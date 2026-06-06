Kiderült az igazság: ennyit kell edzened hetente, hogy védve legyen a szíved

A British Journal of Sports Medicine folyóiratban közzétett eredmények arra utalnak, hogy a jelenlegi közegészségügyi irányelvekben megfogalmazott mozgásmennyiség csupán mérsékelt védelmet nyújt. A kutatók megállapították, hogy a szív- és érrendszeri kockázat több mint 30 százalékos csökkentéséhez heti 560-610 perc mérsékelt vagy intenzív testmozgásra van szükség, ami nagyjából három-négyszerese a jelenleg javasolt minimumkövetelménynek.

Sokkal több testmozgásra lenne szükség, mint gondoltuk

Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Mennyi testmozgás kell? A kutatás háttere és módszertana

A kínai Makaói Politechnikai Egyetem kutatói az elemzésükhöz a UK Biobank 17 088 résztvevőjének adatait használták fel, amelyeket 2013 és 2015 között gyűjtöttek. A vizsgált személyek – akiknek 56 százaléka nő volt, átlagéletkoruk pedig 57 év – egy héten keresztül csuklón hordható eszközt viseltek a normál aktivitásuk nyomon követésére, kardiorespiratorikus edzettségüket (VO2 max) pedig egy kerékpáros teszttel becsülték meg.

Az elemzés során olyan további tényezőket is figyelembe vettek, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a testtömeg-index, a vérnyomás és a nyugalmi pulzusszám.

Az átlagosan 7,8 éves utánkövetés alatt összesen 1233 szív- és érrendszeri eseményt rögzítettek, köztük pitvarfibrillációt, szívrohamot, szívelégtelenséget és stroke-ot.

Személyre szabott mozgásigény

Az adatokból kiderült, hogy a heti 150 perces ajánlás betartása 8-9 százalékos kockázatcsökkenést eredményezett függetlenül az edzettségi szinttől, míg az 560-610 perces tartományt a résztvevők csupán 12 százaléka érte el. A kutatás azt is megállapította, hogy az egyéni mozgásigényt befolyásolja az alapvető állóképesség.

Az alacsonyabb edzettségi szintű személyeknek hetente mintegy 30-50 perccel több fizikai aktivitásra volt szükségük ugyanannak a kockázatcsökkentésnek az eléréséhez, mint a kifejezetten edzetteknek.

Egy 20 százalékos kockázatcsökkenéshez például egy alacsony edzettségű résztvevőnek 370 perc, míg egy kiváló erőnlétűnek 340 perc mozgás kellett hetente.

Az irányelvek finomhangolása

Mivel a kutatás megfigyelésen alapult, nem igazol ok-okozati összefüggést. A kutatók jelezték a vizsgálat korlátait is, például azt, hogy az edzettséget csak becsülték, a könnyebb fizikai tevékenységeket nem követték nyomon, valamint hogy a résztvevők az átlagpopulációnál eleve egészségesebbek lehettek.

Mindezek alapján a szakemberek úgy vélik, hogy bár a jelenlegi irányelvek hatékony minimumkövetelményt jelentenek, a jövőben érdemes lenne elmozdulni az egységes ajánlásoktól a személyre szabott, edzettségi szinten alapuló célok felé.

Meglátásuk szerint különbséget kell tenni az alapvető biztonsági sávot nyújtó mozgásmennyiség és az optimális kockázatcsökkentéshez szükséges, lényegesen magasabb aktivitási szint között.