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cukorbetegség

Rájöhettek a cukorbetegség rejtett okára – gyökeresen megváltozhat a betegség kezelése

32 perce
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Az inzulintermelő sejtek működését a proinzulin hibás szerkezetének kialakulása is károsíthatja. A 2-es típusú cukorbetegség előrehaladtával az inzulin „előfutárának” hibás változatai felhalmozódhatnak, és egyre nagyobb terhelést róhatnak a hasnyálmirigy béta-sejtjeire. Egy új vizsgálat szerint két fehérje összehangolt működése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a proinzulin megfelelő formát öltsön, majd működőképes inzulin képződjön belőle.
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cukorbetegségdiabétesz2-es típusú cukorbetegségfehérje

A fehérjék csak akkor tudják ellátni feladatukat a sejtekben, ha pontos, háromdimenziós szerkezetbe rendeződnek – ezt a folyamatot fehérjehajtogatódásnak nevezi a tudomány. A Sanford Burnham Prebys Orvosi Kutatóintézet és a Michigani Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan zajlik a proinzulin hajtogatódása, és mi történik, ha felborul a folyamat egyensúlya. Tapasztalataikat a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos szaklapban fejtették ki, eredményeik pedig a jövőben akár gyökeres változást is hozhatnak a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.

2-es típusú cukorbetegség, kezelés
A 2-es típusú cukorbetegség vizsgálatakor megfigyelték, hogy az inzulin előfutárának számító proinzulin hibás formában képződik
Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Út a 2-es típusú cukorbetegség felé: a hibás proinzulin megterheli a béta-sejteket

A hasnyálmirigy béta-sejtjei érzékelik a vércukorszint emelkedését, és válaszul inzulint bocsátanak ki. A cukorbetegség kialakulásával azonban fokozatosan romolhat az a képességük, hogy elegendő hormont termeljenek. 

Korábbi vizsgálatok szerint a funkcióvesztésben szerepet játszhat a proinzulin hibás hajtogatódása.

A nem megfelelő szerkezetű molekulák felhalmozódnak a sejtekben, és sejtszintű stresszt idéznek elő. Eddig azonban nem volt pontosan ismert, mely fehérjék szabályozzák ezt a folyamatot, és hogyan működnek együtt. 

A kutatók figyelme a BiP nevű dajkafehérjére irányult. A dajkafehérjék (chaperonok) más fehérjék megfelelő szerkezetének kialakulását segítik. 

A BiP munkáját több segítő fehérje, úgynevezett kochaperon támogatja. 

A két kulcsfontosságú fehérje, amelyekről eddig kevés szó esett

A kutatók genetikailag módosított egereket hoztak létre. Az állatok béta-sejtjeiben található BiP fehérjéhez egy rövid aminosavláncból álló jelölést kapcsoltak. Ennek segítségével könnyebben megtalálhatták és elkülöníthették a fehérjét, valamint azonosíthatták a vele kapcsolatba lépő molekulákat. 

A vizsgálatok során különösen fontosnak bizonyult a p58IPK nevű kochaperon. 

Amikor ezt a fehérjét genetikai módszerekkel eltávolították két sejtvonalból, nagyobb mennyiségben halmozódott fel a hibásan hajtogatott proinzulin. A p58IPK nélküli egerek béta-sejtjei emellett kevesebb proinzulint és inzulint termeltek. 

Amikor a kutatók helyreállították a p58IPK termelődését az egyik módosított sejtvonalban, javult a proinzulin hajtogatódása és sejten belüli továbbítása. Emellett kevesebb hibás molekula halmozódott fel. 

A p58IPK azonban nem tudta átvenni a BiP szerepét. Ha a BiP hiányzott, a kedvező változások elmaradtak. A BiP mennyiségének növelése sem tudta teljesen ellensúlyozni a p58IPK hiányát. 

A proinzulin hajtogatódása és továbbítása akkor működött a leghatékonyabban, amikor mindkét fehérje normális mennyiségben volt jelen. 

A kutatók szerint ez azt mutatja, hogy a BiP önmagában nem képes fenntartani a folyamat megfelelő működését. 

A vizsgálat során további partnerfehérjéket is azonosítottak. Ezek szerepet játszhatnak a proinzulin hajtogatódásában, szállításában és a hibás változatok felismerésében. Pontos feladatuk tisztázásához azonban további kutatásokra lesz szükség. 

A jelenlegi kezelések más folyamatokat céloznak

A jelenleg alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszerek többsége nem a proinzulin hibás hajtogatódását korrigálja. Ehelyett általában fokozzák az inzulin kiválasztását, vagy segítik a szöveteket abban, hogy több cukrot vegyenek fel a vérből. 

  • Egyelőre nincs olyan terápia, amelyet kifejezetten a proinzulin hajtogatódásának javítására, illetve a béta-sejtek egészségének megőrzésére fejlesztettek volna ki. A kutatók szerint a BiP és partnerfehérjéi összehangolt működésének pontosabb megértése később olyan új kezelési lehetőségek alapját jelentheti, amelyek célja az inzulintermelő sejtek károsodásának megelőzése vagy mérséklése lehet. 

 

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