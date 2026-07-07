Miért nem szabad banánt tenni a turmixba?

A tea, a kakaó, az alma, a körte, az őszibarack és a bogyós gyümölcsök flavonoloknak nevezett antioxidánsokat tartalmaznak. Ezek a vegyületek hamar felszívódnak a véráramba, ahol feldolgozásra kerülnek. Anyagcseretermékeiket számos kedvező hatással összefüggésbe hozták; többek között védik a szív- és érrendszert, valamint a kognitív működést.

A banán akadályozhatja a jótékony antioxidánsok hasznosulását

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Miért ellensége a banán az antioxidánsnak?

A Kaliforniai Egyetem (UC Davis) kutatói azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a különböző ételek kombinálása a flavonolok hasznosulását a szervezetben. A Food and Function című folyóiratban megjelent kontrollált, vaktesztes kutatás során nyolc résztvevőnek flavonolban gazdag, bogyós gyümölcsökből készült smoothie-t adtak, illetve flavonolkapszulákat kellett szedniük. A mérések később igazolták, hogy ennek hatására a résztvevők vérében megemelkedett a flavonolok anyagcseretermékeinek szintje.

Egészen más volt azonban a helyzet akkor, amikor a bogyós italba banán is került. A banános-bogyós smoothie elfogyasztása után ugyanis ezeknek az anyagcseretermékeknek a vérből kimutatható mennyisége 84 százalékkal maradt el a tiszta flavonoladag bevitele után mért értékektől.

Javier Ottaviani, az egyetem táplálkozástudományi szakértője elmondta: még a kutatókat is meglepte, hogy egyetlen banán hozzáadása milyen gyorsan lecsökkentette a smoothie flavonoltartalmát, illetve a szervezetben felszívódó vegyületek mennyiségét. Hozzátette, az eredmények egyértelműen bizonyították, hogy az alapanyagok párosítása és az ételek elkészítési módja komoly hatással lehet az egyes tápanyagok felszívódására.

Egy enzim állhat a háttérben

A banán valószínűleg a polifenol-oxidáz – röviden PPO – nevű enzim miatt rontja a flavonolok hasznosulásának hatékonyságát. (Részben egyébként ez a vegyület felelős azért is, hogy a meghámozott banán idővel megbarnul.)

A tanulmány szerint a PPO reakcióba léphet az antioxidánsokkal, így csökkentve azok mennyiségét. Ennek következtében a flavonolok szintje már azelőtt visszaesik, hogy az italt egyáltalán elfogyasztanánk.

A kísérlet során a magas PPO-tartalmú banános-bogyós smoothie-t szobahőmérsékleten hagyták állni. Egy óra elteltével az ital már lényegesen kevesebb flavonolt tartalmazott, mint a tisztán bogyós gyümölcsökből készült változat. Amikor viszont a banánban lévő PPO működését célzottan gátolták, a flavonolok jóval nagyobb arányban maradtak meg a turmixban.