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Amikor a tudomány az étlapon landol: tudósok, akik megették a kutatásuk tárgyát

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A tudománytörténet tele van különös és megdöbbentő történetekkel, de kevés eset olyan bizarr, mint amikor a kutatók úgy döntenek, hogy saját maguk kóstolják meg vizsgálatuk tárgyát. Ezek az elszánt tudósok nem elégedtek meg a megfigyeléssel és az elemzéssel – ők személyesen akarták megtapasztalni, milyen íze van a tudománynak. A következőkben olyan hihetetlen eseteket mutatunk be, amelyek egyszerre döbbentik meg és lenyűgözik az olvasót.
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tudósokpingvinplutóniumtudomány

Fontos megjegyezni, hogy ezek az önkísérletek nem puszta őrültségből születtek. A tudósok sokszor úgy érezték, hogy nincs más módja az adatgyűjtésnek, mint személyesen kipróbálni azt, amit tanulmányoznak. Természetesen a mai etikai normák már nem engednének meg ilyen kísérleteket, ám ezek a történetek örök tanúságtételei az emberi kíváncsiságnak. 

tudósok 08 April 2026, Berlin: The fountain on Clara-Zetkin-Platz is reflected in a wine glass filled with water at the opening of Berlin's ornamental fountain season. Photo: Britta Pedersen/dpa (Photo by BRITTA PEDERSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
A tudósok sokszor magukat sem kímélik, így pl. kipróbálták, milyen ízű a nehézvíz
Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA

Radioaktív reggelit és a különös italokat fogyasztó tudósok

Az egyik legmegdöbbentőbb eset a plutónium fogyasztásához kapcsolódik. Don Mastick, a Manhattan Projekt tudósa egy baleset során véletlenül plutóniumot nyelt le a laboratóriumban. Állítólag azt mondta, hogy határozottan fémes íze van – nem cukorkaízű, ahogy azt néhány közösségi médiában terjedő bejegyzés állítja.

Bár ez nem szándékos kísérlet volt, az eset lehetőséget adott a kutatóknak, hogy tanulmányozzák a radioaktív anyag hatásait az emberi szervezetre. Mastick szerencsésen túlélte az incidenst, és hosszú életet élt, 87 éves korában halt meg.

Emellett a nehézvíz fogyasztása is helyet kapott a tudományos önkísérletek között. A deutériummal dúsított víz, közismert nevén nehézvíz, a nukleáris kutatások fontos komponense volt. Egyes tudósok kis mennyiségben megkóstolták, hogy megállapítsák, van-e bármilyen érzékelhető különbség a normál vízhez képest. Arról számoltak be, hogy a nehézvíznek enyhén édesebb íze van. Fogyasztása azonban nem ajánlott, mert nagyobb mennyiségben súlyos egészségügyi kockázatokat rejt. 

Őskori különlegességek és egzotikus tojások

A mamuthús fogyasztása talán a leghihetetlenebb történetek egyike. Az örök fagyban megőrződött mamuttetemek időnként olyan állapotban maradtak fenn, hogy a húsuk még ehetőnek tűnt. Egyes kutatók és felfedezők nem tudtak ellenállni a kísértésnek, és megkóstolták az évezredek óta fagyott húst. A beszámolók szerint a mamuthús íze meglehetősen kellemetlen volt, és többen gyomorpanaszokkal küzdöttek utána. 

A pingvintojás kóstolása is része volt a tudományos expedíciók történetének. Az Antarktiszra irányuló korai felfedezőutak során a kutatók gyakran küzdöttek az élelmiszerhiánnyal. A pingvintojások könnyen hozzáférhető táplálékforrást jelentettek, és a tudósok részletes feljegyzéseket készítettek az ízükről és tápértékükről. Leírásaik szerint a tojások íze meglehetősen halas és olajos volt, ami nem mindenki számára bizonyult élvezetesnek.

A tudományos áldozatvállalás öröksége

Ezek a történetek rámutatnak arra, hogy a tudósok hajlandóak voltak személyes kockázatot vállalni a tudás megszerzéséért. Bár ma már nem tekintjük elfogadhatónak az ilyen önkísérleteket, el kell ismernünk, hogy ezek az elődök jelentős mértékben hozzájárultak a tudományos ismeretek bővítéséhez.

 

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