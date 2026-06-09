Végig a szemünk előtt volt: fény derülhetett a vastagbélrák rejtett okára

A vastagbélrák és a Bacteroides fragilis nevű bélbaktérium közötti kapcsolatot már korábban is azonosították a szakemberek. A helyzetet azonban nehezítette egy paradoxon: ez a baktérium teljesen egészséges emberek bélrendszerében is normális jelenségnek számít. Dán és ausztrál kutatók ezért alaposabban megvizsgálták, miben térhet el a rákos betegekben lévő baktérium az egészségesekétől.

A bélben megtelepedő vírust összekapcsolták a vastagbélrákkal

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A vastagbélrák rejtett oka: rejtőzködő vírus a baktériumban

Flemming Damgaard, a dániai Odense Egyetemi Kórház mikrobiológusa és csapata genetikai szekvenálást alkalmazott a vizsgálatok során. Egy kiterjedt dániai kutatás keretében elemezték a betegek bélbaktériumait. Megállapították, hogy a vastagbélrákos betegeknél a B. fragilis baktérium gyakran hordoz egy eddig le nem írt vírust. Ez a vírus egy úgynevezett bakteriofág. A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek a baktériumokon belül élnek, és azokat használják fel szaporodásra és terjedésre.

Gyakoribb előfordulás a betegeknél

A kezdeti eredményeket később egy 877 fős, egészséges és vastagbélrákos embereket is magában foglaló csoportban igazolták.

Az adatok alapján a vastagbélrákban szenvedőknél kétszer nagyobb eséllyel volt jelen a bakteriofág a bélbaktériumaikban.

Ráadásul ez a vírus egyetlen eddig feljegyzett vírusra sem hasonlít. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy közvetlen ok-okozati viszonyt egyelőre nem bizonyítottak. Még nem tudni, hogy a vírus maga is kiváltó ok-e, vagy csupán egy bélrendszeri változás kísérőjele.

Új lehetőségek a szűrésben

A vastagbélrák kockázatának mintegy 80 százaléka környezeti tényezőkre vezethető vissza, amibe beletartozik a bélbaktériumok összetétele is. A bélrendszer mikrobiomja rendkívül összetett, a baktériumokban élő vírusok vizsgálata pedig egy újabb irányt jelent a kutatásban.

A Communications Medicine folyóiratban közzétett tanulmány szerzői szerint az eredmények a jövőben a vastagbélrák szűrésében is hasznosíthatók lesznek. Célzott székletvizsgálatok kifejlesztésével például könnyebben azonosítani lehet majd a megnövekedett kockázatú személyeket.