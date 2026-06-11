Önvezető szuperbuszok száguldozhatnak Kaliforniában

Kalifornia évtizedek óta próbálja megvalósítani a nagy sebességű vasutat, ám a költségek és a csúszások miatt a projekt egyre több kritikát kap. Eközben a szakemberek egy másik, első hallásra szokatlan megoldást is vizsgálnak: olyan nagy sebességű szuperbuszokat, amelyek saját sávjukban közlekednének, és sebességük a gyorsvonatokéval vetekedne.

A Kaliforniai Nagy sebességű Vasút Projekt építése már több éves késésnél tart, ráadásul a költségek is állandóan emelkednek. A közlekedési hatóságok szerint a szuperbuszok ezt egészíthetnék ki

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Miért merült fel a szuperbusz ötlete?

A kaliforniai közlekedési hatóság szerint a szuperbuszok kiegészíthetnék a készülő nagysebességű vasúti hálózatot:

olyan kisebb településeket is bekapcsolhatnának a rendszerbe, amelyekhez nem épülne vasútállomás. A tervek szerint a buszok helyi, expressz és távolsági járatokként is működhetnének, hasonlóan ahhoz, ahogy a metró- és vasúthálózatokon különböző szolgáltatási szintek léteznek.

Egy San Francisco–Los Angeles út akár három órára rövidülhetne, szemben a mai távolsági buszok hét-kilencórás menetidejével.

Milyen lenne a jövő szuperbusza?

A jövő szuperbuszai sokkal inkább hasonlítanának a jelenlegi nagy sebességű vonatokra, mint buszokra

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A jelenlegi buszok alkalmatlanok lennének ilyen sebességre, ezért teljesen új járműveket kellene tervezni.

A tanulmány szerint a szuperbuszok aerodinamikus kialakításúak lennének, formájuk inkább emlékeztetne a japán sinkanszenekre vagy a nagy sebességű vonatokra, mint a mai szögletes buszokra.

A súly csökkentése érdekében szénszálas anyagokat alkalmaznának, miközben új fékrendszerekre, speciális gumiabroncsokra és fejlett stabilizáló technológiákra is szükség lenne.

A nagy sebességű szakaszokon a buszok várhatóan önvezető üzemmódban közlekednének, mert az emberi reakcióidő ilyen tempónál már nem lenne elegendő.

Milyen utakon közlekednének?

A jelenlegi amerikai autópályákat legfeljebb 135 km/órás sebesség körüli közlekedésre tervezték. A 225 km/órás tempóhoz szélesebb sávokra, nagyobb ívsugarú kanyarokra és hosszabb fel- valamint lehajtókra lenne szükség.

A szuperbuszok saját, elkülönített sávokat kapnának, hogy ne keveredjenek a hagyományos forgalommal.

A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy ilyen sebességnél egy esetleges baleset következményei rendkívül súlyosak lennének, ezért a biztonsági követelmények is jóval szigorúbbak lennének a maiaknál.