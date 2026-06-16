Megölhetetlen zombilényt találtak: darabokra vágták, de nem hajlandó meghalni

A tudósok egy véletlen megfigyelés nyomán figyeltek fel arra, hogy egy tengeri uborka leválasztott szövetrésze nem kezdett el lebomlani. A szövet hetekkel az eltávolítás után is életjeleket mutatott, sőt növekedésnek indult. A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a szövet több mint három évig fennmaradt a természetes tengervízben.

Tengeri uborka

Fotó: XINHUA

Évekig életben maradt a tengeri uborka leválasztott szövete

A kutatást a Newfoundland Memorial Egyetem tudósai vezették, és eredményeiket a Science Advances folyóiratban publikálták. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogy a tengeri uborka eltávolított szövete nemcsak életben maradt, hanem sejtnövekedést és sejtátalakulást is mutatott.

A kutatók szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a korábban ismert, hosszú ideig fenntartható sejttenyészetek jellemzően steril, szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között működnek. A tengeri uborka szövete ezzel szemben természetes tengervízben maradt fenn.

A tüskésbőrűek – köztük a tengeri uborkák – régóta ismertek jó regenerációs képességükről. Eddig azonban úgy vélték, hogy a leválasztott szövetek idővel elpusztulnak vagy lebomlanak.

Különböző szöveteket is megvizsgáltak

A kutatócsoport a hidegvízi Psolus fabricii nevű tengeriuborka-faj három példányából vett szövetmintákat, majd azokat aprólékosan elemezték.

Az eredmények szerint a szövetekben továbbra is zajlott a sejtek differenciálódása, működtek immunfolyamatok, és a szöveti szerkezet is fennmaradt. Bár a leválasztott szövetnek nem volt szája vagy emésztőrendszere, a kutatók úgy vélik, hogy a tengervízben oldott aminosavak felvételével jutott tápanyaghoz.

Amikor a kutatók több mint három év elteltével lezárták a kísérletet, a szövet még mindig aktív volt.

A természetes tengervíz segíthette a fennmaradást

A kutatók szerint a természetes tengervíz rendkívül változatos mikrobiális környezetet jelent. A szövet ennek ellenére nem pusztult el, hanem gyógyult és növekedett.

Ez különbözteti meg a legtöbb hagyományos sejttenyészettől, amelyek általában baktériumoktól mentes környezetet igényelnek. A tengeriuborka-szövet esetében viszont a természetes környezet láthatóan nem akadályozta, hanem támogatta a fennmaradást.