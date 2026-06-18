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tartósítószer

Ez a nyolc tartósítószer a kardiológusok rémálma – teljesen kikészítik a szívet

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Az élelmiszer-adalékanyagok rendszeres fogyasztásának hosszú távú egészségügyi hatásait vizsgálta egy nagyszabású francia kutatás. Az eredmények szerint egyes, széles körben használt tartósítószerek nagyobb arányban fordultak elő azok étrendjében, akiknél később magas vérnyomás vagy szív- és érrendszeri betegség alakult ki.
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tartósítószermagas vérnyomásszív- és érrendszeri betegségekételadalékadalékanyagokszív- és érrendszeradalékanyag

A kutatás a francia NutriNet-Santé program részeként készült, több mint 112 ezer önkéntes bevonásával. A résztvevők rendszeresen naplózták, hogy mit ettek és ittak, a kutatók pedig elemezték az élelmiszerek összetételét, köztük a tartósítószereket. Az alanyok egészségét 7-8 éven át követték, hogy kiderítsék, kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy szív- és érrendszeri betegség

Tartósítószeres fánkot evő nő, fotó, illusztráció
A részletes vizsgálat során nyolc olyan tartósítószert azonosítottak, amelyek különösen veszélyesek a szív- és érrendszer egészségére nézve, és drasztikusan megemelhetik a magas vérnyomást
Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk

Az eredmények szerint szinte mindenki fogyaszt ilyen adalékanyagokat: az első két évben a résztvevők 99,5%-ának a szervezetébe jutott legalább egyfajta tartósítószer.

Tartósítószerek: nagyobb bevitel mellett nőtt a kockázat

Minél több tartósítószeres ételt fogyasztunk, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki a keringési rendszerünket. A kutatás adatai szerint az élelmiszeripari adalékanyagok rendszeres bevitele közvetlen összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, valamint a szívroham és a stroke kialakulásával. A szakemberek ráadásul a tartósítószerek mindkét fő típusánál aggasztó eredményekre jutottak.

Az elemzés szerint a legnagyobb kockázatot a nem antioxidáns hatású tartósítószerek jelentik – ezek azok az anyagok, amelyek a baktériumok és penészgombák elszaporodását gátolják az élelmiszerekben.

Azoknál a résztvevőknél, akik a legtöbbet fogyasztották az ilyen adalékokból, 29 százalékkal ugrott meg a magas vérnyomás kialakulásának esélye a tudatosabban vásárló, kevesebb adalékanyagot fogyasztó csoporthoz képest. A helyzet azonban a szív egészsége szempontjából is súlyos: ugyanebben a körben a szív- és érrendszeri megbetegedések – köztük a szívroham, a stroke és az angina – kockázata 16 százalékkal bizonyult magasabbnak.

Sokan gondolják, hogy az antioxidáns hatású adalékanyagok – amelyek az oxidáció lassításával, az avasodás és a barnulás megelőzésével nyújtják meg a termékek szavatosságát – biztonságosabbak. A számok azonban cáfolják ezt a tévhitet. A kutatók ebben a kategóriában is hasonlóan veszélyes tendenciát figyeltek meg: 

a legtöbb antioxidáns tartósítószert fogyasztó alanyoknál 22 százalékkal nőtt meg a magas vérnyomás kockázata.

Nyolc adalékanyag a fókuszban

A kutatók nem elégedtek meg az általános statisztikákkal; egyenként górcső alá vették a 17 leggyakrabban fogyasztott tartósítószert. Az elemzés alapján végül összeállt a fekete lista a legkárosabb összetevőkről: nyolc olyan, az élelmiszeriparban lépten-nyomon használt adalékanyagot azonosítottak, amelyek egyértelműen növelik a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Ezek a vegyületek ott rejtőznek a mindennapi élelmiszereinkben – a felvágottaktól kezdve a konzerveken át az üdítőkig. 

Ha szeretnénk tudatosabban vásárolni, a csomagolásokon az alábbi E-számokat érdemes figyelnünk:

  • Kálium-szorbát (E202)
  • Kálium-metabiszulfit (E224)
  • Nátrium-nitrit (E250)
  • Aszkorbinsav (E300)
  • Nátrium-aszkorbát (E301)
  • Nátrium-eritorbát (E316)
  • Citromsav (E330)
  • Rozmaringkivonatok (E392)

A lista legnagyobb meglepetése

A vizsgálat egyik legfontosabb és egyben leginkább elgondolkodtató tanulsága az aszkorbinsavhoz (E300) kapcsolódik. Bár ezt a vegyületet a köznyelvben leginkább a létfontosságú C-vitaminként ismerjük és alapvetően az egészséggel társítjuk, az élelmiszeripar óriási mennyiségben alkalmazza antioxidáns tartósítószerként a legkülönfélébb feldolgozott ételekben.

A kutatás adatai szerint az aszkorbinsav túlzott bevitele kétfrontos támadást indít a szervezet ellen: nemcsak a magas vérnyomás kialakulásával mutat szoros összefüggést, hanem közvetlenül kapcsolatba hozható a komolyabb szív- és érrendszeri megbetegedésekkel is.

Amit eddig vizsgáltak, az csak a jéghegy csúcsa

Bár a mostani vizsgálat megfigyeléseken alapult – így közvetlen ok-okozati kapcsolatot önmagában nem bizonyít –, az elemzés rendkívül részletes volt. A kutatók ráadásul a szív- és érrendszeri betegségek egyéb kockázati tényezőit is kiszűrték a háttérből.

Laboratóriumi kísérletek már korábban megmutatták, hogy bizonyos tartósítószerek oxidatív stresszt (sejtszintű károsodást) okozhatnak, és a hasnyálmirigy működését is megzavarhatják. Éppen ezért a szakemberek szerint elkerülhetetlen, hogy a jövőben alaposabban is mérlegeljük ezeknek az adalékanyagoknak a valós kockázatait és előnyeit.

A tanulmány szerzői szerint az eredmények egyértelműen azokat a jól ismert ajánlásokat támasztják alá, amelyek szerint érdemes a természetes vagy minimálisan feldolgozott élelmiszereket előnyben részesítenünk.

A munka ráadásul itt nem áll meg. A kutatócsoport jelenleg gőzerővel vizsgálja, hogy az élelmiszer-adalékok és az ultrafeldolgozott ételek pontosan hogyan befolyásolják:

Az elemzésről részletesebben az European Heart Journal szívgyógyászati szakfolyóiratban olvashat.

 

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