Veszélyes lehet a férfiakra a közkedvelt agyserkentő?

A fenilalanin és a tirozin fontos aminosavak; részt vesznek az anyagcsere szabályozásában, valamint az agyműködéshez szükséges folyamatokban. Természetes formában számos fehérjében gazdag élelmiszerben (húsokban, halakban, tojásban és tejtermékekben) megtalálhatók. A tirozin különösen fontos a dopamin, a noradrenalin és az adrenalin előállításában. Ezek az ingerületátvivő anyagok befolyásolják többek között a hangulatot, a figyelmet, a motivációt, a memóriát és a stresszre adott reakciókat.

A férfiakban kimutatott magas tirozinszint összefügghet a rövidebb élettartammal egy kutatás szerint. A tirozint agyserkentő táplálékkiegészítőként is sokan kedvelik

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A két aminosav étrend-kiegészítőként is kelendő, elsősorban a koncentráció és a szellemi teljesítmény fokozására szedik.

A fenilalanin és a tirozin vizsgálata: több mint 270 ezer ember adatait elemezték

A kutatást a Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem munkatársai végezték. A tudósok a UK Biobank több mint 270 ezer résztvevőjének egészségügyi és genetikai adatait elemezték.

A vizsgálat során két módszert alkalmaztak. Egyrészt megfigyelték az aminosavszintek és a halálozás közötti kapcsolatot, másrészt úgynevezett mendeli randomizációs elemzést végeztek. Ez a genetikai módszer segít annak megállapításában, hogy egy megfigyelt összefüggés mögött állhat-e ok-okozati kapcsolat.

A kutatók célja az volt, hogy kiderítsék, a fenilalanin és a tirozin befolyásolja-e az élettartamot.

A kapcsolat csak a férfiaknál jelent meg?

A kezdeti eredmények alapján mindkét aminosav kapcsolatban állhatott a magasabb halálozási kockázattal. A részletesebb elemzések után azonban csak a tirozin esetében maradt fenn ez az összefüggés.

Az eredmények szerint a magasabb tirozinszint a férfiaknál rövidebb várható élettartammal társult. A genetikai elemzések alapján a kutatók úgy becsülték, hogy a megemelkedett tirozinszint közel egy évvel csökkentheti a férfiak várható élettartamát. A nőknél ugyanakkor nem találtak szignifikáns kapcsolatot a tirozinszint és az élettartam között.

A kutatások szerint a férfiak tirozinszintje magasabb, mint a nőké, ami részben magyarázhatja a két nem átlagos élettartama közötti különbséget.

Mi állhat a háttérben?

A pontos biológiai mechanizmus egyelőre nem ismert. A kutatók több lehetséges magyarázatot is felvetettek. Az egyik lehetőség az inzulinrezisztenciával kapcsolatos. Ez az állapot számos, az öregedéssel összefüggő betegség kockázatát növelheti.