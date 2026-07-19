Egy egyszerű teszttel megelőzhető lehet a magyarok tömegeit sújtó betegség

Az Alzheimer-kór korai felismerésében hozhat új lehetőséget egy olyan vérteszt, amely egy speciális fehérje, a p-tau217 szintjét méri. A kutatók szerint ez az érték összefüggésben állhat az agyban kialakuló kóros folyamatokkal, még akkor is, ha az érintett személynek nincsenek tünetei.

Alzheimer: új vérteszt jelezheti előre a betegség kockázatát egészséges embereknél

Fotó: atlascompany / AI generált / Freepik

A Mass General Brigham Neuroscience Institute kutatói több mint 2600 egészséges idős felnőtt adatait elemezték. A résztvevők a vizsgálat kezdetén vérteszten estek át, majd évente ellenőrizték kognitív képességeiket.

A kutatás eredményei szerint azoknál, akiknél nagyon magas p-tau217-szintet mértek, öt éven belül 38 százalékos esély volt a kognitív hanyatlás kialakulására. Tíz év alatt ez az arány 78 százalékra emelkedett.

A kutatók szerint még korai lenne mindenkinél alkalmazni

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az új vérteszt jelenleg nem arra szolgál, hogy egészséges emberek biztos választ kapjanak jövőbeli állapotukról.

Reisa Sperling, a kutatás vezető szerzője szerint a vizsgálat egyelőre elsősorban a gyógyszerfejlesztést segítheti. A magasabb kockázatú emberek azonosítása lehetővé teheti, hogy hatékonyabban szervezzenek olyan klinikai vizsgálatokat, amelyek célja az Alzheimer-kór megelőzése vagy késleltetése.

A kutató szerint jelenleg egy pozitív eredmény sem változtatna azon, amit egy egészséges embernek tanácsolnának: a megfelelő táplálkozás, a jó alvás, a rendszeres mozgás és az aktív életmód továbbra is fontos szerepet játszik.

Az Alzheimer-kór kialakulásának folyamata még nem teljesen ismert

A tudósok pontosan még nem tudják, mi indítja el az Alzheimer-kór kialakulását. Ismert azonban, hogy a betegséghez két jellegzetes elváltozás kapcsolódik: az agyban felhalmozódó amiloid plakkok és az idegsejteket károsító tau-fehérjékből kialakuló csomók.

A p-tau217 teszt azt vizsgálja, hogy mennyi található ebből a tau-fehérjéből a vérben. Ez segíthet megmutatni, milyen szakaszban lehet az agyban zajló kóros folyamat.

A kutatók szerint azonban önmagában az amiloid jelenléte még nem jelenti biztosan azt, hogy valakinél kialakul a demencia. Sok embernél kimutatható magas amiloidszint, mégsem jelentkeznek náluk Alzheimer-tünetek.