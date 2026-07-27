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antibiotikum

Ismét sebezhetővé tették a veszedelmes kórokozót

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Újra hatékonnyá tették a vankomicint a gyógyszerrezisztens Enterococcus faecium baktériummal szemben. Az antibiotikum-rezisztencia leküzdését egy pghi-4 nevű segítő molekula tette lehetővé. Az eredmény arra utal, hogy hasonló molekulákkal más gyógyszerek hatásosságát is helyre lehet állítani.
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antibiotikumantibiotikum-rezisztenciabaktérium

Az antibiotikum-rezisztencia a modern orvoslás egyik legsúlyosabb problémája. A baktériumok idővel ellenállóvá válhatnak a gyógyszerekkel szemben, emiatt pedig még a hétköznapi fertőzések kezelése is nehezebbé válhat. A rezisztencia emellett növelheti a rutinműtétekhez, a daganatos betegek ellátásához és más orvosi beavatkozásokhoz kapcsolódó kockázatokat. 

antibiotikum-rezisztencia
Az antibiotikum-rezisztencia világszerte egyre súlyosabb egészségügyi problémát jelent
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az antibiotikum-rezisztencia legyőzése: már meglévő antibiotikumokat tennének ismét hatásossá

Az orvostudomány lázasan keresi a megoldást a gyorsan változó kórokozók jelentette fenyegetésre. 

Az egyik lehetséges stratégia nem új antibiotikumok fejlesztésére, hanem a már meglévő gyógyszerek hatásosságának helyreállítására épül.

Ebben segíthetnek az úgynevezett antibiotikum-adjuvánsok: olyan kiegészítő molekulák, amelyek önmagukban nem pusztítják el a baktériumokat, viszont helyreállítják az antibiotikumok hatását, így azok ismét képesek lehetnek megölni a rezisztens kórokozókat. 

Így állították helyre a vankomicin hatását

John Moses professzor és kutatócsoportja a Cold Spring Harbor Laboratory kutatóintézetében egy több mint 150 vegyületből álló „könyvtárat” épített fel. A molekulákat már korábbi antibiotikum-rezisztenciával és daganatos betegségekkel kapcsolatos kutatásokban is felhasználták. A vegyületkönyvtár most a Scripps Research kutatóival folytatott együttműködés keretében kapott új szerepet. A szakemberek azt vizsgálták, miként lehetne ismét hatásossá tenni a vankomicint. Eredményeiket a Nature Communications tudományos folyóiratban tették közzé.

A vankomicint súlyos fertőzések kezelésére használják, ide tartoznak az MRSA és a Clostridium difficile által okozott megbetegedések is. Mindkét kórokozó ellenállóvá válhat a kezelés első vonalában alkalmazott vankomicinnel szemben. A rezisztens baktériumok ezt követően kórházakban, szociális otthonokban és a lakosság körében is könnyűszerrel terjedhetnek. 

Moses kutatócsoportja az antibiotikum-rezisztenciát lehetővé tevő egyik bakteriális enzimet, a SagA-t (secreted antigen A) vette célba az eredetileg 2020-ban felfedezett pghi-4 nevű kismolekula segítségével. A pghi-4 gátolja a SagA működését. 

Amikor a gyógyszerrezisztens E. faecium baktériumokat vankomicinnel és pghi-4-gyel egyszerre kezelték, az antibiotikum ismét képes volt elpusztítani a kórokozókat. 

Más rezisztens baktériumok ellen is hatásos lehet a módszer

John Moses kiemelte, hogy a kutatás nem egy új antibiotikum célzott keresésével kezdődött; a kémiai reakciók alapos vizsgálata és fejlesztése vezetett el az antibiotikum-rezisztenciában szerepet játszó enzim első gátló molekulájának azonosításához. 

A kutatók folyamatosan frissítik és újabb molekulákkal bővítik a vegyületkönyvtárat. A gyűjteményt más kutatócsoportok számára is hozzáférhetővé teszik, hogy azok saját vizsgálataikban használhassák fel a molekulákat. 

A szakemberek abban bíznak, hogy hasonló módszerekkel más gyógyszerrezisztens fertőzések ellen is találhatnak kezelési lehetőségeket. 

 

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