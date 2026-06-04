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öregedés

Élőholtak a testünkben: hogyan segíthetnek a zombisejtek a halhatatlanság felé vezető úton?

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Új, meglepő felfedezés, amely alapjaiban változtathatja meg az öregedésről alkotott elképzeléseinket. A kutatók évtizedeken keresztül úgy tekintettek a szeneszcens sejtekre – közismertebb nevükön a zombisejtekre – mint az öregedés és a betegségek fő okozóira. Ezek a sejtek már nem osztódnak, de nem is halnak el, hanem különféle gyulladáskeltő anyagokat bocsátanak ki a környezetükbe. A legújabb kutatások szerint azonban nem minden zombisejt káros.
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öregedéssejtkárosodássejt

Az Aging-US nevű tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint bizonyos típusú szeneszcens sejtek valójában védő szerepet tölthetnek be a szervezetünkben. Ez a megállapítás forradalmi jelentőségű, hiszen korábban a tudósok elsősorban arra koncentráltak, hogyan lehetne ezeket a zombisejteket teljesen eltávolítani a testből. Most azonban kiderült, hogy ez a megközelítés túlságosan leegyszerűsítő volt. 

zombisejtek DUZCE, TURKIYE - APRIL 19: An elderly woman poses with a photograph of her younger self during a âphoto recallâ? therapy session at the Ertan Ucar Alzheimer Day Care Center in Duzce, Turkiye, on April 19, 2026. Elderly individuals receiving care at the center take part in daily activities conducted by a specialized team to improve their motor skills. Cognitive abilities are supported through therapy sessions using printed personal photographs to stimulate memory. In a specially designed room, patients are asked questions about when and where the photos were taken as part of the exercises. Omer Urer / Anadolu (Photo by Omer Urer / Anadolu via AFP)
A zombisejtek hozzájárulhatnak az egészséges öregedéshez
Fotó: OMER URER / ANADOLU

A zombisejtek kettős természete: barát és ellenség egyben

Az új kutatási eredmények rávilágítanak arra, hogy a zombisejtek nem egyszerűen jók vagy rosszak – sokkal árnyaltabb a kép. Egyes szeneszcens sejtek valóban hozzájárulnak a krónikus gyulladáshoz, a szövetkárosodáshoz és az életkorral összefüggő betegségek kialakulásához. Ugyanakkor más típusú zombisejtek aktívan részt vesznek a szövetek regenerációjában és a daganatos sejtek terjedésének megakadályozásában. Ez a kettősség magyarázhatja, miért voltak eddig ellentmondásosak a szeneszcens sejteket célzó terápiák eredményei. 

A tudósok különösen izgalmas felfedezése, hogy bizonyos zombisejtek kritikus szerepet játszanak a hosszú élet biztosításában. Ezek a sejtek ugyanis jelzőmolekulákat termelnek, amelyek segítik az immunrendszer megfelelő működését, és elősegítik a sérült szövetek gyógyulását. Ráadásul figyelmeztetik a szervezetet a potenciálisan veszélyes, rákos elváltozásokra is. Következésképpen a zombisejtek teljes eliminálása nem feltétlenül vezetne egészségesebb öregedéshez.

Az egészséges öregedés új megközelítése

A felfedezés nyomán a kutatók új stratégiát javasolnak az öregedés elleni küzdelemben. Ahelyett, hogy válogatás nélkül pusztítanánk el az összes szeneszcens sejtet, inkább a káros zombisejtek szelektív eltávolítására kellene összpontosítani. Ez a célzott megközelítés megőrizhetné a hasznos szeneszcens sejtek védő funkcióit, miközben megszüntetné a gyulladást okozó sejtpopulációkat. A precíziós medicina ezen új iránya ígéretes lehetőségeket kínál. 

További kutatások szükségesek ahhoz, hogy pontosan megértsük, mely zombisejtek hasznosak és melyek károsak. Mindazonáltal ez a felfedezés már most is paradigmaváltást jelent az öregedéskutatásban. A hosszú élet titka tehát nem feltétlenül az összes öregedő sejt elpusztításában rejlik, hanem a szervezetünkben zajló folyamatok finomhangolásában. A jövő orvostudománya valószínűleg olyan terápiákat fejleszt majd, amelyek képesek különbséget tenni a jó és rossz zombisejtek között.

 

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