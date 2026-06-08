Amikor a tudomány az étlapon landol: tudósok, akik megették a kutatásuk tárgyát

Fontos megjegyezni, hogy ezek az önkísérletek nem puszta őrültségből születtek. A tudósok sokszor úgy érezték, hogy nincs más módja az adatgyűjtésnek, mint személyesen kipróbálni azt, amit tanulmányoznak. Természetesen a mai etikai normák már nem engednének meg ilyen kísérleteket, ám ezek a történetek örök tanúságtételei az emberi kíváncsiságnak.

A tudósok sokszor magukat sem kímélik, így pl. kipróbálták, milyen ízű a nehézvíz

Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA

Radioaktív reggelit és a különös italokat fogyasztó tudósok

Az egyik legmegdöbbentőbb eset a plutónium fogyasztásához kapcsolódik. Don Mastick, a Manhattan Projekt tudósa egy baleset során véletlenül plutóniumot nyelt le a laboratóriumban. Állítólag azt mondta, hogy határozottan fémes íze van – nem cukorkaízű, ahogy azt néhány közösségi médiában terjedő bejegyzés állítja.

Bár ez nem szándékos kísérlet volt, az eset lehetőséget adott a kutatóknak, hogy tanulmányozzák a radioaktív anyag hatásait az emberi szervezetre. Mastick szerencsésen túlélte az incidenst, és hosszú életet élt, 87 éves korában halt meg.

Emellett a nehézvíz fogyasztása is helyet kapott a tudományos önkísérletek között. A deutériummal dúsított víz, közismert nevén nehézvíz, a nukleáris kutatások fontos komponense volt. Egyes tudósok kis mennyiségben megkóstolták, hogy megállapítsák, van-e bármilyen érzékelhető különbség a normál vízhez képest. Arról számoltak be, hogy a nehézvíznek enyhén édesebb íze van. Fogyasztása azonban nem ajánlott, mert nagyobb mennyiségben súlyos egészségügyi kockázatokat rejt.

Őskori különlegességek és egzotikus tojások

A mamuthús fogyasztása talán a leghihetetlenebb történetek egyike. Az örök fagyban megőrződött mamuttetemek időnként olyan állapotban maradtak fenn, hogy a húsuk még ehetőnek tűnt. Egyes kutatók és felfedezők nem tudtak ellenállni a kísértésnek, és megkóstolták az évezredek óta fagyott húst. A beszámolók szerint a mamuthús íze meglehetősen kellemetlen volt, és többen gyomorpanaszokkal küzdöttek utána.

A pingvintojás kóstolása is része volt a tudományos expedíciók történetének. Az Antarktiszra irányuló korai felfedezőutak során a kutatók gyakran küzdöttek az élelmiszerhiánnyal. A pingvintojások könnyen hozzáférhető táplálékforrást jelentettek, és a tudósok részletes feljegyzéseket készítettek az ízükről és tápértékükről. Leírásaik szerint a tojások íze meglehetősen halas és olajos volt, ami nem mindenki számára bizonyult élvezetesnek.