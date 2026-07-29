Meglepő dolog derült ki az álmokról, egyáltalán nem véletlenszerűek

Egy nagyszabású kutatás azt vizsgálta, miért álmodunk, és milyen tényezők befolyásolják az álmok jelentését. A mesterséges intelligenciával elemzett beszámolók szerint az álmodás során az agy emlékeket, érzelmeket, ismerős helyszíneket és elképzelt lehetőségeket kapcsol össze.

Az álmok nem véletlenszerűek, az agy alvás közben átírja a valóságot – Egy nagyszabású vizsgálat feltárta, hogyan alakítják az álmokat az emlékek, az érzelmek, a személyiség és a külvilág eseményei (A kép illusztráció) Forrás: Unsplash

Az álmok nem véletlenszerűek, az agy alvás közben átírja a valóságot

Az álmok jelentése régóta foglalkoztatja az embereket, egy új kutatás pedig arra jutott, hogy az álmodás jóval összetettebb folyamat annál, mint hogy az agy egyszerűen visszajátssza a nap eseményeit. A több mint 3700 álomleírást és ébrenléti beszámolót feldolgozó vizsgálat szerint az álmokat a személyiség, az emlékek, az érzelmek, az alvás minősége és a külvilág eseményei egyaránt alakítják.

A kutatásban 287, 18 és 70 év közötti ember vett részt. Két héten keresztül rögzítették álmaikat és napi élményeiket, miközben a szakemberek alvási szokásaikat, kognitív képességeiket és pszichológiai jellemzőiket is vizsgálták.

Az eredmények szerint az agy alvás közben ismerős helyszíneket, korábbi tapasztalatokat és elképzelt lehetőségeket kapcsol össze, így teljesen új, gyakran szürreális történetek születnek.

Mit jelentenek az álmok?

A kutatók szerint az álmok jelentése nem vezethető vissza egyetlen, mindenkinél érvényes magyarázatra. Az álomfejtés hagyományos módszereivel szemben a vizsgálat arra utal, hogy az álmok inkább az emlékek feldolgozásának, az érzelmek rendezésének és a személyes tapasztalatok átalakításának eredményei.

A kutatók szerint az álmok jelentése nem vezethető vissza egyetlen, mindenkinél érvényes magyarázatra (Illusztráció) Forrás: Unsplash

Azok, akik ébren gyakrabban kalandoznak el gondolatban, töredezettebb, gyorsabban változó álmokról számoltak be. Az álmok iránt erősebben érdeklődő résztvevők viszont élénkebb álmokat és részletesebb jeleneteket idéztek fel.

Az alvás minősége szintén hatással lehet arra, mennyire emlékszünk az álmainkra, és azok mennyire tűnnek valóságosnak.

A koronavírus-járvány idején gyűjtött beszámolókban gyakrabban jelent meg a bezártság, a korlátozás és a félelem. Ezek a mintázatok később fokozatosan gyengültek, ami azt mutatja, hogy az álmok a külvilág változásaira és a lelki alkalmazkodásra is reagálnak.