Gyomorforgató dolog derült ki a T-Rexről, még a tudósok is meglepődtek

Az utóbbi években a paleontológusok egyre többet foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy milyen volt igazából együtt élni ezekkel az őskori óriásokkal. Nem csak a méretük és erejük volt lenyűgöző, hanem a mindennapi biológiai funkcióik is, beleértve a lehelet összetételét. A kutatók most úgy vélik, hogy a T-rex szájából áradó bűz valószínűleg orrfacsaró lehetett, ami a táplálkozási szokásaikkal és az emésztési folyamataikkal függött össze.

A T-rex lehelete is halálos volt

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A T-rex ragadozó étrendjének sötét oldala: rothadt hús és baktériumok

A T-rex elsősorban ragadozó volt, de a tudósok szerint jelentős mértékben dögevőként is viselkedett. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen fogyasztott már rothadásnak indult tetemeket is. Következésképpen a szájüregében rengeteg baktérium telepedett meg, amelyek a bomló húsdarabkákon szaporodtak el a fogai között. Ezek a mikroorganizmusok intenzív bomlási folyamatokat indítottak el, amelyek kénhidrogént és egyéb kellemetlen szagú vegyületeket termeltek.

Ben Miller, a téma egyik lelkes kutatója és népszerűsítője szerint a modern komodói sárkányok jó analógiát jelenthetnek a T-rex leheletének megértéséhez. Ezek a mai ragadozók szintén dögevők, és szájukban halálos baktériumkolóniák élnek. Ennek eredményeként a leheletük annyira fertőző és bűzös, hogy az áldozataik gyakran a fertőzésbe halnak bele, még ha el is menekülnek az első támadás elől.

A tudományos rekonstrukció módszertana: hogyan szagolhatjuk meg a múltat?

A paleontológusok különböző módszereket alkalmaznak az őskori állatok biológiai működésének rekonstruálására. Elsősorban a fosszilis maradványokból, a fogak kopási mintázataiból és az állkapocs szerkezetéből vonnak le következtetéseket a táplálkozási szokásokról. Továbbá a modern rokonok és hasonló életmódot folytató állatok tanulmányozása segít megérteni, milyen lehetett a T-rex lehelet összetétele.

A fogak között talált mikrobarázdák és a megkövesedett ételmaradványok elemzése rámutat arra, hogy ezek az állatok nem rágták alaposan az ételt. Ehelyett nagy darabokat téptek le és nyeltek le egészben. Ez a táplálkozási mód kedvezett a baktériumok szaporodásának, mivel a fogak közötti résekben mindig maradt bomló szerves anyag.