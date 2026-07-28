Riasztó felfedezést tettek az alvászavarok eddig nem ismert hatásáról

A tartósan rosszul átaludt éjszakák sora nem csak a másnapi energiaszintünkre van hatással. A Floridai Nemzetközi Egyetem (Florida International University) kutatói azt vizsgálták, hogyan alakítják át az alvászavarok a figyelmet, a motivációt és a döntéshozatalt szabályozó agyterületek szerkezetét. A Scientific Reports című folyóiratban publikált tanulmány minden korábbinál átfogóbb képet nyújt arról, milyen elváltozásokat okoznak az agyban az alvásproblémák.

Az alvászavarok az agy szerkezetét is megváltoztathatják

Fotó: JULIE LIMONT / Hans Lucas

Az alvászavarok közös neurológiai háttere

Becslések szerint 50–70 millió amerikai küzd valamilyen alvászavarral. Hogy megértsék ezek közös neurológiai gyökereit, a kutatók egy átfogó metaanalízisben összesen 57 agyi képalkotó vizsgálat eredményeit vetették össze.

A szakemberek nem elszigetelten vizsgálták az egyes problémákat, hanem az alvászavarok két nagy csoportját, a diszszomniákat és a paraszomniákat hasonlították össze.

A módszerrel sikeresen elkülönítették azokat az agyi eltéréseket, amelyek az álmatlanság több típusánál is megjelennek, azoktól, amelyek kifejezetten csak az egyik csoporthoz köthetők.

Diszszomniák és paraszomniák: mi a különbség?

Míg a diszszomniák az elalvást és az alvás fenntartását nehezítik meg – ide soroljuk például az álmatlanságot vagy az alvási apnoét –,

az elalvást és az alvás fenntartását nehezítik meg – ide soroljuk például az álmatlanságot vagy az alvási apnoét –, addig a paraszomniák esetében valamilyen szokatlan esemény, például alvajárás, rémálomzavar vagy éjszakai felriadás akadályozza a pihenést.

Mivel ez a két csoport teljesen eltérő módon szakítja meg az alvási ciklust, várható volt, hogy az általuk az agyi szerkezetben okozott elváltozások is különböznek.

Matthew Sutherland, a tanulmány rangidős szerzője szerint a korábbi kutatások többsége szigorúan elszigetelve, egyenként vizsgálta ezeket az állapotokat. A korábbi eredmények összefésülése azonban most sokkal tisztább és pontosabb képet ad a közös, illetve az eltérő agyi változásokról.

A talamusz és a figyelem szoros kapcsolata

Mindkét alvászavarban szenvedő csoportnál szerkezeti zsugorodást figyeltek meg a talamuszban. Ez az agyterület felelős a beérkező információk szűréséért, a fókuszálásért és a magasabb rendű gondolkodási folyamatokért. A talamusz egy specifikus részében, az úgynevezett pulvinarban is markáns elváltozásokat mutattak ki.

Az itt kialakuló károsodásoknak messzemenő következményei lehetnek.

Az eltérések kiterjedt, a feladatok végrehajtásáért felelős agyi hálózatokat is érintenek, ami magyarázatot adhat arra, miért lassulnak le a reflexeink, miért hozunk rosszabb döntéseket, és miért ugrik meg a hibák, illetve a balesetek kockázata az elégtelen alvás miatt.