AI-alapú őr kerülhet az óceánjárókra: még a sötétben is megtalálná a bajba jutott utasokat

Egy áttörés a tengerészeti biztonsági technológiában jelentősen javíthatja a vízbe esett utasok túlélési arányát. Az új, AI alapú, ZOE nevű rendszer képes négy másodpercen belül észlelni mind a felnőttek, mind a gyermekek vízbeesését egy óceánjáróról. Azonnal visszajátssza az incidens előtti és utáni pillanatokat, sőt sötétben is működik.

AI biztonsági őr lehet a megmentője a vízbe zuhant utasoknak (Képünk illusztráció)

AI biztonsági őr lehet a megmentője a vízbe zuhant utasoknak

Jelenleg órákig is eltarthat, mire riasztás szólal meg, ha valaki a vízbe esik, ami akár több tízezer négyzetmérföldes keresési területet is jelenthet. Az első 25 percen belül még 20 százalék az esélye a sikeres mentésnek, de egy óra elteltével közel 0. Az Egyesült Királyságban működő Zelim cég azonban elárulta, hogy a ZOE-val végzett tesztek közel 100 százalékos mentési arányt eredményeztek.

A gyorsaság és a bizonyosság minden egy ember a vízbeesés esetén. A legfontosabb, hogy pontosan tudjuk, mi történt és mikor, hogy a legénység azonnal cselekedhessen a mentés vagy a helyreállítás esélyeinek maximalizálása érdekében

- magyarázta Mike Collier, a Zelim hajózási részlegének alelnöke.

Bár a vízbe esésből adódó balesetek ritkák, gyakran halálos kimenetelűek. A becslések szerint évente 30 millió hajóútra induló emberből körülbelül 21 ember esik a vízbe, a túlélési arány körülbelül 20 százalék. A balesetek jellemzően késő este történnek, amikor a látási viszonyok és az esélye annak, hogy valaki szemtanúja legyen a zuhanásnak korlátozott, így a gyors automatikus észlelés még kritikusabb.

A legénységnek átlagosan kevesebb mint 11 perce van a reagálásra, szélsőséges körülmények között pedig mindössze 4-5 perce. Minden másodperc kulcsfontosságú. A fejlett számítógépes látás és videoanalitika segítségével a ZOE folyamatosan figyeli a hajó környezetét optikai és hőkamerák hálózatán keresztül. Automatikusan felismeri, ha valaki vízbe lép, és másodperceken belül riasztja a legénységet.

A rendszert úgy tervezték, hogy folyamatosan működjön nappal, sötétben és kedvezőtlen időjárási körülmények között, beleértve az esőt, a havat és a viharos tengert, így biztosítva, hogy a vízbe esésből adódó balesetek ne maradjanak észrevétlenek a körülményektől függetlenül.