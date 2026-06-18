Veszélyes lehet a férfiakra a közkedvelt agyserkentő?

A fenilalanin és a tirozin fontos aminosavak; részt vesznek az anyagcsere szabályozásában, valamint az agyműködéshez szükséges folyamatokban. Természetes formában számos fehérjében gazdag élelmiszerben (húsokban, halakban, tojásban és tejtermékekben) megtalálhatók. A tirozin különösen fontos a dopamin, a noradrenalin és az adrenalin előállításában. Ezek az ingerületátvivő anyagok befolyásolják többek között a hangulatot, a figyelmet, a motivációt, a memóriát és a stresszre adott reakciókat.
A két aminosav étrend-kiegészítőként is kelendő, elsősorban a koncentráció és a szellemi teljesítmény fokozására szedik.
A fenilalanin és a tirozin vizsgálata: több mint 270 ezer ember adatait elemezték
A kutatást a Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem munkatársai végezték. A tudósok a UK Biobank több mint 270 ezer résztvevőjének egészségügyi és genetikai adatait elemezték.
A vizsgálat során két módszert alkalmaztak. Egyrészt megfigyelték az aminosavszintek és a halálozás közötti kapcsolatot, másrészt úgynevezett mendeli randomizációs elemzést végeztek. Ez a genetikai módszer segít annak megállapításában, hogy egy megfigyelt összefüggés mögött állhat-e ok-okozati kapcsolat.
A kutatók célja az volt, hogy kiderítsék, a fenilalanin és a tirozin befolyásolja-e az élettartamot.
A kapcsolat csak a férfiaknál jelent meg?
A kezdeti eredmények alapján mindkét aminosav kapcsolatban állhatott a magasabb halálozási kockázattal. A részletesebb elemzések után azonban csak a tirozin esetében maradt fenn ez az összefüggés.
Az eredmények szerint a magasabb tirozinszint a férfiaknál rövidebb várható élettartammal társult. A genetikai elemzések alapján a kutatók úgy becsülték, hogy a megemelkedett tirozinszint közel egy évvel csökkentheti a férfiak várható élettartamát. A nőknél ugyanakkor nem találtak szignifikáns kapcsolatot a tirozinszint és az élettartam között.
A kutatások szerint a férfiak tirozinszintje magasabb, mint a nőké, ami részben magyarázhatja a két nem átlagos élettartama közötti különbséget.
Mi állhat a háttérben?
A pontos biológiai mechanizmus egyelőre nem ismert. A kutatók több lehetséges magyarázatot is felvetettek. Az egyik lehetőség az inzulinrezisztenciával kapcsolatos. Ez az állapot számos, az öregedéssel összefüggő betegség kockázatát növelheti.
Emellett a tirozin szerepet játszik a stresszreakciókban részt vevő neurotranszmitterek termelődésében is. A kutatók szerint ezeknek a rendszereknek a hosszú távú változásai hatással lehetnek az egészségre és az öregedési folyamatokra.
Felmerült továbbá a hormonális folyamatok szerepe is. Mivel ezek a mechanizmusok eltérően működhetnek férfiaknál és nőknél, ez magyarázhatja, hogy a kapcsolat miért csak a férfiaknál volt kimutatható.
Akkor ezentúl felejtsük el az étrend-kiegészítőt?
A kutatók hangsúlyozták, hogy a tanulmány nem a tirozint tartalmazó étrend-kiegészítők hatását vizsgálta. Nem tesztelték azt sem, hogy a kiegészítőként szedett tirozin befolyásolja-e az élettartamot.
A vizsgálat kizárólag a vérben természetesen jelen lévő tirozinszint és a hosszú élettartam közötti kapcsolatot elemezte. Emiatt az eredmények nem bizonyítják, hogy a tirozint tartalmazó étrend-kiegészítők károsak lennének.
A kutatók szerint ugyanakkor érdemes tovább vizsgálni, milyen szerepet játszhat a megemelkedett tirozinszint az öregedés folyamatában.
A szerzők szerint az eredményeket más népességeken is meg kell erősíteni. Emellett pontosabban fel kell tárni azokat a biológiai folyamatokat, amelyek összekapcsolhatják a tirozint és az élettartamot. A jövőbeli kutatások azt is vizsgálhatják, hogy az étrend vagy más életmódbeli tényezők módosításával biztonságosan csökkenthető-e a tirozinszint, és ez hatással lehet-e az egészséges öregedésre.
- A teljes tanulmány az Aging folyóiratban olvasható.