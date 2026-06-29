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alacsony tesztoszteronszint

Sokkal nagyobb bajt jelezhet az alacsonyabb tesztoszteronszint, mint gondolták

29 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy átfogó nemzetközi elemzés szerint a nagyon alacsony tesztoszteronszint összefüggésbe hozható a rák miatti halálozás magasabb kockázatával. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek: az eredmények még nem bizonyítanak egyértelmű kapcsolatot, ezért óva intenek attól, hogy bárki önhatalmúlag tesztoszteronpótlásba kezdjen.
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alacsony tesztoszteronszintrákhalálozásegészségi állapotkockázat

Bár a tesztoszteront elsősorban férfi nemi hormonként ismerjük, a szervezet működésében ennél jóval összetettebb szerepe van. Hatással van többek között a sejtnövekedésre és az általános egészségi állapotra is – éppen ezért merült fel a kérdés, hogy a hormon alacsony szintje előrejelezhet-e későbbi egészségügyi kockázatokat.

A nagyon alacsony tesztoszteronszint összefüggésbe hozható a rák miatti halálozás magasabb kockázatával
A nagyon alacsony tesztoszteronszint összefüggésbe hozható a rák miatti halálozás magasabb kockázatával
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Az alacsony tesztoszteronszint és a rák kapcsolata: kiket vizsgáltak?

A kutatók 11 hosszú távú vizsgálat eredményeit összegezve több mint 26 ezer, különböző életkorú férfi adatait elemezték; állapotukat legalább öt éven keresztül követték nyomon.

Az adatok azt mutatják, hogy a kifejezetten alacsony tesztoszteronszinttel rendelkező férfiak körében nagyobb volt a rákdiagnózis és a rák miatti halálozás kockázata. Ez az összefüggés akkor is megmaradt, amikor a szakemberek figyelembe vették a résztvevők életkorát és egyéb egészségügyi tényezőit is.

A vizsgálat során a tesztoszteronszintet nanomol/literben (nmol/l) mérték. Viszonyításképpen: a fiatal, egészséges férfiak esetében ez az érték általában 10 és 30 nmol/l között mozog.

Mikor nőtt a rák kockázata?

Az adatok szerint 

a rák miatti halálozás kockázata 8,6 nmol/l alatti tesztoszteronszintnél kezdett emelkedni, míg a daganatos betegség diagnosztizálásának az esélye 7,3 nmol/l alatti értékeknél nőtt meg.

Bu Yeap, a Nyugat-ausztráliai Egyetem endokrinológusa szerint az alacsony tesztoszteronszint fontos biomarker lehet – vagyis olyan jelzőérték, amely segíthet időben felhívni a figyelmet a rejtett egészségügyi problémákra.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a hormonszint alapján önmagában megjósolható lenne a rák kialakulása. A kutatás sokkal inkább arra utal, hogy a kifejezetten alacsony értékek mögött más, figyelmet igénylő alapvető egészségügyi tényezők állhatnak.

Miért volt a prosztatarák kivétel?

A vizsgálat egyik fontos eredménye, hogy prosztataráknál nem mutattak ki hasonló összefüggést. Ez elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen a prosztata köztudottan érzékenyen reagál a tesztoszteronra.

Bár a pontos háttér megértéséhez még további kutatásokra lesz szükség, a jelenlegi eredmények alapján nincs bizonyíték arra, hogy a szervezet saját tesztoszterontermelésének mértéke összefüggne a prosztatarák kockázatával.

Az adatok ugyanakkor rámutattak, hogy két másik hormonális tényező – a nemihormon-kötő fehérje (SHBG), valamint a luteinizáló hormon – alacsonyabb szintje kapcsolatban állt a prosztatarák diagnózisának nagyobb valószínűségével.

Nem a tesztoszteron pótlása a megoldás

A kutatók külön nyomatékosították, hogy a tanulmány nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, így az eredményekből nem következik, hogy a tesztoszteronpótló készítmények alkalmazása csökkentené a daganatos betegségek kockázatát.

A szakemberek szerint teljesen más a teendő: 

ha valakinél alacsony értéket mérnek, érdemes orvoshoz fordulnia egy átfogó kivizsgálásért.

Az alacsony tesztoszteronszint tehát sokkal inkább egyfajta figyelmeztető jelként fogható fel, amely arra ösztönözheti a férfiakat, hogy jobban odafigyeljenek az életmódjukra, és rendszeresen ellenőriztessék az egészségi állapotukat.

 

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