Ha ilyen a vércsoportja, érdemes figyelnie – nagyobb veszélyben lehet

A vércsoportot sokan elsősorban véradás vagy műtét kapcsán tartják fontosnak. Egy 2024-es áttekintő tanulmány azonban arra utal, hogy bizonyos betegségek kockázatával is kapcsolatba hozható. A vizsgálat során a kutatók azt elemezték, mennyire megbízhatóak azok az eredmények, amelyek az ABO- és Rh-vércsoportokat különböző egészségügyi állapotokkal kötik össze.

A vércsoport is befolyásolhatja a cukorbetegség kialakulásának kockázatát

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A vércsoportok szerepe a betegségekben: több száz összefüggést vizsgáltak át

A Kínai Orvostudományi Egyetem Shengjing Kórházának kutatócsoportja 51 metaanalízist (több korábbi kutatást összegző elemzést) vett górcső alá. Ezek összesen 270 lehetséges kapcsolatot írtak le a vércsoportok és a különböző betegségek között.

A kutatók azonban nem érték be a korábbi eredmények puszta összegyűjtésével: újraszámolták az adatokat, és szigorú statisztikai ellenőrzésnek vetették alá az összefüggéseket. Azt vizsgálták, hogy kellően erősek-e a bizonyítékok, elég nagyok-e a mögöttes adatbázisok, és hogy a különböző tanulmányok eredményei következetesek-e egymással. A legtöbb korábban jelzett kapcsolat nem állta ki ezt a szigorú próbát.

Végül mindössze egyetlen összefüggés bizonyult meggyőzőnek: a B-vércsoport és a 2-es típusú cukorbetegség közötti kapcsolat.

Mit jelent valójában a 28 százalékos kockázatnövekedés?

Az elemzés szerint a B-vércsoportúaknál átlagosan mintegy 28 százalékkal magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, mint a más vércsoporttal rendelkezőknél. Ez az összefüggés a B-pozitív és a B-negatív csoportba tartozókra egyaránt érvényes volt.

Ez a számadat persze nem jelenti azt, hogy a B-vércsoportúaknál biztosan kialakul a betegség; csupán annyit mutat, hogy a statisztikák alapján némileg nagyobb rá a hajlamuk. A kutatók maguk is hangsúlyozzák, hogy ez a hatás viszonylag csekély.

Összehasonlításképpen: már napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása is 37 százalékkal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A mozgásszegény életmód hatása ennél is jelentősebb lehet, a túlsúly pedig továbbra is az egyik legerősebb ismert kockázati tényezőnek számít.