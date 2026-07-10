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alvás

Hiába alszik 8 órát, mégis fáradt? A szakértő szerint ez állhat a háttérben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nem minden alvás ér ugyanannyit. Egy alvásszakértő szerint az elalvás időpontja nagyobb hatással van a pihenés minőségére, mint azt a legtöbben gondolnák.
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alváselegendő időszakértő

Sokan úgy gondolják, hogy ha minden éjszaka sikerül 7–8 órát aludniuk, akkor teljesen mindegy, mikor fekszenek le. Egy alvásszakértő szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévhit, és könnyen előfordulhat, hogy hiába tölt valaki elegendő időt az ágyban, mégis fáradtan ébred – derül ki a német Focus cikkéből. 

ILLUSTRATION - 19 March 2026, Berlin: An alarm clock stands next to a bed in which a woman is sleeping. Daylight saving time begins in Germany on 29.03.2026. Photo: Elisa Schu/dpa (Photo by Elisa Schu / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció
Fotó: ELISA SCHU / DPA

Amel Havkic tüdőgyógyász és alvásszakértő szerint az alvás nem olyan, mint egy egyszerű matematikai feladat, ahol csak az összesen eltöltött órák száma számít. Az alvás egy összetett biológiai folyamat, amelynek minőségét nagyban meghatározza az is, hogy mikor alszunk el.

Az éjszaka első órái a legfontosabbak

Egy egészséges alvás több, körülbelül 90–110 perces ciklusból áll. Ezekben váltakozik a könnyű alvás, a mélyalvás és a REM-fázis, amikor álmodunk.

A szakértő szerint a legértékesebb mélyalvás jellemzően este 10 és hajnali 2 óra között zajlik. Ebben az időszakban regenerálódik a szervezet, erősödik az immunrendszer, és ekkor szabadulnak fel azok a hormonok is, amelyek segítik a sejtek helyreállítását.

Ha valaki csak hajnali 1 óra körül alszik el, könnyen lemaradhat ennek a fontos időszaknak a jelentős részéről. Ez akkor is problémát okozhat, ha másnap tovább alszik, és összességében megvan a 7–8 óra pihenés.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy genetikai adottságaink is szerepet játszanak abban, mikor tudunk a legkönnyebben elaludni. Vannak korán kelő „pacsirták”, míg mások inkább későn fekvő „baglyok”. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával sok ember természetes módon egyre korábban kezd el álmosodni.

Így számolhatja ki az ideális lefekvési időt

Az alvásszakértő szerint érdemes az ébredés időpontjából visszaszámolni. 

Mivel egy alvási ciklus átlagosan 90 percig tart, ideális esetben öt teljes ciklus – vagyis körülbelül hét és fél óra – biztosítja a legjobb regenerálódást.

Ha például reggel 6 órakor kell felkelnie, akkor az optimális elalvási idő nagyjából este 10:15. Ebben már benne van az a körülbelül 15 perc is, amire a legtöbb embernek szüksége van az elalváshoz.

A hétvégi lustálkodás is árthat

A szakértő szerint érdemes kerülni az úgynevezett „szociális jetlaget”, vagyis azt, hogy hétvégén teljesen más időpontban feküdjünk le és keljünk fel, mint hétköznap. A felborult alvási ritmus ugyanis hosszabb távon ronthatja a koncentrációt, a memóriát és a nappali teljesítményt, még akkor is, ha összességében elegendő időt töltünk alvással.

Ha azt hitte, hogy a kevés alvás csupán fáradtságot és koncentrációs problémákat okoz, érdemes ezt is tudnia. Egy kutatás szerint az alváshiány a testsúlyra is komoly hatással lehet, és jelentős súlygyarapodáshoz vezethet.

 

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