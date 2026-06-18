Ez a nyolc tartósítószer a kardiológusok rémálma – teljesen kikészítik a szívet

A kutatás a francia NutriNet-Santé program részeként készült, több mint 112 ezer önkéntes bevonásával. A résztvevők rendszeresen naplózták, hogy mit ettek és ittak, a kutatók pedig elemezték az élelmiszerek összetételét, köztük a tartósítószereket. Az alanyok egészségét 7-8 éven át követték, hogy kiderítsék, kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy szív- és érrendszeri betegség.

A részletes vizsgálat során nyolc olyan tartósítószert azonosítottak, amelyek különösen veszélyesek a szív- és érrendszer egészségére nézve, és drasztikusan megemelhetik a magas vérnyomást

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Az eredmények szerint szinte mindenki fogyaszt ilyen adalékanyagokat: az első két évben a résztvevők 99,5%-ának a szervezetébe jutott legalább egyfajta tartósítószer.

Tartósítószerek: nagyobb bevitel mellett nőtt a kockázat

Minél több tartósítószeres ételt fogyasztunk, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki a keringési rendszerünket. A kutatás adatai szerint az élelmiszeripari adalékanyagok rendszeres bevitele közvetlen összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, valamint a szívroham és a stroke kialakulásával. A szakemberek ráadásul a tartósítószerek mindkét fő típusánál aggasztó eredményekre jutottak.

Az elemzés szerint a legnagyobb kockázatot a nem antioxidáns hatású tartósítószerek jelentik – ezek azok az anyagok, amelyek a baktériumok és penészgombák elszaporodását gátolják az élelmiszerekben.

Azoknál a résztvevőknél, akik a legtöbbet fogyasztották az ilyen adalékokból, 29 százalékkal ugrott meg a magas vérnyomás kialakulásának esélye a tudatosabban vásárló, kevesebb adalékanyagot fogyasztó csoporthoz képest. A helyzet azonban a szív egészsége szempontjából is súlyos: ugyanebben a körben a szív- és érrendszeri megbetegedések – köztük a szívroham, a stroke és az angina – kockázata 16 százalékkal bizonyult magasabbnak.

Sokan gondolják, hogy az antioxidáns hatású adalékanyagok – amelyek az oxidáció lassításával, az avasodás és a barnulás megelőzésével nyújtják meg a termékek szavatosságát – biztonságosabbak. A számok azonban cáfolják ezt a tévhitet. A kutatók ebben a kategóriában is hasonlóan veszélyes tendenciát figyeltek meg:

a legtöbb antioxidáns tartósítószert fogyasztó alanyoknál 22 százalékkal nőtt meg a magas vérnyomás kockázata.

Nyolc adalékanyag a fókuszban

A kutatók nem elégedtek meg az általános statisztikákkal; egyenként górcső alá vették a 17 leggyakrabban fogyasztott tartósítószert. Az elemzés alapján végül összeállt a fekete lista a legkárosabb összetevőkről: nyolc olyan, az élelmiszeriparban lépten-nyomon használt adalékanyagot azonosítottak, amelyek egyértelműen növelik a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Ezek a vegyületek ott rejtőznek a mindennapi élelmiszereinkben – a felvágottaktól kezdve a konzerveken át az üdítőkig.