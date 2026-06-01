Eltűnhet a Velencei-tó? Dermesztő, amit a kutatók most kimondtak!

A Velencei-tó vízszintje az elmúlt években rekordközeli mélységekbe süllyedt, miközben a tartós csapadékhiány és az erős párolgás drasztikusan csökkentette a vízkészletet. 2022-ben Agárdnál mindössze 53 centiméteres vízállást mértek, ami a modern mérések egyik legalacsonyabb értéke volt. A problémát tovább súlyosbította, hogy a vízpótlásra használt tározók vízminősége is leromlott, így azok nem tudják hatékonyan segíteni a tó regenerációját.

A Velencei-tó vízszintje a modern idők mérései szerint elérték a rekord alacsony szintet, ám a történelem során már többször majdnem teljesen ki is szaradt

Miért számít fiatal képződménynek a Velencei-tó?

Bár a Velencei-tó ősi tájnak tűnhet, földtani szempontból kifejezetten fiatal képződmény. A kutatások szerint nagyjából 10-12 ezer éve, a jégkorszak végén alakult ki szerkezeti mozgások és eróziós folyamatok hatására.

A tavak a földtörténetben általában rövid életű képződményeknek számítanak: a természetes mélyedésekben összegyűlt vizek folyamatosan töltődnek is fel az üledékkel, idővel pedig elmocsarasodnak, majd eltűnnek.

A Velencei-tó esetében is ez a természetes folyamat zajlik, a szakértők szerint a tó létezésének felénél járhat. A sekély vizű tó átlagos mélysége alig másfél méter, miközben medrében évezredek óta halmozódik az iszap és a szerves anyag.

Miért ingadozik ennyire a Velencei-tó vízszintje?

A Velencei-tó vízgyűjtő területe meglehetősen kicsi a tó felszínéhez képest

A tó vízháztartása rendkívül érzékeny az időjárásra, mivel vízgyűjtő területe - a mintegy 602 négyzetkilométer - meglehetősen kicsi egy ekkora felületű tóhoz.

A párolgás gyorsan csökkentheti a vízszintet, különösen forró, száraz nyarak idején. A kutatások szerint a tó története során legalább tizennégyszer majdnem teljesen kiszáradt. A legismertebb eset 1863 és 1866 között történt, amikor annyira eltűnt a víz, hogy a kiszáradt mederben huszárok gyakorlatoztak.

Ugyanakkor az ellenkező szélsőség is előfordult: 1963-ban a hirtelen hóolvadás miatt rekord magas vízállást mértek. A szakemberek szerint a tó természetes működéséhez mindig is hozzátartoztak ezek a szélsőségek.

Hogyan avatkozott be az ember a 20. században?

A Velencei-tó életében jelentős fordulatot hozott az 1880-as évektől kezdődő vízrendezés. Ekkor épült meg a Dinnyés–Kajtori-csatorna és a dinnyési zsilip, amelyek lehetővé tették a tó vízszintjének szabályozását. A cél elsősorban az volt, hogy megvédjék a környező területeket az áradásoktól, mivel a tó egyre fontosabb üdülőövezetté vált.

A 20. században a vízszintet fokozatosan magasabb értéken próbálták stabilizálni, hogy kedvezőbbé tegyék a fürdőzést, a hajózást és a turizmust.

A tó természetes ingadozásait azonban a partvédő művek építése sem tudta megszüntetni. A század második felében mederkotrásokkal és tározók építésével is próbálták biztosítani a megfelelő vízminőséget és vízutánpótlást, de a tó továbbra is rendkívül érzékeny maradt az aszályos időszakokra és a csapadék mennyiségére.