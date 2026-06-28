A nap, ami véget vetett az első világháborúnak: 107 éve írták alá a versailles-i békeszerződést

1919. június 28-án írták alá a versailles-i békeszerződést, amely az első világháború végét jelentette. Noha maga a háború 1918. november 11-én ért véget, amikor Németország megadta magát a szövetségeseknek, a szerződés aláírásával a csatározás nemzetközi jogi értelemben is befejeződött. Ekkor, 1919 júniusában 32 ország küldöttei gyűltek össze Versailles-ban, a szerződés aláírásával pedig Németországot jelentős területektől fosztották meg, háborús bűnösnek nyilvánították ki, és hatalmas jóvátétel fizetésére is kötelezték.

107 éve írták alá a versailles-i békeszerződést / Fotó: Wikimedia Commons

107 éve írták alá a versailles-i békeszerződést

A szerződés tartalmáról 1919 januárjában kezdődtek a megbeszélések, majd júniusban 32 ország küldöttei gyűltek össze a Párizs melletti versailles-i kastélyban, hogy békét kössenek az első világháború után, amelyről azt remélték, minden háborúskodásnak véget fog vetni. A döntéshozatal idejére egyetlen német küldöttet sem hívtak meg a konferenciára, azonban elvárták tőlük, hogy beleegyezzenek és aláírják a szerződést.

A versailles-i konferencián a feltételeket David Lloyd George, Georges Clemenceau és Woodrow Wilson szabta meg, avagy az Egyesült Királyság, Franciaország és Amerika vezetői.

Miért jelentős a versailles-i békeszerződés?

Habár az első világháború végén számos békeszerződést írtak alá, a versailles-i békeszerződés volt az, amely Németországgal foglalkozott, mialatt számos kulcsfontosságú kérdést is megvitatott: többek közt azt, ki a felelős az első világháborúért, mi történjen Németország és más országok fegyveres erőivel, kinek kell megfizetnie a háború okozta károkat, hogyan lehetne elkerülni a jövőbeli háborúkat, és hogy mi történjen a német gyarmatokkal.

Németországot a versailles-i békeszerződés rendelkezései súlyosan megbüntették. Mindamellett, hogy teljes mértékben el kellett fogadnia a felelősséget a háborúért, jóvátétel kellett fizetnie a háború okozta károkért, vissza kellett adnia Elzász-Lotaringiát a franciáknak, továbbá csak 100 ezer katonája lehetett, tankok és légierő nem.

A békeszerződés 1920. január 10-én lépett hatályba, majd június 28-ig ratifikálta Németország, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország és Japán. A békeszerződés feltételei azonban teljes egészükben soha nem teljesültek: a ratifikálását követően több felülvizsgálaton és módosításon esett át, amelyek során általában Németország javára korrigálták, utólag több helyen a német fél javára módosították. A megalázó feltételek miatt viszont Németországban így is egyre erősebbé vált a revánsvágy. Ahogy azt Ferdinand Foch marsall, a szövetséges erők főparancsnoka 1920-ban megfogalmazta:

Ez nem béke, csak húszéves fegyverszünet.

A szavai végül igaznak bizonyultak, miután 20 évvel és 64 nappal később, 1939. szeptember elsején kitört a második világháború.

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