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álmatlanság

Riasztó felfedezést tettek az alvászavarok eddig nem ismert hatásáról

17 perce
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Ötvenhét agyi képalkotó vizsgálat elemzésével azonosították a figyelem, a döntéshozatal és az érzelemszabályozás agyi központjainak szerkezeti sajátosságait. A vizsgálat szerint a különféle alvászavarok megváltoztathatják ezeknek az agyterületeknek a struktúráját.
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álmatlanságagykialvatlanság

A tartósan rosszul átaludt éjszakák sora nem csak a másnapi energiaszintünkre van hatással. A Floridai Nemzetközi Egyetem (Florida International University) kutatói azt vizsgálták, hogyan alakítják át az alvászavarok a figyelmet, a motivációt és a döntéshozatalt szabályozó agyterületek szerkezetét. A Scientific Reports című folyóiratban publikált tanulmány minden korábbinál átfogóbb képet nyújt arról, milyen elváltozásokat okoznak az agyban az alvásproblémák

alvászavarok, agy
Az alvászavarok az agy szerkezetét is megváltoztathatják
Fotó: JULIE LIMONT / Hans Lucas

Az alvászavarok közös neurológiai háttere 

Becslések szerint 50–70 millió amerikai küzd valamilyen alvászavarral. Hogy megértsék ezek közös neurológiai gyökereit, a kutatók egy átfogó metaanalízisben összesen 57 agyi képalkotó vizsgálat eredményeit vetették össze. 

A szakemberek nem elszigetelten vizsgálták az egyes problémákat, hanem az alvászavarok két nagy csoportját, a diszszomniákat és a paraszomniákat hasonlították össze.

A módszerrel sikeresen elkülönítették azokat az agyi eltéréseket, amelyek az álmatlanság több típusánál is megjelennek, azoktól, amelyek kifejezetten csak az egyik csoporthoz köthetők. 

Diszszomniák és paraszomniák: mi a különbség? 

  • Míg a diszszomniák az elalvást és az alvás fenntartását nehezítik meg – ide soroljuk például az álmatlanságot vagy az alvási apnoét –, 
  • addig a paraszomniák esetében valamilyen szokatlan esemény, például alvajárás, rémálomzavar vagy éjszakai felriadás akadályozza a pihenést. 

Mivel ez a két csoport teljesen eltérő módon szakítja meg az alvási ciklust, várható volt, hogy az általuk az agyi szerkezetben okozott elváltozások is különböznek.

Matthew Sutherland, a tanulmány rangidős szerzője szerint a korábbi kutatások többsége szigorúan elszigetelve, egyenként vizsgálta ezeket az állapotokat. A korábbi eredmények összefésülése azonban most sokkal tisztább és pontosabb képet ad a közös, illetve az eltérő agyi változásokról. 

A talamusz és a figyelem szoros kapcsolata 

Mindkét alvászavarban szenvedő csoportnál szerkezeti zsugorodást figyeltek meg a talamuszban. Ez az agyterület felelős a beérkező információk szűréséért, a fókuszálásért és a magasabb rendű gondolkodási folyamatokért. A talamusz egy specifikus részében, az úgynevezett pulvinarban is markáns elváltozásokat mutattak ki. 

Az itt kialakuló károsodásoknak messzemenő következményei lehetnek.

Az eltérések kiterjedt, a feladatok végrehajtásáért felelős agyi hálózatokat is érintenek, ami magyarázatot adhat arra, miért lassulnak le a reflexeink, miért hozunk rosszabb döntéseket, és miért ugrik meg a hibák, illetve a balesetek kockázata az elégtelen alvás miatt. 

A paraszomniák az érzelmeinket is összekuszálják 

A paraszomniáknál egy további, csak erre a csoportra jellemző agyi mintázat is kirajzolódott: a kutatók a motivációért, a döntéshozatalért és az érzelemszabályozásért felelős hátsó cinguláris kéregben is elváltozásokat észleltek. 

A megfigyelés választ adhat arra, miért küzdenek a paraszomniában szenvedők gyakran hangulatingadozással vagy viselkedési problémákkal. 

Érdekesség, hogy a diszszomniáknál nem találtak ehhez hasonló, egységesen fellépő szerkezeti módosulást, ami arra utal, hogy az agy fizikai átalakulása nagyban függ attól, pontosan milyen módon sérül az alvásfolyamat. 

A tyúk vagy a tojás esete 

Egyelőre nyitott kérdés, hogy az agyban megfigyelt eltérések idézik-e elő az alvászavarokat, vagy éppen fordítva: a rossz alvás formálja át fizikailag is ezeket a területeket. 

Az is könnyen lehet, hogy egy ördögi körről van szó, ahol a két folyamat oda-vissza erősíti egymást. 

A kutatók a jövőben külön vizsgálják majd az egyes paraszomniákat, annak reményében, hogy az eredmények idővel utat nyithatnak a korai diagnózis és a személyre szabott terápiák felé. A végső cél olyan komplex kezelések kidolgozása, amelyek nemcsak a nyugodt éjszakai pihenést adják vissza a betegeknek, hanem egyúttal megóvják a figyelemért, a döntéshozatalért és az érzelemszabályozásért felelős agyi hálózatok épségét is.

 

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