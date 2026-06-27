Kétmilliárd éves atomreaktort találtak Afrikában

A felfedezés első pillantásra elhanyagolhatónak tűnt: a vizsgált uránércben az urán–235 aránya a megszokott 0,720% helyett mindössze 0,717% volt – írja az IFL Science. Bár a különbség parányi, a súlya annál nagyobb, a természetes urán izotóparánya ugyanis rendkívül állandó. Származzon a minta a Föld kérgéből, a Holdról vagy akár a tengervízből, a kutatók mindenhol ugyanezt a hajszálpontos értéket várják.

A vizsgált uránércben az urán–235 aránya a megszokott 0,720% helyett mindössze 0,717% volt

Fotó: United States Department of Energy

Az urán–235 rejtélye

Az urán a mai atomreaktorok alapvető üzemanyaga; egy természetben előforduló nehézfém, amelynek több izotópja ismert. Ezek csupán abban különböznek egymástól, hogy atommagjuk eltérő számú neutront tartalmaz.

A természetes urán túlnyomó többsége urán–238-ból áll, és mindössze 0,720%-át teszi ki a hasadóképes urán–235. Ez utóbbi izotóp azért rendkívül fontos, mert megfelelő körülmények között képes fenntartani a hatalmas energiát felszabadító nukleáris láncreakciót – amire a stabilabb urán–238 önmagában képtelen.

Éppen ezért okozott hatalmas meglepetést az oklói minta: a benne mért, szokatlanul alacsony, 0,717%-os urán–235-arány ugyanis arra utalt, hogy a hasadóanyagból korábban valami már elhasznált egy keveset.

Először mesterséges eredetre gyanakodtak

A szakemberek kezdetben azt vizsgálták, hogy az érc áteshetett-e mesterséges maghasadáson – vagyis olyan folyamaton, mint amilyen a mai atomreaktorokban zajlik. A maghasadás lényege, hogy a szabad neutronok az urán atommagjába csapódnak, amely ettől kisebb részekre, úgynevezett hasadási termékekre esik szét. A reakció során hatalmas hő szabadul fel, és újabb szabad neutronok lépnek ki: ha ezek további uránmagokat találnak el, a folyamat önfenntartóvá, azaz nukleáris láncreakcióvá válik.

Mivel ez a láncreakció folyamatosan fogyasztja az urán–235-öt, a teória tökéletes magyarázatot adott volna az oklói kőzet hiányzó izotópmennyiségére. A geológiai vizsgálatok azonban egyértelműen igazolták, hogy az érc érintetlen, természetes lelőhelyről származik. Amikor a kutatók a kőzetben maghasadási termékek nyomait is azonosították, kénytelenek voltak szembenézni a megdöbbentő valósággal:

a kőzet teljesen természetes, ám a távoli múltban valahogy mégis láncreakció ment végbe benne.

Különleges feltételek kellettek hozzá

A tudósok szerint az oklói lelőhelyen több mint 2 milliárd évvel ezelőtt lezajlott természetes nukleáris reakcióhoz több feltételnek kellett egyszerre teljesülnie.