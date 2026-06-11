Önvezető szuperbuszok száguldozhatnak Kaliforniában

Kalifornia évtizedek óta próbálja megvalósítani a nagy sebességű vasutat, ám a költségek és a csúszások miatt a projekt egyre több kritikát kap. Eközben a szakemberek egy másik, első hallásra szokatlan megoldást is vizsgálnak: olyan nagy sebességű szuperbuszokat, amelyek saját sávjukban közlekednének, és sebességük a gyorsvonatokéval vetekedne.
Miért merült fel a szuperbusz ötlete?
A kaliforniai közlekedési hatóság szerint a szuperbuszok kiegészíthetnék a készülő nagysebességű vasúti hálózatot:
olyan kisebb településeket is bekapcsolhatnának a rendszerbe, amelyekhez nem épülne vasútállomás. A tervek szerint a buszok helyi, expressz és távolsági járatokként is működhetnének, hasonlóan ahhoz, ahogy a metró- és vasúthálózatokon különböző szolgáltatási szintek léteznek.
Egy San Francisco–Los Angeles út akár három órára rövidülhetne, szemben a mai távolsági buszok hét-kilencórás menetidejével.
Milyen lenne a jövő szuperbusza?
A jelenlegi buszok alkalmatlanok lennének ilyen sebességre, ezért teljesen új járműveket kellene tervezni.
- A tanulmány szerint a szuperbuszok aerodinamikus kialakításúak lennének, formájuk inkább emlékeztetne a japán sinkanszenekre vagy a nagy sebességű vonatokra, mint a mai szögletes buszokra.
- A súly csökkentése érdekében szénszálas anyagokat alkalmaznának, miközben új fékrendszerekre, speciális gumiabroncsokra és fejlett stabilizáló technológiákra is szükség lenne.
- A nagy sebességű szakaszokon a buszok várhatóan önvezető üzemmódban közlekednének, mert az emberi reakcióidő ilyen tempónál már nem lenne elegendő.
Milyen utakon közlekednének?
A jelenlegi amerikai autópályákat legfeljebb 135 km/órás sebesség körüli közlekedésre tervezték. A 225 km/órás tempóhoz szélesebb sávokra, nagyobb ívsugarú kanyarokra és hosszabb fel- valamint lehajtókra lenne szükség.
A szuperbuszok saját, elkülönített sávokat kapnának, hogy ne keveredjenek a hagyományos forgalommal.
A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy ilyen sebességnél egy esetleges baleset következményei rendkívül súlyosak lennének, ezért a biztonsági követelmények is jóval szigorúbbak lennének a maiaknál.
Működhet-e a szuperbusz a valóságban?
A világon már léteznek olyan rendszerek, amelyek részben hasonlítanak a kaliforniai elképzeléshez. A brazíliai Curitiba buszfolyosói naponta több millió utast szállítanak, Ausztráliában pedig az O-Bahn nevű rendszer ötvözi a buszok és a kötöttpályás közlekedés előnyeit.
A legközelebb talán a holland Superbus jutott a mostani elképzeléshez: a 23 utast szállító prototípus teszteken elérte a 250 km/órás sebességet.
A projekt azonban végül elbukott, mert a működéséhez teljesen új infrastruktúrát kellett volna kiépíteni.
Valóban ez lehet a közlekedés jövője?
A szakértők szerint a szuperbusz technikailag megvalósítható, de egyelőre számos kérdés vár válaszra.
- Nem tudni, mennyibe kerülne a rendszer kiépítése,
- hogyan fogadnák az utasok a rendkívül gyors buszos utazást, és
- mennyire lenne gazdaságos az üzemeltetés.
Kalifornia egyelőre csak a lehetőségeket vizsgálja, de a terv jól mutatja, hogy a jövő közlekedési megoldásai nem feltétlenül síneken érkeznek - írja a Popular Science.