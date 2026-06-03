Vészjelzést adtak ki a kutatók: egyre veszélyesebb mutáció terjed a világban

A tífusz évszázadokon át az emberiség egyik legveszélyesebb fertőző betegsége volt, és bár a fejlett országokban ma már ritkán hallani róla, világszerte még mindig milliókat fertőz meg. Most egy nemzetközi kutatás arra figyelmeztetett, hogy a baktérium egyre gyorsabban alkalmazkodik az antibiotikumokhoz, a legveszélyesebb törzsek pedig már több kontinensen is megjelentek.

A tífusz betegséget okozó Salmomella Typhy baktérium mikroszkópikus képe

Fotó: . / BSIP

Miért jelent ekkora veszélyt a rezisztens tífusz?

A tífuszt a Salmonella Typhi nevű baktérium okozza, amely kezeletlenül akár halálos is lehet. A probléma az, hogy az elmúlt évtizedekben a baktérium fokozatosan ellenállóvá vált a legfontosabb antibiotikumokkal szemben.

A kutatók több mint 3400 baktériumminta genetikai vizsgálata után arra jutottak, hogy rohamosan terjednek az úgynevezett XDR-törzsek. Ezek már nemcsak a régebbi gyógyszereknek állnak ellen, hanem több modernebb antibiotikumnak is.

Miért különösen aggasztó a mostani helyzet?

Korábban az orvosok még többféle antibiotikummal kezelhették a fertőzést, de mára gyakorlatilag egyetlen fontos szájon át szedhető gyógyszer maradt: az azitromicin. Csakhogy a kutatók szerint már az ehhez ellenálló mutációk is megjelentek. Ha ezek az XDR-törzsekkel is kombinálódnak, a tífusz kezelése rendkívül nehézzé válhat. A szakemberek szerint ez akár új globális egészségügyi válságot is előidézhet.

Honnan terjednek ezek a veszélyes baktériumok?

A legtöbb esetet továbbra is Dél-Ázsiában regisztrálják, különösen Pakisztánban, Indiában, Bangladesben és Nepálban.

Az első kifejezetten antibiotikumrezisztens törzset 2016-ban azonosították Pakisztánban, és néhány év alatt dominánssá is vált az országban.

A baktérium azonban azóta sem állt meg: már az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban is találtak ilyen fertőzéseket. A kutatók szerint a nemzetközi utazások miatt a baktérium gyorsan képes új országokban megjelenni.

Mi lehet a megoldás a tífusz ellen?

A legfontosabb fegyver jelenleg a megelőzés a szakemberek szerint. A tífusz elleni vakcinák már elérhetőek, és több országban bekerültek a rutinoltások közé. Pakisztán volt az első állam, amely országos immunizációs programot indított a fertőzés ellen az érintett országokban.

Egy indiai kutatás szerint csak a gyermekkori oltások a tífuszos esetek és halálesetek több mint harmadát megelőzhetik. Emellett sürgető szükség van új antibiotikumok fejlesztésére is.