Rájöhettek, miért a nőket támadja inkább az Alzheimer-kór

A japán Waseda Egyetem és a RIKEN Agykutató Központ munkatársai azt vizsgálták, miért érinti gyakrabban a nőket az Alzheimer-kór. A kutatócsoport a munkája során az úgynevezett neurogenezisre, vagyis az új idegsejtek képződésére összpontosított. Sokáig úgy hitték, hogy új idegsejtek jórészt csak a fiatal, fejlődő agyban jönnek létre. Ma már tudjuk, hogy ez a folyamat felnőttkorban is aktív marad, segítve az agyat a különböző élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban.

Egy specifikus fehérjecsoport lehet az oka annak, hogy több nőt érint az Alzheimer-kór, mint férfit.

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A betegség szempontjából kulcsterület a memóriaképzésért felelős hippokampusz, amely az Alzheimer-kór által legkorábban megtámadott agyi régiók egyike. Ha a neurogenezis zavart szenved, a hippokampusz működése tovább romlik, ez pedig felgyorsíthatja az emlékezetvesztést és az általános kognitív hanyatlást.

Szu Hszing-jü, a tanulmány vezető szerzője rámutatott: egyre több bizonyíték utal arra, hogy a felnőttkori neurogenezis szorosan összefügg az Alzheimer-kór kialakulásával és előrehaladásával. A kutatók éppen ezért ezt a folyamatot vették alapul, amikor a nemek közötti megbetegedési arányokban mutatkozó eltérések biológiai hátterét térképezték fel.

Eredményeiket a Biology of Sex Differences című tudományos folyóiratban ismertették.

Miért érint több nőt az Alzheimer-kór? Egy fehérjecsoport lehet a ludas

A kutatócsoport az Alzheimer-kór két különböző egérmodelljét vizsgálta, különös figyelmet fordítva a csont morfogenetikus fehérjékre (röviden BMP-kre). Korábbi kutatások szerint ezen fehérjék megemelkedett szintje összefüggésben állhat az idegsejtképződés zavaraival.

Az eredmények alapján a neurogenezis károsodása mindkét egérmodellben egyértelműen kimutatható volt. A betegséget modellező rágcsálókban három specifikus fehérje – a BMP4, a BMP6 és a BMP7 – szintje is jelentősen megemelkedett az egészséges kontrollállatokhoz képest.

Az egyik modell esetében a szakemberek figyelemre méltó eltéréseket találtak a nemek között: a nőstény egereknél súlyosabb mértékű volt az új idegsejtek képződésének zavara, amihez magasabb BMP-szint is társult.

Szu Hszing-jü szerint mindez arra utalhat, hogy az Alzheimer-kórban látható nemi különbségek részben a BMP-jelátviteli útvonal eltérő működésével magyarázhatók.

A BMP-k gátlása javította az idegsejtképződést

A szakemberek ezután egy olyan gyógyszerrel kezelték a nőstény egereket, amely blokkolja a BMP-k működését. A terápia hatására a neurogenezis egyértelmű javulásnak indult: az eredmények szerint az új idegsejtek képződésének szintje megközelítette az egészséges kontrollállatoknál mért értékeket.

A kutatócsoport mindemellett sejtkísérleteket is végzett. Egy idegsejtszerű sejtvonalon azt figyelték meg, hogy az ösztrogén hormon hatására fokozódott a BMP6 kifejeződése.

Ez a felfedezés fontos, lehetséges magyarázattal szolgálhat arra, miként kapcsolódnak össze a hormonális hatások, a BMP-fehérjék és a betegség előfordulásában mutatkozó nemi eltérések.