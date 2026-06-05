Örök vegyi anyagok: megvan a magzatkárosodás pontos oka

A kutatók a perfluoralkil és polifluoralkil anyagokat (PFAS) már korábban is összefüggésbe hozták a születési rendellenességekkel. A pontos folyamatot azonban a szakemberek eddig nem tudták részletesen leírni. Az ACS Chemical Research in Toxicology folyóiratban közzétett tanulmány, amelyet Jed Lampe, a Colorado-i Egyetem docense vezetett, tárgyilagosan bemutatja, hogyan károsítja a magzatot a vegyületcsoport egyik specifikus tagja, a PFDA – írja a SciTech Daily.

A vegyület a retinsav szabályozásának megzavarásával fejti ki káros hatását

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

A legmérgezőbb vegyület azonosítása

A kutatók 13 gyakran kimutatott PFAS-vegyületet vizsgáltak, hogy azonosítsák a leginkább káros típusokat. Eredményeik szerint a vizsgált anyagok közül a PFDA károsította leginkább a magzat koponya- és arcfejlődését.

Az adatok arra utalnak, hogy ez a vegyület még nagyon alacsony expozíciós szintek mellett is mintegy 10 százalékkal növelheti a rendellenességek kockázatát. Az emberek többsége a mindennapi élet során kis mennyiségű PFAS-nek van kitéve, a magasabb expozíció pedig elsősorban szennyezett víz fogyasztásán, gyártóüzemek közelségén vagy bizonyos munkakörökön keresztül történik.

A retinsav szerepe a folyamatban

A vizsgálatok kiderítették, hogy a PFDA a korai terhesség idején az arc és a fej formálódásában kulcsszerepet játszó retinsav működését akadályozza. Mivel a magzat nem képes a felesleges retinsav előállítására vagy biztonságos eltávolítására, a megfelelő szint fenntartása teljes mértékben az anyai szervezeten múlik.

A PFDA blokkolja a felesleges retinsav lebontásáért felelős CYP26A1 enzimet, emellett pedig egy külön biológiai mechanizmus révén csökkenti az ezen enzimet termelő gének aktivitását is.

Ez a kettős hatás a retinsav káros felhalmozódásához vezet, aminek következtében olyan rendellenességek alakulhatnak ki, mint az alulfejlett szemek és a szabálytalan állkapocs.

A biológiai mechanizmus megismerése segítséget nyújthat célzott laboratóriumi tesztek és számítógépes szűrőeszközök létrehozásában, amelyekkel gyorsan felmérhetők a különböző PFAS-vegyületek kockázatai. Ezek az eszközök támogathatják a szabályozó hatóságokat és a gyártókat a legveszélyesebb vegyi anyagok azonosításában, valamint a kevésbé mérgező alternatívák fejlesztésében.