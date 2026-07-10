Hiába alszik 8 órát, mégis fáradt? A szakértő szerint ez állhat a háttérben

Sokan úgy gondolják, hogy ha minden éjszaka sikerül 7–8 órát aludniuk, akkor teljesen mindegy, mikor fekszenek le. Egy alvásszakértő szerint azonban ez az egyik legnagyobb tévhit, és könnyen előfordulhat, hogy hiába tölt valaki elegendő időt az ágyban, mégis fáradtan ébred – derül ki a német Focus cikkéből.

Illusztráció

Fotó: ELISA SCHU / DPA

Amel Havkic tüdőgyógyász és alvásszakértő szerint az alvás nem olyan, mint egy egyszerű matematikai feladat, ahol csak az összesen eltöltött órák száma számít. Az alvás egy összetett biológiai folyamat, amelynek minőségét nagyban meghatározza az is, hogy mikor alszunk el.

Az éjszaka első órái a legfontosabbak

Egy egészséges alvás több, körülbelül 90–110 perces ciklusból áll. Ezekben váltakozik a könnyű alvás, a mélyalvás és a REM-fázis, amikor álmodunk.

A szakértő szerint a legértékesebb mélyalvás jellemzően este 10 és hajnali 2 óra között zajlik. Ebben az időszakban regenerálódik a szervezet, erősödik az immunrendszer, és ekkor szabadulnak fel azok a hormonok is, amelyek segítik a sejtek helyreállítását.

Ha valaki csak hajnali 1 óra körül alszik el, könnyen lemaradhat ennek a fontos időszaknak a jelentős részéről. Ez akkor is problémát okozhat, ha másnap tovább alszik, és összességében megvan a 7–8 óra pihenés.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy genetikai adottságaink is szerepet játszanak abban, mikor tudunk a legkönnyebben elaludni. Vannak korán kelő „pacsirták”, míg mások inkább későn fekvő „baglyok”. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával sok ember természetes módon egyre korábban kezd el álmosodni.

Így számolhatja ki az ideális lefekvési időt

Az alvásszakértő szerint érdemes az ébredés időpontjából visszaszámolni.

Mivel egy alvási ciklus átlagosan 90 percig tart, ideális esetben öt teljes ciklus – vagyis körülbelül hét és fél óra – biztosítja a legjobb regenerálódást.

Ha például reggel 6 órakor kell felkelnie, akkor az optimális elalvási idő nagyjából este 10:15. Ebben már benne van az a körülbelül 15 perc is, amire a legtöbb embernek szüksége van az elalváshoz.