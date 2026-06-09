Majdnem egész Új-Zélandot maga alá temette egy szupervulkán

A jégkorszakban Új-Zéland Északi-szigete egészen másképp nézett ki, mint ma: erdők borították a tájat, amely számos őshonos madárfajnak adott otthont. A felszín alatt azonban már hatalmas geológiai erők dolgoztak. A Csendes-óceáni-lemez az Ausztrál-lemez alá bukott, létrehozva a rendkívül aktív Taupō szupervulkáni övezetet. Ebben a környezetben következett be a Whakamaru-szuperkitörés, a Föld egyik legnagyobb ismert vulkáni eseménye.

Új-Zéland Északi-szigetén a Mount Ruapehu vulkánkitörése 10 kilométer magasan lövelte a légkörbe a vulkáni hamut és lávacafatokat, ami emlékeztet az egykori szupervulkán kitörésének első szakaszára

Fotó: MANAWATU STANDARD/TB/KR / AFP

Hogyan tárták fel a szupervulkán 350 ezer éves nyomait?

A kutatók vulkáni üvegdarabok kémiai összetételét vizsgálták Új-Zélandon és a Csendes-óceán déli részén. Ez a módszer a kriminalisztikához hasonlítható: ahogyan a DNS egyértelműen lebuktathat egy gyanúsítottat, úgy a vulkáni anyag kémiai „ujjlenyomata” is megmutatja, honnan származik. Több mint 30 lelőhely anyagáról derült ki, hogy ugyanahhoz az ősi kitöréshez kapcsolódik. Ezek alapján a kutatók első alkalommal tudták részletesen rekonstruálni az eseménysort.

Mi történt a szupervulkán kitörésének kezdetén?

A vizsgálatok szerint a mai Taupō-tóhoz hasonló hatalmas tó terülhetett el a térségben. Amikor a magma elérte a felszínt, közvetlenül a vízbe érkezett, a tűz és a víz találkozása pedig rendkívül heves robbanásokat idézett elő. A kitörés első szakaszát még egyetlen magmatest táplálta. Miközben a tó fokozatosan eltűnt, feltöltődött a vulkáni törmelékkel, a vulkán működése egyre szárazabb jellegűvé vált.

Miért volt különleges ez a szupervulkán a későbbi szakaszban?

A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a későbbi szakaszokban nem egyetlen magmakamrán keresztül történt a kitörés. A bizonyítékok alapján legalább öt különálló magmatest lépett működésbe szinte egyszerre. Ez magyarázhatja a kitörés elképesztő energiáját és méretét. A forró piroklaszt-árak több száz méter vastag rétegeket hagytak maguk után, miközben a hamu Új-Zéland szinte teljes Északi-szigetét, sőt a távoli Chatham-szigeteket is beborította.

Mekkora pusztítást okozott a szupervulkán?

A becslések szerint a kitörés összesen 2300 köbkilométer vulkáni anyagot juttatott a környezetbe. Ez akkora mennyiség, hogy ha egyenletesen szétterítenék, egész Új-Zélandot körülbelül kilenc méter vastag törmelékréteg fedné be. A kitörés környezetében helyenként 4,5 méter vastag hamuréteg is lerakódott.