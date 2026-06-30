Itt a meglepő igazság a fagyasztott ételekről: kiderült, mennyi vitamin marad a zöldségekben

Közismert tény, hogy a zöldségek és gyümölcsök fontos vitaminokat, ásványi anyagokat és rostokat tartalmaznak. Rendszeres fogyasztásuk nemcsak az egészségünk megőrzését támogatja, hanem több betegség – például a szívbetegségek és egyes daganatok – kockázatát is csökkentheti. A probléma inkább az, hogy sokan mégsem esznek belőlük eleget. A helyzetet pedig csak tovább nehezíti, hogy a friss termények drágák lehetnek, és hamar megromlanak.

A szakértők szerint a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök nem rosszabbak a friss áruknál

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Tényleg rosszabbak a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök?

A fagyasztott és a konzerv termékek nagy előnye, hogy egész évben elérhetők. Ráadásul jóval hosszabb ideig eltarthatók, mint a friss zöldségek és gyümölcsök, így lényegesen kevesebb végzi belőlük a szemetesben. Az elkészítésüket pedig jelentősen felgyorsítja, hogy sokszor már konyhakészen kerülnek a boltok polcaira.

Táplálkozási szempontból sem kell tartani tőlük, hiszen a fagyasztott és a konzerv áruk rendszerint megőrzik eredeti tápértékük nagy részét. Sőt, a Science Alert beszámolója szerint bizonyos esetekben akár egészségesebb választást is jelenthetnek, mint a napok óta a hűtőszekrényben tárolt „friss” termények.

A fagyasztás sok tápanyagot megőriz

A fagyasztás az alacsony hőmérséklet révén hatékonyan lassítja az élelmiszerek romlását. Az ipari gyorsfagyasztási eljárásoknak köszönhetően a zöldségek és a gyümölcsök kiválóan megőrzik színüket, állagukat és tápanyagtartalmukat.

Ennek a tartósítási módnak is megvannak azonban a maga korlátai. Ha a folyamat során nagy méretű jégkristályok képződnek, azok roncsolhatják az élelmiszer szerkezetét, ami miatt a termék felengedve pépessé válhat, és a tápanyagok egy részét is elveszítheti. Ez a probléma leginkább akkor fordul elő, ha az ételt egyszer már kiolvasztották, majd újra lefagyasztják.

A fagyasztott zöldségek és gyümölcsök esetében emellett számolni kell a baktériumos szennyeződés kockázatával is. Ezek közül külön is érdemes megemlíteni az ételmérgezést okozó Listeria monocytogenes baktériumot. Az alapos hőkezelés – például a főzés – azonban elpusztítja ezeket a kórokozókat, így megszünteti a fertőzésveszélyt.

A konzerveknél a sóra és a cukorra kell figyelni

A konzerválás során az élelmiszereket magas hőmérsékleten sterilizálják, aminek köszönhetően akár szobahőmérsékleten is hosszú ideig biztonságosan tárolhatók. A hőkezelés hatására azonban egyes tápanyagok – különösen a vízben oldódó vitaminok, mint például a C-vitamin – lebomolhatnak. A modern konzerválási eljárások ugyanakkor már korszerűbb, optimalizált (például rövidebb ideig tartó) hőkezeléssel zajlanak, így a korábbiakhoz képest jóval kevesebb tápanyag vész el a folyamat során.