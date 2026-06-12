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Gyomorforgató dolog derült ki a T-Rexről, még a tudósok is meglepődtek

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Képzeld el, hogy 68 millió évvel ezelőtt állsz egy ősi erdőben, és hirtelen megérzed a Tyrannosaurus rex leheletét a nyakadban. Valószínűleg ez lenne az utolsó dolog, amit tapasztalsz, de nem csak a hatalmas állkapocs és a gyilkos fogak miatt. A tudósok szerint ugyanis a T-rex lehelete önmagában is elképzelhetetlenül borzalmas lehetett.
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t - rexragadozórex lehelete

Az utóbbi években a paleontológusok egyre többet foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy milyen volt igazából együtt élni ezekkel az őskori óriásokkal. Nem csak a méretük és erejük volt lenyűgöző, hanem a mindennapi biológiai funkcióik is, beleértve a lehelet összetételét. A kutatók most úgy vélik, hogy a T-rex szájából áradó bűz valószínűleg orrfacsaró lehetett, ami a táplálkozási szokásaikkal és az emésztési folyamataikkal függött össze. 

T-rex Tyrannosaurus rex dinosaur. This bipedal theropod dinosaur was one of the largest ever predators, measuring over 12 metres in length from head to tail and weighing up to 8 tons. It is thought to have combined hunting and scavenging to feed itself. Its fossils are found in North America and date from around 67 million years ago, during the Cretaceous period. Often known as T-Rex. (Photo by ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR / Science Photo Library via AFP)
A T-rex lehelete is halálos volt
Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR

A T-rex ragadozó étrendjének sötét oldala: rothadt hús és baktériumok

A T-rex elsősorban ragadozó volt, de a tudósok szerint jelentős mértékben dögevőként is viselkedett. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen fogyasztott már rothadásnak indult tetemeket is. Következésképpen a szájüregében rengeteg baktérium telepedett meg, amelyek a bomló húsdarabkákon szaporodtak el a fogai között. Ezek a mikroorganizmusok intenzív bomlási folyamatokat indítottak el, amelyek kénhidrogént és egyéb kellemetlen szagú vegyületeket termeltek. 

Ben Miller, a téma egyik lelkes kutatója és népszerűsítője szerint a modern komodói sárkányok jó analógiát jelenthetnek a T-rex leheletének megértéséhez. Ezek a mai ragadozók szintén dögevők, és szájukban halálos baktériumkolóniák élnek. Ennek eredményeként a leheletük annyira fertőző és bűzös, hogy az áldozataik gyakran a fertőzésbe halnak bele, még ha el is menekülnek az első támadás elől.

A tudományos rekonstrukció módszertana: hogyan szagolhatjuk meg a múltat?

A paleontológusok különböző módszereket alkalmaznak az őskori állatok biológiai működésének rekonstruálására. Elsősorban a fosszilis maradványokból, a fogak kopási mintázataiból és az állkapocs szerkezetéből vonnak le következtetéseket a táplálkozási szokásokról. Továbbá a modern rokonok és hasonló életmódot folytató állatok tanulmányozása segít megérteni, milyen lehetett a T-rex lehelet összetétele. 

A fogak között talált mikrobarázdák és a megkövesedett ételmaradványok elemzése rámutat arra, hogy ezek az állatok nem rágták alaposan az ételt. Ehelyett nagy darabokat téptek le és nyeltek le egészben. Ez a táplálkozási mód kedvezett a baktériumok szaporodásának, mivel a fogak közötti résekben mindig maradt bomló szerves anyag.

Az őskori világ érzékszervi élménye

Összességében elmondható, hogy a T-rex nem csak kinézetre volt félelmetes, hanem valószínűleg az összes érzékszervünket megtámadta volna. A lehelet, amely a szájából áradt, figyelmeztetés lehetett a közelgő veszélyre – bár addigra már valószínűleg túl késő lett volna menekülni. Ben Miller és más kutatók munkája segít abban, hogy teljesebb képet kapjunk arról, milyen volt igazából az élet a dinoszauruszok korában.

 

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