Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Különös csillagcsoportot találtak a Tejútrendszerben, amely egy ősi galaxis maradványa lehet. A kutatók szerint a Tejútrendszer mintegy 10 milliárd éve kebelezhette be ezt a törpegalaxist, amelyet Loki névre kereszteltek.
A Tejútrendszer ma hatalmas spirálgalaxisnak számít, amely több százmilliárd csillagot tartalmaz, de nem mindig volt ekkora. A csillagászok szerint galaxisunk az évmilliárdok során kisebb törpegalaxisok bekebelezésével nőtt óriásivá. Most egy különös csillagcsoport újabb nyomot adhat ehhez a kozmikus „falánksághoz”.

A Tejútrendszer és környező csillaghalmazok
Kép: ESA/Gaia/DPAC

Miért különlegesek ezek a csillagok a Tejútrendszerben?

Húsz olyan rendkívül alacsony fémtartalmú csillagot vizsgáltak a kutatók, melyek meglepően közel találhatóak a Tejútrendszer korongjához.

 Az ilyen csillagok általában nagyon ősi objektumok, mert még az univerzum korai időszakában alakultak ki, amikor kevés nehéz elem létezett. 

Kémiai összetételük alapján ezek a csillagok több mint 10 milliárd évesek lehetnek, és valószínűleg ugyanabból a törpegalaxisból származnak.

Hogyan kebelezte be a Tejútrendszer ezt az ősi galaxist?

A Loki elnevezésű törpegalaxis a kutatók szerint néhány milliárd évvel az ősrobbanás után ütközhetett a fiatal Tejútrendszerrel. 

Galaxisunk gravitációja fokozatosan szétszakíthatta a kisebb galaxist, csillagjai pedig beolvadtak a Tejútrendszerbe. 

A különös az, hogy egyes csillagok ma a galaxis forgásával megegyező irányban mozognak, míg mások azzal ellentétesen keringenek. Ez arra utalhat, hogy az ütközés idején a Tejútrendszer még jóval kisebb és kaotikusabb szerkezetű volt.

Miért Lokinak nevezték el az eltűnt galaxist?

A csínytevések skandináv mitológia istenéről nevezték el a kutatók Lokinak a feltételezett galaxist. 

A hozzá tartozó csillagok ugyanis sokáig megtévesztették a csillagászokat: nehéz volt megmagyarázni, hogyan kerülhettek eltérő pályákra, miközben azonos eredetre utaló kémiai nyomokat hordoznak. 

A kutatók szerint elképzelhető, hogy nem egyetlen galaxismaradványról van szó, hanem több ősi ütközés nyomairól.

Miért lehet fontos ez a felfedezés a Tejútrendszer történetének megértésében?

A csillagászok szerint a nagyobb galaxisok úgy növekednek, hogy kisebb rendszereket „felfalnak” gravitációjukkal. Ezek az ütközések alapvetően formálhatják egy galaxis fejlődését. Ha Loki valóban létezett, akkor a Tejútrendszer múltjának egy eddig ismeretlen fejezete kerülhetett elő. 

  • A kutatók szerint ez azt is jelentheti, hogy a galaxisunk fejlődéséről alkotott jelenlegi kép részben hiányos - írja a CNN.

 

