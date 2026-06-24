Ha ilyen a vércsoportja, érdemes figyelnie – nagyobb veszélyben lehet

A vércsoportot sokan elsősorban véradás vagy műtét kapcsán tartják fontosnak. Egy 2024-es áttekintő tanulmány azonban arra utal, hogy bizonyos betegségek kockázatával is kapcsolatba hozható. A vizsgálat során a kutatók azt elemezték, mennyire megbízhatóak azok az eredmények, amelyek az ABO- és Rh-vércsoportokat különböző egészségügyi állapotokkal kötik össze.
A vércsoportok szerepe a betegségekben: több száz összefüggést vizsgáltak át
A Kínai Orvostudományi Egyetem Shengjing Kórházának kutatócsoportja 51 metaanalízist (több korábbi kutatást összegző elemzést) vett górcső alá. Ezek összesen 270 lehetséges kapcsolatot írtak le a vércsoportok és a különböző betegségek között.
A kutatók azonban nem érték be a korábbi eredmények puszta összegyűjtésével: újraszámolták az adatokat, és szigorú statisztikai ellenőrzésnek vetették alá az összefüggéseket. Azt vizsgálták, hogy kellően erősek-e a bizonyítékok, elég nagyok-e a mögöttes adatbázisok, és hogy a különböző tanulmányok eredményei következetesek-e egymással. A legtöbb korábban jelzett kapcsolat nem állta ki ezt a szigorú próbát.
Végül mindössze egyetlen összefüggés bizonyult meggyőzőnek: a B-vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség közötti kapcsolat.
Mit jelent valójában a 28 százalékos kockázatnövekedés?
Az elemzés szerint a B-vércsoportúaknál átlagosan mintegy 28 százalékkal magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, mint a más vércsoporttal rendelkezőknél. Ez az összefüggés a B-pozitív és a B-negatív csoportba tartozókra egyaránt érvényes volt.
Ez a számadat persze nem jelenti azt, hogy a B-vércsoportúaknál biztosan kialakul a betegség; csupán annyit mutat, hogy a statisztikák alapján némileg nagyobb rá a hajlamuk. A kutatók maguk is hangsúlyozzák, hogy ez a hatás viszonylag csekély.
Összehasonlításképpen: már napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása is 37 százalékkal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A mozgásszegény életmód hatása ennél is jelentősebb lehet, a túlsúly pedig továbbra is az egyik legerősebb ismert kockázati tényezőnek számít.
Pusztán a vércsoport még nem ítél automatikusan diabéteszre
Az emberi vércsoportot a vörösvérsejtek felszínén található molekulák határozzák meg. Az A, B és AB vércsoportok esetében bizonyos antigének vannak jelen, míg a nullás vércsoportból ezek hiányoznak. Az Rh-faktor pedig azt jelzi, hogy egy adott fehérje megtalálható-e a vörösvérsejteken.
Korábbi kutatások már felvetették, hogy ezek az apró különbségek hatással lehetnek egyes betegségek kockázatára. Az új elemzés azonban rámutat, hogy az ilyen állítások többségénél a bizonyítékok egyszerűen nem elég erősek.
A B-vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség közötti kapcsolat ebből a szempontból kivételnek tűnik. Ennek ellenére a vércsoportunk továbbra is csak egyetlen lehetséges tényező a sok közül.
Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben
A kutatók kifejezetten nem vizsgálták, hogy pontosan mi állhat a B-vércsoporthoz társított magasabb kockázat hátterében. Egy 2025-ös tanulmány már felvetette, hogy a bélmikrobiomnak is szerepe lehet a folyamatban, ám ez a feltételezés még további vizsgálatokat igényel.
Az eredmények így inkább egyfajta óvatos jelzésként értelmezhetők. A vércsoport ugyan segíthet árnyalni az egyéni kockázat felmérését, de nem helyettesíti a már jól ismert tényezők figyelembevételét.
A testsúly, az étrend és a mozgás továbbra is nagyságrendekkel nagyobb jelentőségű a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.
- A kutatás a BMC Medicine című szakfolyóiratban jelent meg.