Ismét sebezhetővé tették a veszedelmes kórokozót

Az antibiotikum-rezisztencia a modern orvoslás egyik legsúlyosabb problémája. A baktériumok idővel ellenállóvá válhatnak a gyógyszerekkel szemben, emiatt pedig még a hétköznapi fertőzések kezelése is nehezebbé válhat. A rezisztencia emellett növelheti a rutinműtétekhez, a daganatos betegek ellátásához és más orvosi beavatkozásokhoz kapcsolódó kockázatokat.
Az antibiotikum-rezisztencia legyőzése: már meglévő antibiotikumokat tennének ismét hatásossá
Az orvostudomány lázasan keresi a megoldást a gyorsan változó kórokozók jelentette fenyegetésre.
Az egyik lehetséges stratégia nem új antibiotikumok fejlesztésére, hanem a már meglévő gyógyszerek hatásosságának helyreállítására épül.
Ebben segíthetnek az úgynevezett antibiotikum-adjuvánsok: olyan kiegészítő molekulák, amelyek önmagukban nem pusztítják el a baktériumokat, viszont helyreállítják az antibiotikumok hatását, így azok ismét képesek lehetnek megölni a rezisztens kórokozókat.
Így állították helyre a vankomicin hatását
John Moses professzor és kutatócsoportja a Cold Spring Harbor Laboratory kutatóintézetében egy több mint 150 vegyületből álló „könyvtárat” épített fel. A molekulákat már korábbi antibiotikum-rezisztenciával és daganatos betegségekkel kapcsolatos kutatásokban is felhasználták. A vegyületkönyvtár most a Scripps Research kutatóival folytatott együttműködés keretében kapott új szerepet. A szakemberek azt vizsgálták, miként lehetne ismét hatásossá tenni a vankomicint. Eredményeiket a Nature Communications tudományos folyóiratban tették közzé.
A vankomicint súlyos fertőzések kezelésére használják, ide tartoznak az MRSA és a Clostridium difficile által okozott megbetegedések is. Mindkét kórokozó ellenállóvá válhat a kezelés első vonalában alkalmazott vankomicinnel szemben. A rezisztens baktériumok ezt követően kórházakban, szociális otthonokban és a lakosság körében is könnyűszerrel terjedhetnek.
Moses kutatócsoportja az antibiotikum-rezisztenciát lehetővé tevő egyik bakteriális enzimet, a SagA-t (secreted antigen A) vette célba az eredetileg 2020-ban felfedezett pghi-4 nevű kismolekula segítségével. A pghi-4 gátolja a SagA működését.
Amikor a gyógyszerrezisztens E. faecium baktériumokat vankomicinnel és pghi-4-gyel egyszerre kezelték, az antibiotikum ismét képes volt elpusztítani a kórokozókat.
Más rezisztens baktériumok ellen is hatásos lehet a módszer
John Moses kiemelte, hogy a kutatás nem egy új antibiotikum célzott keresésével kezdődött; a kémiai reakciók alapos vizsgálata és fejlesztése vezetett el az antibiotikum-rezisztenciában szerepet játszó enzim első gátló molekulájának azonosításához.
A kutatók folyamatosan frissítik és újabb molekulákkal bővítik a vegyületkönyvtárat. A gyűjteményt más kutatócsoportok számára is hozzáférhetővé teszik, hogy azok saját vizsgálataikban használhassák fel a molekulákat.
A szakemberek abban bíznak, hogy hasonló módszerekkel más gyógyszerrezisztens fertőzések ellen is találhatnak kezelési lehetőségeket.