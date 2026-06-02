Öné lehet egy T. rex, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia

A T-rex árverés új fejezetet nyit a paleontológiai leletek kereskedelmében. A Gus becenevet viselő dinoszaurusz maradványai várhatóan 20-30 millió dollárt érhetnek el. Ennek következtében a gyűjtők és múzeumok egyaránt versengeni fognak a T-rex birtoklásáért. A Sotheby's aukciósház ezzel a különleges darabbal ismét bizonyítja, hogy a természettudományi leletek piaca egyre népszerűbb.

Szenzáció az árverésen: egy T-rex csontváza kerül kalapács alá

Fotó: STRINGER / cnsphoto

Gary „Gus" Licking a T-rex megtalálója

A fosszília nevét Gary „Gus" Lickingről kapta, aki először felfedezte a maradványokat. Gus Licking szenvedélyes amatőr paleontológusként járta a vadont, amikor rábukkant erre a páratlan leletre. A felfedezés pillanata megváltoztatta az életét, hiszen azonnal felismerte, hogy valami rendkívülire bukkant. Továbbá a szakemberek bevonásával hamarosan kiderült, hogy egy Tyrannosaurus rex csontjaira lelt.

A felfedezés helyszíne és körülményei is figyelemre méltóak voltak. Gary "Gus" Licking kitartása és elkötelezettsége nélkül ez a T-rex talán örökre a föld alatt maradt volna. Ráadásul a lelet állapota kifejezetten jó, ami ritkaságszámba megy ilyen korú maradványok esetében. Mindezek miatt a Gus név örökre összefonódott ezzel a lenyűgöző dinoszaurusszal.

Thomas Heitkamp és a tudományos háttérmunka

A felfedezést követően Thomas Heitkamp paleontológus vette kézbe a lelet szakmai feldolgozását. Heitkamp és csapata aprólékos munkával tárta fel és konzerválta a T-rex maradványait. Emellett részletes elemzéseket végeztek, hogy megállapítsák a dinoszaurusz korát, nemét és életkörülményeit. A kutatások eredményei jelentősen hozzájárultak a Tyrannosaurus rex fajról alkotott tudásunkhoz.

Thomas Heitkamp hangsúlyozta, hogy a Gus példány különleges tudományos értékkel bír. A csontok állapota lehetővé teszi olyan vizsgálatok elvégzését, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. Ugyanakkor a szakember aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az árverés után a lelet esetleg magángyűjteménybe kerülhet. Ilyenkor ugyanis a tudományos kutatás lehetőségei korlátozottá válhatnak.

Az árverés jelentősége és következményei

A Sotheby's Natural History aukció eseménye világszerte felkeltette az érdeklődést. A T-rex árverés nem csupán üzleti szempontból jelentős, hanem etikai kérdéseket is felvet. Sokan úgy vélik, hogy az ilyen páratlan leletek helyét múzeumokban kellene biztosítani. Mindazonáltal a magángyűjtők egyre aktívabbak ezen a piacon.