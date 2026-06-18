Ez a nyolc tartósítószer a kardiológusok rémálma – teljesen kikészítik a szívet

A kutatás a francia NutriNet-Santé program részeként készült, több mint 112 ezer önkéntes bevonásával. A résztvevők rendszeresen naplózták, hogy mit ettek és ittak, a kutatók pedig elemezték az élelmiszerek összetételét, köztük a tartósítószereket. Az alanyok egészségét 7-8 éven át követték, hogy kiderítsék, kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy szív- és érrendszeri betegség.
Az eredmények szerint szinte mindenki fogyaszt ilyen adalékanyagokat: az első két évben a résztvevők 99,5%-ának a szervezetébe jutott legalább egyfajta tartósítószer.
Tartósítószerek: nagyobb bevitel mellett nőtt a kockázat
Minél több tartósítószeres ételt fogyasztunk, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki a keringési rendszerünket. A kutatás adatai szerint az élelmiszeripari adalékanyagok rendszeres bevitele közvetlen összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, valamint a szívroham és a stroke kialakulásával. A szakemberek ráadásul a tartósítószerek mindkét fő típusánál aggasztó eredményekre jutottak.
Az elemzés szerint a legnagyobb kockázatot a nem antioxidáns hatású tartósítószerek jelentik – ezek azok az anyagok, amelyek a baktériumok és penészgombák elszaporodását gátolják az élelmiszerekben.
Azoknál a résztvevőknél, akik a legtöbbet fogyasztották az ilyen adalékokból, 29 százalékkal ugrott meg a magas vérnyomás kialakulásának esélye a tudatosabban vásárló, kevesebb adalékanyagot fogyasztó csoporthoz képest. A helyzet azonban a szív egészsége szempontjából is súlyos: ugyanebben a körben a szív- és érrendszeri megbetegedések – köztük a szívroham, a stroke és az angina – kockázata 16 százalékkal bizonyult magasabbnak.
Sokan gondolják, hogy az antioxidáns hatású adalékanyagok – amelyek az oxidáció lassításával, az avasodás és a barnulás megelőzésével nyújtják meg a termékek szavatosságát – biztonságosabbak. A számok azonban cáfolják ezt a tévhitet. A kutatók ebben a kategóriában is hasonlóan veszélyes tendenciát figyeltek meg:
a legtöbb antioxidáns tartósítószert fogyasztó alanyoknál 22 százalékkal nőtt meg a magas vérnyomás kockázata.
Nyolc adalékanyag a fókuszban
A kutatók nem elégedtek meg az általános statisztikákkal; egyenként górcső alá vették a 17 leggyakrabban fogyasztott tartósítószert. Az elemzés alapján végül összeállt a fekete lista a legkárosabb összetevőkről: nyolc olyan, az élelmiszeriparban lépten-nyomon használt adalékanyagot azonosítottak, amelyek egyértelműen növelik a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Ezek a vegyületek ott rejtőznek a mindennapi élelmiszereinkben – a felvágottaktól kezdve a konzerveken át az üdítőkig.
Ha szeretnénk tudatosabban vásárolni, a csomagolásokon az alábbi E-számokat érdemes figyelnünk:
- Kálium-szorbát (E202)
- Kálium-metabiszulfit (E224)
- Nátrium-nitrit (E250)
- Aszkorbinsav (E300)
- Nátrium-aszkorbát (E301)
- Nátrium-eritorbát (E316)
- Citromsav (E330)
- Rozmaringkivonatok (E392)
A lista legnagyobb meglepetése
A vizsgálat egyik legfontosabb és egyben leginkább elgondolkodtató tanulsága az aszkorbinsavhoz (E300) kapcsolódik. Bár ezt a vegyületet a köznyelvben leginkább a létfontosságú C-vitaminként ismerjük és alapvetően az egészséggel társítjuk, az élelmiszeripar óriási mennyiségben alkalmazza antioxidáns tartósítószerként a legkülönfélébb feldolgozott ételekben.
A kutatás adatai szerint az aszkorbinsav túlzott bevitele kétfrontos támadást indít a szervezet ellen: nemcsak a magas vérnyomás kialakulásával mutat szoros összefüggést, hanem közvetlenül kapcsolatba hozható a komolyabb szív- és érrendszeri megbetegedésekkel is.
Amit eddig vizsgáltak, az csak a jéghegy csúcsa
Bár a mostani vizsgálat megfigyeléseken alapult – így közvetlen ok-okozati kapcsolatot önmagában nem bizonyít –, az elemzés rendkívül részletes volt. A kutatók ráadásul a szív- és érrendszeri betegségek egyéb kockázati tényezőit is kiszűrték a háttérből.
Laboratóriumi kísérletek már korábban megmutatták, hogy bizonyos tartósítószerek oxidatív stresszt (sejtszintű károsodást) okozhatnak, és a hasnyálmirigy működését is megzavarhatják. Éppen ezért a szakemberek szerint elkerülhetetlen, hogy a jövőben alaposabban is mérlegeljük ezeknek az adalékanyagoknak a valós kockázatait és előnyeit.
A munka ráadásul itt nem áll meg. A kutatócsoport jelenleg gőzerővel vizsgálja, hogy az élelmiszer-adalékok és az ultrafeldolgozott ételek pontosan hogyan befolyásolják:
- a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat,
- az anyagcserénket,
- és a bélflóránk (bélmikrobiom) kényes egyensúlyát.
Az elemzésről részletesebben az European Heart Journal szívgyógyászati szakfolyóiratban olvashat.
A tanulmány szerzői szerint az eredmények egyértelműen azokat a jól ismert ajánlásokat támasztják alá, amelyek szerint érdemes a természetes vagy minimálisan feldolgozott élelmiszereket előnyben részesítenünk.