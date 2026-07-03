Földünktől akár háromszor is idősebb lehet a rejtélyes 3I/ATLAS

A tudósok most először határozták meg a titokzatos csillagközi üstökös, a 3I/ATLAS valódi korát. Az objektum még tavaly év végén suhant át Naprendszerünkön földönkívüli inváziótól való félelmeket keltve. Szerencsére a NASA lelőtte az elméleteket, és megerősítette, hogy egyszerűen csak egy üstökösről van szó.

Kiderült, milyen idős pontosan a 3I/ATLAS Fotó: HANDOUT / NASA/ESA/Hubble

„Nagyon szeretnénk életre utaló jeleket találni az univerzumban... de a 3I/ATLAS egy üstökös” – mondta akkoriban Amit Kshatriya, a NASA egyik magas rangú tisztviselője. Azonban nincs miért szomorkodni, még így is rengeteg titkot tartogat az üstökös.

Kiderült, milyen idős pontosan a 3I/ATLAS

A csillagászok most az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Teleszkópját (VLT) használták a rejtélyek megoldására. Megfigyeléseik szerint a 3I/ATLAS valószínűleg egy régi csillagrendszer peremén keletkezett, és körülbelül háromszor idősebb a Földnél.

A csillagközi objektumok területe még nagyon új, és nem igazán tudjuk, mire számíthatunk. Minden alkalommal, amikor egy újat fedezünk fel, meglepetések érnek minket

– mondta Cyrielle Opitom, az Edinburgh-i Egyetem kutatója.

A 3I/ATLAS mindössze a harmadik valaha felfedezett csillagközi objektum az 1I/ʻOumuamua és a 2I/Borisov után, amelyeket 2017-ben, illetve 2019-ben észleltek. Az első két csillagközi objektum összetételét nehéz volt meghatározni, mivel túl halványak voltak. Azonban a 3I/ATLAS példátlan fényességének köszönhetően a tudósok meg tudták határozni az összetételét, és így a korát is.

A csapat megmérte az üstökös körüli gázban jelen lévő cianidmolekulák szén- és nitrogénizotóp-arányát, amelyekről ismert, hogy jó útmutatói az üstökös eredetének.

A Naprendszerünkből származó üstökösökkel ellentétben ez a csillagközi látogató szokatlanul magas szén- és nitrogénizotópos arányokat hordoz

– magyarázta Aravind Krishnakumar, a Liège-i Egyetem kutatója és az új tanulmány társszerzője.

Az elemzés szerint az üstökös valószínűleg egy régi, alacsony fémtartalmú csillag külső régióiban keletkezett. Ahogy a neve is sugallja, ez egy olyan csillagtípus, amelyben kevés, a héliumnál nehezebb elem található, és amelyről úgy gondolják, hogy akkor alakult ki, amikor az univerzum sokkal fiatalabb volt. Emiatt a csapat azt feltételezi, hogy a 3I/ATLAS egy, a Napnál sokkal idősebb csillag körül keletkezett.