Vérfagyasztó lelet Szlovákiában: lefejezett testek tömegét rejtette a föld mélye

A Délnyugat-Szlovákiában található Verebély település Kr. e. 5250 és 4950 között, a vonaldíszes kerámia kultúra korában virágzott. A több mint 300 házból álló őskori közösséget három elkülönülő negyed alkotta. Az egyik negyedet egy 1,3 kilométer hosszú kettős árokrendszer vette körül, amelynek feltárásakor a régészek egészen szokatlan leletekre bukkantak. A közel száz fejetlen csontvázat rejtő árok egy kőkorszaki temetkezési helyszín lehetett.

A temetkezés helyszínén talált csontvázak rajzolata

Kredi t: Katharina Fuchs, Agnes Heitmann, Nils Müller-Scheeßel, Till Kühl

Különleges őskori temetkezés vagy valami egészen más lehet?

A 2022-ben megkezdett ásatások alkalmával először négy párban elhelyezett fejetlen csontváz került elő, később pedig egy tömegsír, amelyben legalább 77 ember maradványait találták meg.

Az árokban fekvő halottak közül csupán egyetlen csontváz maradt teljes a koponyával együtt, mégpedig egy gyermeké.

A kutatók szerint a leletanyagból arra lehet következtetni, hogy a holttesteket tudatosan és meghatározott rend szerint helyezték el az árokban.

Miért gondolják, hogy nem mészárlás történt?

A nyaki csigolyák vizsgálata kimutatta, hogy a fejeket éles eszközökkel választották le a testekről.

A vágásnyomok azonban nem erőszakos kivégzésre utalnak, hanem gondos, szakszerű beavatkozásra.

Több csontváz esetében az állkapocs is hiányzott, ami arra enged következtetni, hogy fontos lehetett a koponya és az arc egyben tartása.

A régészek szerint a holttesteket valószínűleg már a halál után csonkították meg, majd így helyezték az árokba.

Hová tűntek a koponyák?

A lelőhely egyik legnagyobb rejtélye, hogy a koponyák szinte teljesen hiányoznak. Más európai és közel-keleti neolitikus lelőhelyeken ismert gyakorlat volt az ősök koponyáinak megőrzése és tisztelete.

Verebélyben azonban eddig egyetlen olyan koponya sem került elő, amely kapcsolatba hozható lenne a fejetlen csontvázakkal.

Mit árul el a lelet az őskori temetkezésről?

A kutatók egyelőre nem zárják ki teljesen az erőszak lehetőségét, de a páros temetkezések és a csoportosan elhelyezett holttestek inkább összetett rituális gyakorlatokra utalnak.

Elképzelhető, hogy a fejek eltávolítása az identitással, az ősök tiszteletével vagy a közösséghez való tartozással állt kapcsolatban.

Az is figyelemre méltó, hogy az árkokkal körülvett negyed bejáratai a másik két településrész felé fordultak, ami korabeli társadalmi feszültségekre utalhat. A régészek remélik, hogy az ásatások folytatása segít megfejteni, milyen szerepet játszott ez a különös őskori temetkezés a közösség életében – írja a Live Science.