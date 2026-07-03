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Alzheimer-kór

Rájöhettek, miért a nőket támadja inkább az Alzheimer-kór

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Több nőnél alakul ki Alzheimer-kór, mint férfinál, de a különbség pontos okai még nem teljesen ismertek. Egy új kutatás szerint az Alzheimer-kór nemek közötti eltéréseiben egy fehérjecsoport és az új idegsejtek képződésének zavara is szerepet játszhat.
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A japán Waseda Egyetem és a RIKEN Agykutató Központ munkatársai azt vizsgálták, miért érinti gyakrabban a nőket az Alzheimer-kór. A kutatócsoport a munkája során az úgynevezett neurogenezisre, vagyis az új idegsejtek képződésére összpontosított. Sokáig úgy hitték, hogy új idegsejtek jórészt csak a fiatal, fejlődő agyban jönnek létre. Ma már tudjuk, hogy ez a folyamat felnőttkorban is aktív marad, segítve az agyat a különböző élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban.

agy, nő, Alzheimer-kór
Egy specifikus fehérjecsoport lehet az oka annak, hogy több nőt érint az Alzheimer-kór, mint férfit.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A betegség szempontjából kulcsterület a memóriaképzésért felelős hippokampusz, amely az Alzheimer-kór által legkorábban megtámadott agyi régiók egyike. Ha a neurogenezis zavart szenved, a hippokampusz működése tovább romlik, ez pedig felgyorsíthatja az emlékezetvesztést és az általános kognitív hanyatlást.

Szu Hszing-jü, a tanulmány vezető szerzője rámutatott: egyre több bizonyíték utal arra, hogy a felnőttkori neurogenezis szorosan összefügg az Alzheimer-kór kialakulásával és előrehaladásával. A kutatók éppen ezért ezt a folyamatot vették alapul, amikor a nemek közötti megbetegedési arányokban mutatkozó eltérések biológiai hátterét térképezték fel. 

Eredményeiket a Biology of Sex Differences című tudományos folyóiratban ismertették.

Miért érint több nőt az Alzheimer-kór? Egy fehérjecsoport lehet a ludas

A kutatócsoport az Alzheimer-kór két különböző egérmodelljét vizsgálta, különös figyelmet fordítva a csont morfogenetikus fehérjékre (röviden BMP-kre). Korábbi kutatások szerint ezen fehérjék megemelkedett szintje összefüggésben állhat az idegsejtképződés zavaraival.

Az eredmények alapján a neurogenezis károsodása mindkét egérmodellben egyértelműen kimutatható volt. A betegséget modellező rágcsálókban három specifikus fehérje – a BMP4, a BMP6 és a BMP7 – szintje is jelentősen megemelkedett az egészséges kontrollállatokhoz képest.

Az egyik modell esetében a szakemberek figyelemre méltó eltéréseket találtak a nemek között: a nőstény egereknél súlyosabb mértékű volt az új idegsejtek képződésének zavara, amihez magasabb BMP-szint is társult.

Szu Hszing-jü szerint mindez arra utalhat, hogy az Alzheimer-kórban látható nemi különbségek részben a BMP-jelátviteli útvonal eltérő működésével magyarázhatók.

A BMP-k gátlása javította az idegsejtképződést

A szakemberek ezután egy olyan gyógyszerrel kezelték a nőstény egereket, amely blokkolja a BMP-k működését. A terápia hatására a neurogenezis egyértelmű javulásnak indult: az eredmények szerint az új idegsejtek képződésének szintje megközelítette az egészséges kontrollállatoknál mért értékeket.

A kutatócsoport mindemellett sejtkísérleteket is végzett. Egy idegsejtszerű sejtvonalon azt figyelték meg, hogy az ösztrogén hormon hatására fokozódott a BMP6 kifejeződése. 

Ez a felfedezés fontos, lehetséges magyarázattal szolgálhat arra, miként kapcsolódnak össze a hormonális hatások, a BMP-fehérjék és a betegség előfordulásában mutatkozó nemi eltérések.

A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek a végső konklúziók levonásakor. Bár a rágcsálókon végzett kísérletek rendkívül fontos támpontot jelentenek, további alapos vizsgálatokra lesz szükség annak igazolására, hogy ez a biológiai mechanizmus az embereknél is pontosan így működik-e.

Más demenciatípusoknál is mutatkozhatnak eltérések

Szu Hszing-jü szerint a felnőttkori neurogenezis zavara korántsem korlátozódik kizárólag az Alzheimer-kórra. A hippokampusz és a hozzá kapcsolódó idegi hálózatok a demencia más formáiban – például a vaszkuláris, a Lewy-testes, valamint a frontotemporális demencia esetében – is érintettek lehetnek.

A kutató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezen kórképek alapvető kórfolyamatai jelentősen eltérnek egymástól. Míg a vaszkuláris demencia hátterében elsősorban érrendszeri károsodások állnak, addig más betegségeknél kóros fehérjefelhalmozódások vagy eltérő sejtszintű mechanizmusok okozzák a problémát. Éppen ezért egyelőre nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a BMP-fehérjék és az idegsejtképződés közötti, fentebb bemutatott kapcsolat a demencia minden formájánál érvényes lenne.

A betegségcsoport egyes típusainál ráadásul a nemek közötti arányok is változatos képet mutatnak. 

  • Az Alzheimer-kór egyértelműen a nőket sújtja nagyobb arányban, 
  • a férfiak esetében viszont jóval erősebb összefüggés figyelhető meg a szív- és érrendszeri kockázati tényezők és a vaszkuláris demencia között. 
  • Emellett a Parkinson-kór és a Lewy-testes demencia is gyakrabban fordul elő a férfi betegek körében.

A kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy az Alzheimer-kór esetében érdemes tovább vizsgálni a BMP-fehérjék szabályozását, ami a jövőben akár új gyógyszercélpontok azonosítását is lehetővé teheti.

A szakemberek szerint a nemek közötti biológiai különbségek alaposabb figyelembevétele a jövőben elengedhetetlen lesz a célzottabb, személyre szabott kezelési stratégiák kifejlesztéséhez.

Szu Hszing-jü végezetül kiemelte: a neurodegeneratív betegségekben megfigyelhető eltérések nem vezethetők vissza pusztán a hormonális hatásokra. A kórképek alakulásában ugyanilyen hangsúlyos szerepet játszhatnak a génkifejeződésben, a gyulladásos válaszokban, valamint az immunrendszer működésében mutatkozó különbségek is.

 

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