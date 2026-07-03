Meglepő felfedezés: az aszteroidák indíthatták el az életet a Földön

Az aszteroida-becsapódás nemcsak pusztító erő lehetett, hanem a földi élet kialakulása szempontjából is kulcsszerepet játszhatott. Egy új kutatás szerint az űr felől érkező aszteroidák olyan forró vizes rendszereket hozhattak létre a fiatal bolygó kérgében, amelyek kedvező feltételeket teremthettek az első életformák számára.

Szakemberek szerint az aszteroida-becsapódások nemcsak pusztították a fiatal bolygót, de az élet kialakulásában is fontosak lehettek (A kép illusztráció) Unsplash

Az aszteroida-becsapódás akár az élet feltételeit is megteremthette

Az aszteroida-becsapódásokat általában pusztítással és tömeges kihalásokkal hozzák összefüggésbe, egy új kutatás szerint azonban a Föld legkorábbi időszakában éppen ezek az események teremthették meg az élet kialakulásának feltételeit.

A kutatók számítógépes modellek segítségével vizsgálták, milyen hatással voltak a több milliárd évvel ezelőtti becsapódások a fiatal Földre. Arra jutottak, hogy az aszteroidák nemcsak a felszínt alakították át, hanem megrepesztették a földkérget is. A keletkező repedéseken keresztül forró víz áramolhatott a mélybe, létrehozva kiterjedt hidrotermális rendszereket.

Az aszteroidák kipusztíthatják a földi életet, amint az 66 millió éve történt a dinoszauruszokkal (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A szakemberek szerint ezek a forró vizes környezetek biztosíthatták azokat a kémiai feltételeket, amelyek között az első egyszerű életformák kialakulhattak.

Több százmillió évig fennmaradhattak ezek a rendszerek

A modellek alapján egyetlen nagy aszteroida-becsapódás akár százszor nagyobb hidrotermális aktivitást is létrehozhatott, mint amekkora napjainkban a Yellowstone Nemzeti Park gejzírvidékén megfigyelhető.

A kutatók úgy becsülik, hogy a Föld felső, mintegy nyolc kilométer vastag kérge 4,3 milliárd évvel ezelőtt rendkívül átjárható volt a forró víz számára, és ez az állapot akár 3,5 milliárd évvel ezelőttig is fennmaradhatott.

A kutatás szerint az aszteroidák így nemcsak a bolygó felszínét formálták át, hanem meghatározó szerepet játszhattak abban is, hogy a Föld lakhatóvá váljon, és megjelenhessen rajta az élet – olvasható a ScienceDaily című tudományos ismeretterjesztő portál cikkében.

Az aszteroida-becsapódások és a földi élet kialakulásának kapcsolatáról korábban több cikkünkben is írtunk. Tekintse meg kapcsolódó anyagainkat, és tudjon meg még többet erről az egyre nagyobb figyelmet kapó tudományos elméletről.

Az élet kialakulása bolygónkon mindig is az emberiség legnagyobb rejtélyei közé tartozott. A tudósok régóta keresik a választ arra, hogyan jelenhettek meg az első életformák a Földön. Most azonban egy izgalmas új kutatás meglepő fordulatot hozott a tudományos gondolkodásba. A texasi Southwest Research Institute (SwRI) kutatói ugyanis felfedezték, hogy az aszteroidák döntő szerepet játszhattak abban, hogy bolygónk élővilággal teli hellyé váljon.