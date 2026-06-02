Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

A Tejútrendszer ma hatalmas spirálgalaxisnak számít, amely több százmilliárd csillagot tartalmaz, de nem mindig volt ekkora. A csillagászok szerint galaxisunk az évmilliárdok során kisebb törpegalaxisok bekebelezésével nőtt óriásivá. Most egy különös csillagcsoport újabb nyomot adhat ehhez a kozmikus „falánksághoz”.
Miért különlegesek ezek a csillagok a Tejútrendszerben?
Húsz olyan rendkívül alacsony fémtartalmú csillagot vizsgáltak a kutatók, melyek meglepően közel találhatóak a Tejútrendszer korongjához.
Az ilyen csillagok általában nagyon ősi objektumok, mert még az univerzum korai időszakában alakultak ki, amikor kevés nehéz elem létezett.
Kémiai összetételük alapján ezek a csillagok több mint 10 milliárd évesek lehetnek, és valószínűleg ugyanabból a törpegalaxisból származnak.
Hogyan kebelezte be a Tejútrendszer ezt az ősi galaxist?
A Loki elnevezésű törpegalaxis a kutatók szerint néhány milliárd évvel az ősrobbanás után ütközhetett a fiatal Tejútrendszerrel.
Galaxisunk gravitációja fokozatosan szétszakíthatta a kisebb galaxist, csillagjai pedig beolvadtak a Tejútrendszerbe.
A különös az, hogy egyes csillagok ma a galaxis forgásával megegyező irányban mozognak, míg mások azzal ellentétesen keringenek. Ez arra utalhat, hogy az ütközés idején a Tejútrendszer még jóval kisebb és kaotikusabb szerkezetű volt.
Miért Lokinak nevezték el az eltűnt galaxist?
A csínytevések skandináv mitológia istenéről nevezték el a kutatók Lokinak a feltételezett galaxist.
A hozzá tartozó csillagok ugyanis sokáig megtévesztették a csillagászokat: nehéz volt megmagyarázni, hogyan kerülhettek eltérő pályákra, miközben azonos eredetre utaló kémiai nyomokat hordoznak.
A kutatók szerint elképzelhető, hogy nem egyetlen galaxismaradványról van szó, hanem több ősi ütközés nyomairól.
Miért lehet fontos ez a felfedezés a Tejútrendszer történetének megértésében?
A csillagászok szerint a nagyobb galaxisok úgy növekednek, hogy kisebb rendszereket „felfalnak” gravitációjukkal. Ezek az ütközések alapvetően formálhatják egy galaxis fejlődését. Ha Loki valóban létezett, akkor a Tejútrendszer múltjának egy eddig ismeretlen fejezete kerülhetett elő.
- A kutatók szerint ez azt is jelentheti, hogy a galaxisunk fejlődéséről alkotott jelenlegi kép részben hiányos - írja a CNN.