Tudtunkon kívül drámaian megváltoztattuk a Vénuszt

A pánspermia elmélete szerint az élet kialakulásához szükséges összetevők, vagy akár maga az élet is, kisebb égitesteken, például aszteroidákon vagy üstökösökön keresztül vándorolhat a világűrben. Ha egy bolygón megjelennek az élet építőkövei, egy erőteljes becsapódás a felszíni anyagot az űrbe lökheti, majd más világok felé irányíthatja. Bár a kutatók évtizedek óta vizsgálják ezt az esetleges anyagcserét a Föld és a Mars viszonylatában, újabban a Vénusz vastag felhőzetében feltehetően megbúvó mikrobiális élet lehetősége is felkeltette a tudósok érdeklődését – írja a Journal of Geophysical Research: Planets című szakfolyóirat.

Ha létezik a Vénuszon élet, az földi eredetű lehet

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A vénuszi élet valószínűségének modellezése

A 2026-os Hold- és Bolygótudományi Konferencián (LPSC) bemutatott tanulmány részletesen is elemezte ezt a folyamatot. A Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumának (JHUAPL) és a Sandia Nemzeti Laboratóriumoknak a munkatársai a 2021-ben kidolgozott „Vénusz Élet Egyenlet” (VLE) segítségével vizsgálták meg, hogy a Földről származó anyag lehetővé teheti-e az élet megmaradását a Vénusz felhőzetében legalább évszázadonként néhány napig.

A Drake-formulához hasonló VLE több tényező – az eredet, a robusztusság és a folytonosság – szorzataként becsüli meg az élet jelenlétének esélyét.

Túlélés a világűrben és a légkörben

A Földről kilökődő szerves anyagoknak először is túl kell élniük a becsapódás okozta sokkot és hőt, valamint a világűr extrém hőmérsékletét, sugárzását és a vákuumot. Számítógépes modellezések és a Földön talált meteoritok vizsgálatai azonban azt mutatják, hogy a szerves anyagok átvészelhetik a kilökődést és a bolygóközi utazást. A Vénuszhoz érve az anyagnak a felhőkben vagy azok felett kell szétoszlania ahhoz, hogy túléljen.

A palacsinta-modell

A kutatók a tűzgömb-meteoritok (bolidák) vénuszi légkörben való viselkedését az úgynevezett palacsinta-modellel írták le, amely a bolidák légköri töredezését modellezi. Amikor a bolida a légkörben felrobban, az aerodinamikai közegellenállás vízszintesen szétteríti a töredékeket.

Ennek eredményeként a szétszórt anyagból egy palacsintaszerű alakzat képződik, amelynek apró, felhőkben lebegni képes darabjait a kutatók „sejteknek” nevezték el.

Mennyi földi anyag juthatott a Vénuszra?

A számítások szerint sejtek százmilliárdjai juthattak át a Földről a Vénusz felhőibe, és ezek közül több százmilliárd potenciálisan életképes is maradhatott. A modelljük szerinti legjobb becslés alapján földi évenként átlagosan 100 sejt szóródik szét a Vénusz felhőiben, az elmúlt egymilliárd év során pedig mintegy 20 milliárd sejt kerülhetett át a bolygónkról. Bár a modell paraméterei jelentős bizonytalanságokat is hordoznak, az eredmények egyértelműen demonstrálják a Föld és a Vénusz közötti pánspermia fizikai lehetőségét.