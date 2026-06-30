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zöldség

Itt a meglepő igazság a fagyasztott ételekről: kiderült, mennyi vitamin marad a zöldségekben

34 perce
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A fagyasztott és a konzerv termékek sok esetben praktikus, olcsó és tápláló alternatívát kínálnak a friss árukkal szemben. A zöldségek és gyümölcsök ugyanis ilyen formában is megőrzik tápértékük jelentős részét, bár vásárláskor érdemes odafigyelni a hozzáadott só- és cukortartalomra.
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Közismert tény, hogy a zöldségek és gyümölcsök fontos vitaminokat, ásványi anyagokat és rostokat tartalmaznak. Rendszeres fogyasztásuk nemcsak az egészségünk megőrzését támogatja, hanem több betegség – például a szívbetegségek és egyes daganatok – kockázatát is csökkentheti. A probléma inkább az, hogy sokan mégsem esznek belőlük eleget. A helyzetet pedig csak tovább nehezíti, hogy a friss termények drágák lehetnek, és hamar megromlanak. 

A szakértők szerint a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök nem rosszabbak a friss áruknál
A szakértők szerint a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök nem rosszabbak a friss áruknál
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Tényleg rosszabbak a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök?

A fagyasztott és a konzerv termékek nagy előnye, hogy egész évben elérhetők. Ráadásul jóval hosszabb ideig eltarthatók, mint a friss zöldségek és gyümölcsök, így lényegesen kevesebb végzi belőlük a szemetesben. Az elkészítésüket pedig jelentősen felgyorsítja, hogy sokszor már konyhakészen kerülnek a boltok polcaira. 

Táplálkozási szempontból sem kell tartani tőlük, hiszen a fagyasztott és a konzerv áruk rendszerint megőrzik eredeti tápértékük nagy részét. Sőt, a Science Alert beszámolója szerint bizonyos esetekben akár egészségesebb választást is jelenthetnek, mint a napok óta a hűtőszekrényben tárolt „friss” termények. 

A fagyasztás sok tápanyagot megőriz 

A fagyasztás az alacsony hőmérséklet révén hatékonyan lassítja az élelmiszerek romlását. Az ipari gyorsfagyasztási eljárásoknak köszönhetően a zöldségek és a gyümölcsök kiválóan megőrzik színüket, állagukat és tápanyagtartalmukat. 

Ennek a tartósítási módnak is megvannak azonban a maga korlátai. Ha a folyamat során nagy méretű jégkristályok képződnek, azok roncsolhatják az élelmiszer szerkezetét, ami miatt a termék felengedve pépessé válhat, és a tápanyagok egy részét is elveszítheti. Ez a probléma leginkább akkor fordul elő, ha az ételt egyszer már kiolvasztották, majd újra lefagyasztják. 

A fagyasztott zöldségek és gyümölcsök esetében emellett számolni kell a baktériumos szennyeződés kockázatával is. Ezek közül külön is érdemes megemlíteni az ételmérgezést okozó Listeria monocytogenes baktériumot. Az alapos hőkezelés – például a főzés – azonban elpusztítja ezeket a kórokozókat, így megszünteti a fertőzésveszélyt. 

A konzerveknél a sóra és a cukorra kell figyelni 

A konzerválás során az élelmiszereket magas hőmérsékleten sterilizálják, aminek köszönhetően akár szobahőmérsékleten is hosszú ideig biztonságosan tárolhatók. A hőkezelés hatására azonban egyes tápanyagok – különösen a vízben oldódó vitaminok, mint például a C-vitamin – lebomolhatnak. A modern konzerválási eljárások ugyanakkor már korszerűbb, optimalizált (például rövidebb ideig tartó) hőkezeléssel zajlanak, így a korábbiakhoz képest jóval kevesebb tápanyag vész el a folyamat során. 

Vásárláskor mindenképpen érdemes áttanulmányozni a termék címkéjét. 

  • Mivel a konzerv zöldségek sokszor jelentős mennyiségű sót tartalmaznak, érdemesebb a hozzáadott só nélküli vagy a csökkentett sótartalmú változatokat választani. Felhasználás előtt a zöldségek alapos leöblítése szintén sokat segíthet a felesleges sóbevitel elkerülésében. 
  • A konzerv gyümölcsök esetében a cukortartalomra kell leginkább odafigyelni. A cukros szirupban tartósított változatok helyett szerencsésebb inkább a saját levükben vagy gyümölcslében eltett termékeket leemelni a polcról. Kifejezetten jó jel, ha a csomagoláson a „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” felirat szerepel. 

Gyors ételekhez is remekül használhatók 

A fagyasztott zöldségek rendkívül praktikusak, ha gyors vacsorát szeretnénk összedobni. A zöldborsó például percek alatt megfő, és könnyedén hozzáadható egy finom raguhoz vagy a wokban készült ételhez. 

A konzerv bab, lencse és csicseriborsó szintén nagyon hasznos alapanyag a konyhában. Nemcsak tartalmasabbá teszik a tésztaszószokat, ragukat és salátákat, de egyúttal az ételek rost- és fehérjetartalmát is megnövelik. Ne feledjük azonban: felhasználás előtt ezeket a hüvelyeseket is érdemes alaposan leöblíteni. 

Az aszalt gyümölcsök viszont már egy teljesen más kategóriát képviselnek. 

Bár alkalmanként nyugodtan beilleszthetők az étrendbe, nem ideálisak a friss, a fagyasztott vagy a konzerv gyümölcsök mindennapi helyettesítésére, a szárítási folyamat miatt ugyanis jóval koncentráltabb a cukortartalmuk.

 

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