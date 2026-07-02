Rájöhettek a cukorbetegség rejtett okára – gyökeresen megváltozhat a betegség kezelése

A fehérjék csak akkor tudják ellátni feladatukat a sejtekben, ha pontos, háromdimenziós szerkezetbe rendeződnek – ezt a folyamatot fehérjehajtogatódásnak nevezi a tudomány. A Sanford Burnham Prebys Orvosi Kutatóintézet és a Michigani Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan zajlik a proinzulin hajtogatódása, és mi történik, ha felborul a folyamat egyensúlya. Tapasztalataikat a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos szaklapban fejtették ki, eredményeik pedig a jövőben akár gyökeres változást is hozhatnak a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.

A 2-es típusú cukorbetegség vizsgálatakor megfigyelték, hogy az inzulin előfutárának számító proinzulin hibás formában képződik

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Út a 2-es típusú cukorbetegség felé: a hibás proinzulin megterheli a béta-sejteket

A hasnyálmirigy béta-sejtjei érzékelik a vércukorszint emelkedését, és válaszul inzulint bocsátanak ki. A cukorbetegség kialakulásával azonban fokozatosan romolhat az a képességük, hogy elegendő hormont termeljenek.

Korábbi vizsgálatok szerint a funkcióvesztésben szerepet játszhat a proinzulin hibás hajtogatódása.

A nem megfelelő szerkezetű molekulák felhalmozódnak a sejtekben, és sejtszintű stresszt idéznek elő. Eddig azonban nem volt pontosan ismert, mely fehérjék szabályozzák ezt a folyamatot, és hogyan működnek együtt.

A kutatók figyelme a BiP nevű dajkafehérjére irányult. A dajkafehérjék (chaperonok) más fehérjék megfelelő szerkezetének kialakulását segítik.

A két kulcsfontosságú fehérje, amelyekről eddig kevés szó esett

A kutatók genetikailag módosított egereket hoztak létre. Az állatok béta-sejtjeiben található BiP fehérjéhez egy rövid aminosavláncból álló jelölést kapcsoltak. Ennek segítségével könnyebben megtalálhatták és elkülöníthették a fehérjét, valamint azonosíthatták a vele kapcsolatba lépő molekulákat.

A vizsgálatok során különösen fontosnak bizonyult a p58IPK nevű kochaperon.

Amikor ezt a fehérjét genetikai módszerekkel eltávolították két sejtvonalból, nagyobb mennyiségben halmozódott fel a hibásan hajtogatott proinzulin. A p58IPK nélküli egerek béta-sejtjei emellett kevesebb proinzulint és inzulint termeltek.