat során a maláriát terjesztő Anopheles szúnyogok erősebben vonzódtak azokhoz az önkéntesekhez, akik korábban sört fogyasztottak. Hasonló eredményre jutott egy holland kutatás is: a sört fogyasztó résztvevők vonzóbbak voltak a nőstény szúnyogok számára.

Az északibb területeket is meghódítják a veszélyes szúnyogok

Az éghajlatváltozás miatt egyes szúnyogfajok új területeket vesznek birtokba. Ilyen például a chikungunya-vírust terjesztő tigrisszúnyog, amely már Európa északibb részein is feltűnik. A szakértők szerint ezért egyre fontosabb annak vizsgálata, pontosan mi tesz egyeseket vonzóbbá a szúnyogok számára.