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kutatás

Meglepő dolog derült ki az álmokról, egyáltalán nem véletlenszerűek

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az alvó agy nem egyszerűen újrajátssza a nap során történteket. Az álmok jelentése összefügghet a személyiséggel, az emlékekkel, az érzelmekkel és az alvás minőségével. Egy kutatás több mint 3700 álomleírást és ébrenléti beszámolót vizsgált meg 287 ember részvételével. Az eredmények szerint az agy alvás közben új történetekké rendezi át a valóság darabjait.
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kutatásmesterséges intelligenciaalvásemlékálom

Egy nagyszabású kutatás azt vizsgálta, miért álmodunk, és milyen tényezők befolyásolják az álmok jelentését. A mesterséges intelligenciával elemzett beszámolók szerint az álmodás során az agy emlékeket, érzelmeket, ismerős helyszíneket és elképzelt lehetőségeket kapcsol össze.

Az álmok nem véletlenszerűek, az agy alvás közben átírja a valóságot – Egy nagyszabású vizsgálat feltárta, hogyan alakítják az álmodást az emlékek, az érzelmek, a személyiség és a külvilág eseményei
Az álmok nem véletlenszerűek, az agy alvás közben átírja a valóságot – Egy nagyszabású vizsgálat feltárta, hogyan alakítják az álmokat az emlékek, az érzelmek, a személyiség és a külvilág eseményei (A kép illusztráció) Forrás: Unsplash

Az álmok nem véletlenszerűek, az agy alvás közben átírja a valóságot

Az álmok jelentése régóta foglalkoztatja az embereket, egy új kutatás pedig arra jutott, hogy az álmodás jóval összetettebb folyamat annál, mint hogy az agy egyszerűen visszajátssza a nap eseményeit. A több mint 3700 álomleírást és ébrenléti beszámolót feldolgozó vizsgálat szerint az álmokat a személyiség, az emlékek, az érzelmek, az alvás minősége és a külvilág eseményei egyaránt alakítják.

A kutatásban 287, 18 és 70 év közötti ember vett részt. Két héten keresztül rögzítették álmaikat és napi élményeiket, miközben a szakemberek alvási szokásaikat, kognitív képességeiket és pszichológiai jellemzőiket is vizsgálták.

 Az eredmények szerint az agy alvás közben ismerős helyszíneket, korábbi tapasztalatokat és elképzelt lehetőségeket kapcsol össze, így teljesen új, gyakran szürreális történetek születnek.

Mit jelentenek az álmok?

A kutatók szerint az álmok jelentése nem vezethető vissza egyetlen, mindenkinél érvényes magyarázatra. Az álomfejtés hagyományos módszereivel szemben a vizsgálat arra utal, hogy az álmok inkább az emlékek feldolgozásának, az érzelmek rendezésének és a személyes tapasztalatok átalakításának eredményei.

A kutatók szerint az álmok jelentése nem vezethető vissza egyetlen, mindenkinél érvényes magyarázatra
A kutatók szerint az álmok jelentése nem vezethető vissza egyetlen, mindenkinél érvényes magyarázatra (Illusztráció) Forrás: Unsplash

Azok, akik ébren gyakrabban kalandoznak el gondolatban, töredezettebb, gyorsabban változó álmokról számoltak be. Az álmok iránt erősebben érdeklődő résztvevők viszont élénkebb álmokat és részletesebb jeleneteket idéztek fel. 

Az alvás minősége szintén hatással lehet arra, mennyire emlékszünk az álmainkra, és azok mennyire tűnnek valóságosnak.

A koronavírus-járvány idején gyűjtött beszámolókban gyakrabban jelent meg a bezártság, a korlátozás és a félelem. Ezek a mintázatok később fokozatosan gyengültek, ami azt mutatja, hogy az álmok a külvilág változásaira és a lelki alkalmazkodásra is reagálnak.

A mesterséges intelligencia új korszakot nyithat az álomkutatásban

A kutatók természetesnyelv-feldolgozást alkalmaztak az álomleírások elemzésére, és a mesterséges intelligencia hasonló pontossággal ismerte fel a visszatérő nyelvi és érzelmi mintázatokat.

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Az új módszer segítségével az álomkutatás nagyobb adathalmazokat is képes feldolgozni. Ez közelebb viheti a tudományt annak megértéséhez, hogy miért álmodunk, hogyan működik az agy alvás közben, és milyen szerepet töltenek be az álmok az emlékek és az érzelmek feldolgozásában – olvasható a ScienceDaily ismeretterjesztő cikkében.

 

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