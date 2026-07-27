Ismét sebezhetővé tették a veszedelmes kórokozót

Az antibiotikum-rezisztencia a modern orvoslás egyik legsúlyosabb problémája. A baktériumok idővel ellenállóvá válhatnak a gyógyszerekkel szemben, emiatt pedig még a hétköznapi fertőzések kezelése is nehezebbé válhat. A rezisztencia emellett növelheti a rutinműtétekhez, a daganatos betegek ellátásához és más orvosi beavatkozásokhoz kapcsolódó kockázatokat.

Az antibiotikum-rezisztencia világszerte egyre súlyosabb egészségügyi problémát jelent

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az antibiotikum-rezisztencia legyőzése: már meglévő antibiotikumokat tennének ismét hatásossá

Az orvostudomány lázasan keresi a megoldást a gyorsan változó kórokozók jelentette fenyegetésre.

Az egyik lehetséges stratégia nem új antibiotikumok fejlesztésére, hanem a már meglévő gyógyszerek hatásosságának helyreállítására épül.

Ebben segíthetnek az úgynevezett antibiotikum-adjuvánsok: olyan kiegészítő molekulák, amelyek önmagukban nem pusztítják el a baktériumokat, viszont helyreállítják az antibiotikumok hatását, így azok ismét képesek lehetnek megölni a rezisztens kórokozókat.

Így állították helyre a vankomicin hatását

John Moses professzor és kutatócsoportja a Cold Spring Harbor Laboratory kutatóintézetében egy több mint 150 vegyületből álló „könyvtárat” épített fel. A molekulákat már korábbi antibiotikum-rezisztenciával és daganatos betegségekkel kapcsolatos kutatásokban is felhasználták. A vegyületkönyvtár most a Scripps Research kutatóival folytatott együttműködés keretében kapott új szerepet. A szakemberek azt vizsgálták, miként lehetne ismét hatásossá tenni a vankomicint. Eredményeiket a Nature Communications tudományos folyóiratban tették közzé.

A vankomicint súlyos fertőzések kezelésére használják, ide tartoznak az MRSA és a Clostridium difficile által okozott megbetegedések is. Mindkét kórokozó ellenállóvá válhat a kezelés első vonalában alkalmazott vankomicinnel szemben. A rezisztens baktériumok ezt követően kórházakban, szociális otthonokban és a lakosság körében is könnyűszerrel terjedhetnek.

Moses kutatócsoportja az antibiotikum-rezisztenciát lehetővé tevő egyik bakteriális enzimet, a SagA-t (secreted antigen A) vette célba az eredetileg 2020-ban felfedezett pghi-4 nevű kismolekula segítségével. A pghi-4 gátolja a SagA működését.

Amikor a gyógyszerrezisztens E. faecium baktériumokat vankomicinnel és pghi-4-gyel egyszerre kezelték, az antibiotikum ismét képes volt elpusztítani a kórokozókat.