Halálos algainvázió pusztít, a világ legmérgezőbb algáját azonosították a kutatók

A valaha vizsgált legmérgezőbb káros algafajt azonosították ausztrál kutatók egy friss tanulmányban. A Karenia cristata nevű mikroalga okozta azt a súlyos környezeti katasztrófát, amely tavaly Dél Ausztrália partjainál több százezer tengeri élőlény pusztulásához vezetett – olvasható az Independent hasábjain.

Algainvázió. Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Algainvázió – ezt lehet tudni

A jelenség 2025 márciusában kezdődött, amikor különös hab lepte el Dél Ausztrália strandjait. Ezzel egy időben halak ezrei pusztultak el, a szörfösök pedig köhögésről, torokfájásról és homályos látásról számoltak be.

A hab hatalmas területeket borított be a Waitpinga Beach partvidékén, ahol tömegesen pusztultak el csikóhalak, halak, polipok és más tengeri élőlények.

A kutatók később megállapították, hogy a pusztulást a Karenia cristata által termelt idegméreg okozta. Az algavirágzás hónapokon át tartott, és súlyos környezeti, gazdasági, valamint közegészségügyi károkat okozott.

A most a Nature Ecology & Evolution folyóiratban megjelent kutatás szerint a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy a mikroalga már rendkívül alacsony sejtszám mellett is rendkívül mérgező.

A tanulmány vezető szerzője, Shauna Murray, a Sydneyi Műszaki Egyetem kutatója szerint a Karenia cristata körülbelül

tízszer mérgezőbb, mint bármely más, korábban vizsgált káros mikroalgafaj.

A szakemberek szerint ez magyarázatot ad arra, hogy miért pusztultak el ilyen nagy számban gerinctelen állatok, halak, tengeri emlősök és madarak 2025-ben és 2026-ban.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a felfedezés nemzetközi jelentőségű. Hasonló környezeti feltételek mellett ugyanis a brevetoxint termelő Karenia fajok a világ más hidegebb tengeri térségeiben is elszaporodhatnak – írták.

Korábban a délkeleti Egyesült Államok partjainál előforduló Karenia brevis számított a legveszélyesebb algafajnak, de az új eredmények alapján a Karenia cristata még annál is jóval mérgezőbb.

A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a dél ausztráliai algavirágzás több mint 15 hónappal a kezdete után sem tűnt el teljesen. A következő lépés annak feltárása lesz, milyen körülmények segítik az alga elszaporodását, illetve pontosan milyen mechanizmusok teszik ennyire veszélyessé.