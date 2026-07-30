Kínszenvedés az alvás a hőségben? Ezt a 8 trükköt érdemes kipróbálni

Az alvás hőségben sokak számára embert próbáló feladat; kánikula idején tömegek kényszerülnek kialvatlanul, fáradtan helytállni a mindennapokban. Ahhoz, hogy álomba merüljünk és megszakítás nélkül aludjunk, testünknek hőt kell leadnia. Egy túlzottan felmelegedett hálószoba ezt a természetes folyamatot akadályozza: az elalvás elhúzódik, az éjszakai ébredések gyakoribbá válnak, másnap pedig nyoma sincs a kipihentségnek.

Az alvás hőségben könnyen töredezetté válhat, így másnap fáradtan és kialvatlanul ébredhetünk

Fotó: COLLANGES / BSIP

Miért olyan nehéz az alvás hőségben?

Az alvásminőség szempontjából nem csupán a levegő hőmérséklete a mérvadó. Testünk részben izzadással hűti magát, hiszen a verejték párolgása hőt von el a bőrtől. A magas páratartalom azonban lassítja ezt a folyamatot, ezáltal növelve a szervezetet érő hőstresszt – olvasható a Science Daily oldalán.

Bár a légkondicionáló berendezések hatékonyak, használatuk sok háztartásban drága vagy nehezen kivitelezhető, így a passzív hűtés kulcsszerepet kap. A lakás túlmelegedését elsősorban a nyílászárókon keresztül beáramló meleg levegő, valamint az ablakokon bejutó napsugárzás (azaz a szoláris hőnyereség) okozza. Mielőtt tehát aktív hűtésbe kezdenénk, érdemes a bejutó hő mennyiségét csökkenteni. Az alábbi módszerek segítenek abban, hogy estére kellemesen hűvös hálószoba várjon ránk.

1. Napközben zárjuk ki a napfényt

Napsütéses időben érdemes behúzni a függönyöket, illetve leengedni a redőnyöket vagy az árnyékolókat a napos oldalon. Ezzel megelőzhetjük a padló, a falak és a bútorok felmelegedését. A külső árnyékolók – például a zsalugáterek – még hatékonyabbak, mivel a fényt már az üvegfelület előtt felfogják. Az ablakokat csak akkor nyissuk ki, amikor a kinti levegő már hűvösebb a bentinél; ez általában kora reggel, este vagy éjszaka jön el. A nap legforróbb óráiban a nyitott ablak csak további hőt enged a lakásba.

2. Használjuk ki a keresztszellőztetést

A keresztszellőztetés lényege, hogy az otthonunk különböző oldalain lévő ablakokat vagy ajtókat egyidejűleg nyitjuk ki. A beáramló hűvös levegő így átsöpör az épületen, magával ragadva a napközben felgyülemlett hőt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az éjszakai szellőztetés hatékonysága nagyban függ az épület adottságaitól, a külső hőmérséklettől, a zajszinttől, a levegő minőségétől, sőt, még a biztonsági szempontoktól is.