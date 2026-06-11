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kalifornia

Önvezető szuperbuszok száguldozhatnak Kaliforniában

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A buszos közlekedésről nem a gyorsaság jut az eszünkbe, Kaliforniában mégis ilyen jövőt képzelnek el. A közlekedési hatóság olyan szuperbuszok lehetőségét vizsgálja, amelyek akár 225 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek, és három óra alatt köthetik össze San Franciscót Los Angelesszel.
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kaliforniaszuperbuszlos angelessan franciscoközlekedési hatóság

Kalifornia évtizedek óta próbálja megvalósítani a nagy sebességű vasutat, ám a költségek és a csúszások miatt a projekt egyre több kritikát kap. Eközben a szakemberek egy másik, első hallásra szokatlan megoldást is vizsgálnak: olyan nagy sebességű szuperbuszokat, amelyek saját sávjukban közlekednének, és sebességük a gyorsvonatokéval vetekedne.

A Kaliforniai Nagysebességű Vasú Projekt építése már több éves késésnél tart, ráadásul a költségek is állandóan emelkednek. A közlekedési hatóságok szerint a szuperbuszok ezt egészíthetnék ki.
A Kaliforniai Nagy sebességű Vasút Projekt építése már több éves késésnél tart, ráadásul a költségek is állandóan emelkednek. A közlekedési hatóságok szerint a szuperbuszok ezt egészíthetnék ki
Fotó: MICHAEL YANOW / NurPhoto

Miért merült fel a szuperbusz ötlete?

A kaliforniai közlekedési hatóság szerint a szuperbuszok kiegészíthetnék a készülő nagysebességű vasúti hálózatot: 

olyan kisebb településeket is bekapcsolhatnának a rendszerbe, amelyekhez nem épülne vasútállomás. A tervek szerint a buszok helyi, expressz és távolsági járatokként is működhetnének, hasonlóan ahhoz, ahogy a metró- és vasúthálózatokon különböző szolgáltatási szintek léteznek. 

Egy San Francisco–Los Angeles út akár három órára rövidülhetne, szemben a mai távolsági buszok hét-kilencórás menetidejével.

Milyen lenne a jövő szuperbusza?

A jövő szuperbuszai sokkal inkább hasonlítanának a jelenlegi nagysebességű vonatokra, mint buszokra
A jövő szuperbuszai sokkal inkább hasonlítanának a jelenlegi nagy sebességű vonatokra, mint buszokra
Fotó: STRINGER / cnsphoto

A jelenlegi buszok alkalmatlanok lennének ilyen sebességre, ezért teljesen új járműveket kellene tervezni. 

  • A tanulmány szerint a szuperbuszok aerodinamikus kialakításúak lennének, formájuk inkább emlékeztetne a japán sinkanszenekre vagy a nagy sebességű vonatokra, mint a mai szögletes buszokra. 
  • A súly csökkentése érdekében szénszálas anyagokat alkalmaznának, miközben új fékrendszerekre, speciális gumiabroncsokra és fejlett stabilizáló technológiákra is szükség lenne. 
  • A nagy sebességű szakaszokon a buszok várhatóan önvezető üzemmódban közlekednének, mert az emberi reakcióidő ilyen tempónál már nem lenne elegendő.

Milyen utakon közlekednének?

A jelenlegi amerikai autópályákat legfeljebb 135 km/órás sebesség körüli közlekedésre tervezték. A 225 km/órás tempóhoz szélesebb sávokra, nagyobb ívsugarú kanyarokra és hosszabb fel- valamint lehajtókra lenne szükség. 

A szuperbuszok saját, elkülönített sávokat kapnának, hogy ne keveredjenek a hagyományos forgalommal. 

A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy ilyen sebességnél egy esetleges baleset következményei rendkívül súlyosak lennének, ezért a biztonsági követelmények is jóval szigorúbbak lennének a maiaknál.

Működhet-e a szuperbusz a valóságban?

A világon már léteznek olyan rendszerek, amelyek részben hasonlítanak a kaliforniai elképzeléshez. A brazíliai Curitiba buszfolyosói naponta több millió utast szállítanak, Ausztráliában pedig az O-Bahn nevű rendszer ötvözi a buszok és a kötöttpályás közlekedés előnyeit. 

A legközelebb talán a holland Superbus jutott a mostani elképzeléshez: a 23 utast szállító prototípus teszteken elérte a 250 km/órás sebességet. 

A projekt azonban végül elbukott, mert a működéséhez teljesen új infrastruktúrát kellett volna kiépíteni.

Valóban ez lehet a közlekedés jövője?

A szakértők szerint a szuperbusz technikailag megvalósítható, de egyelőre számos kérdés vár válaszra. 

  • Nem tudni, mennyibe kerülne a rendszer kiépítése, 
  • hogyan fogadnák az utasok a rendkívül gyors buszos utazást, és 
  • mennyire lenne gazdaságos az üzemeltetés. 

Kalifornia egyelőre csak a lehetőségeket vizsgálja, de a terv jól mutatja, hogy a jövő közlekedési megoldásai nem feltétlenül síneken érkeznek - írja a Popular Science.

 

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