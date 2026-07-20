Megszólalt a NASA az Artemis III holdmisszióról

A NASA továbbra is jó úton halad a jövő évi Artemis III missziója felé, amely kulcsfontosságú teszt a jövőbeli emberes holdra szállásokhoz szükséges orbitális dokkoláshoz és holdkompokhoz. Az projekt megvalósíthatósága még májusban vált kérdésessé, miután a Blue Origin egyik pilóta nélküli rakétája felrobbant egy indítóállási teszt során.

Jövőre indulhat útnak az Artemis III. (Képünk illusztráció) Fotó: HANDOUT / NASA

Jövőre indulhat útnak az Artemis III

Az Artemis-program, amelynek célja, hogy 2028-ban űrhajósokat juttasson vissza a Holdra, a NASA által fejlesztett űrhajókat ötvözi a magánipar által biztosított rendszerekkel. A NASA Space Launch System (SLS) rakétája indítja majd útnak a legénységet a Lockheed Martin által épített Orion mélyűrkapszula fedélzetén, miközben Elon Musk SpaceX-e és Jeff Bezos Blue Origin-je olyan leszállóegységeket, az az holdkompokat fejleszt, amelyeket az űrhajósok holdkörüli pálya és a Hold felszíne közötti szállítására terveztek.

A jövőbeli holdraszállások előtt az Artemis III egyfajta próbaként szolgál majd alacsony Föld körüli pályán. Négy űrhajós repül majd az Orion fedélzetén, és teszteli a találkozási és dokkolási műveleteket a SpaceX Starship Human Landing System és a Blue Origin Blue Moon űrhajóinak változataival.

Még mindig maximálisan ezzel tervezünk. Azok a részek, amelyek felett a NASA-nak van a legnagyobb kontrollja, vagyis minden, ami az SLS-szel és az Orionnal kapcsolatos, hihetetlenül jól haladnak

- mondta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

Mindkét holdraszálló ütemtervében késések mutatkoztak, és egyes iparági vezetők kételkednek abban, hogy időben készen állnak majd egy 2027-es küldetésre. Az aggodalmak májusban fokozódtak, amikor egy pilóta nélküli Blue Origin New Glenn rakéta felrobbant egy teszt során a vállalat egyetlen floridai indítóállásán. A Blue Origin közölte, hogy az év végére tervezi a javítások befejezését és a repülések újraindítását.

Isaacman elmondta, hogy a NASA-nak vészhelyzeti tervei vannak arra, hogy a projektet ütemterv szerint tartsák, ha a New Glenn további késedelmekkel szembesülne.