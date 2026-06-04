700 millió éves ősi kód kering az ereinkben

A tudósok nemrégiben olyan genetikai nyomokat fedeztek fel vérsejtjeinkben, amelyek ősi evolúciós folyamatokra vezethetők vissza. A kutatás középpontjában Hiroshi Kawamoto professzor és csapata áll, akik a Kiotói Egyetemen dolgoznak. A japán tudósok éveken keresztül vizsgálták az immunsejtek fejlődését, és eredményeik valóban lenyűgözőek. Felfedezték ugyanis, hogy bizonyos gének, amelyek a vérképzésért és az immunrendszer működéséért felelősek, rendkívül ősi eredetűek, és már a legkorábbi többsejtű élőlényekben is jelen voltak.

700 millió éves titokra derítettek fényt a kutatók a vérben

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A vérképzés ősi mechanizmusa

A 700 millió éves titok lényege abban rejlik, hogy az emberi vérképzés mechanizmusa sokkal ősibb, mint azt korábban gondoltuk. A kutatók kimutatták, hogy azok a genetikai programok, amelyek ma a vörösvértestek és fehérvérsejtek termelődését irányítják, már akkor kialakultak, amikor őseink még egyszerű tengeri lények voltak. Ez a felfedezés rávilágít arra, hogy az evolúció milyen zseniálisan őrizte meg azokat a működési elveket, amelyek az élet fenntartásához elengedhetetlenek.

Következésképpen a vér nem csupán oxigént és tápanyagokat szállít szervezetünkben, hanem egy élő történelemkönyv is egyben. Hiroshi Kawamoto és kollégái részletesen elemezték azokat a géneket, amelyek az úgynevezett „közös őssejt" állapotból különböző vérsejttípusokká alakulnak. Eredményeik szerint ezek a gének párhuzamot mutatnak olyan ősi organizmusok genetikai anyagával, amelyek a kambrium előtti időszakban éltek a Föld óceánjaiban.

Mit jelent ez a jövő orvostudománya számára?

Mindenekelőtt a kutatás gyakorlati alkalmazási lehetőségei rendkívül izgalmasak. Ha megértjük, hogyan működtek ezek az ősi genetikai rendszerek, akkor jobban kezelhetjük a vérbetegségeket, köztük a leukémiát és egyéb vérképzési zavarokat. A 700 millió éves titok megfejtése tehát nem csupán tudományos érdekesség, hanem az orvostudomány új fejezetét nyithatja meg. A kutatók remélik, hogy ezek az ismeretek segíthetnek a jövőben hatékonyabb terápiák kifejlesztésében.

Továbbá Hiroshi Kawamoto hangsúlyozta, hogy a felfedezés az evolúciós biológia szempontjából is áttörést jelent. A vér és az immunrendszer közötti kapcsolat megértése ugyanis kulcsfontosságú ahhoz, hogy feltárjuk, hogyan védekezett az élet a betegségekkel szemben már évszázmilliókkal ezelőtt. Ezek a gének gyakorlatilag túlélték a dinoszauruszok kihalását, a kontinensek vándorlását és számtalan más globális katasztrófát, miközben továbbra is ellátják eredeti funkciójukat.