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Kína

Kína megnyomja a piros gombot? Veszélyes objektumot vettek célba

1 órája
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Kína olyan bolygóvédelmi küldetést tervez, amelynek során két űreszközt indítanának egyszerre egy földközeli égitest felé. Az egyik szonda nagy sebességgel csapódna az aszteroida felszínébe, míg a másik az ütközés hatásait dokumentálná. A kísérlet célja annak vizsgálata, hogy ezzel a módszerrel biztonságosan megváltoztatható-e egy veszélyes égitest Földhöz viszonyított pályája.
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Kínakisbolygóaszteroidaaszteroida becsapódás

A projektet Li Mingtao, a Kínai Nemzeti Űrügynökség bolygóvédelemért felelős vezető kutatója irányítja. A küldetéssel olyan aszteroidaelhárító technológiákat szeretnének fejleszteni, amelyek a jövőben segíthetnek megvédeni a Földet a veszélyes földközeli objektumoktól – írja az Interesting Engineering

aszteroida, Föld, Kína, bolygóvédelmi rendszer
Saját aszteroidaellenes bolygóvédelmi rendszert fejleszt Kína
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A hangsebesség több mint 26-szorosával repülne egyenesen az aszteroida felé

A tervek szerint az űreszköz másodpercenként több mint 9 kilométeres sebességgel érné el a célpontot. Ez tengerszinten mérve a hangsebesség több mint 26-szorosának felel meg. Összehasonlításképpen: a NASA DART-szondája másodpercenként körülbelül 6,1 kilométeres sebességgel csapódott be. 

A találkozásra 2029-ben vagy 2030-ban kerülhet sor. Az aszteroida ekkor várhatóan körülbelül 6,9 millió kilométerre halad majd el a Föld mellett. 

A kínai kísérlet több szempontból is eltér a DART-küldetéstől. A NASA egy olyan kisbolygó pályáját változtatta meg, amely egy másik aszteroida körül keringett. A kínai küldetés ezzel szemben közvetlenül a célpont Földhöz viszonyított röppályáját módosítaná. 

A kutatók szerint az ütközés akár az égitest szerkezetét is megbontaná. 

Egy második szonda figyelné a becsapódást

A becsapódó egység mellett egy megfigyelő űreszköz is részt venne a küldetésben. Ez a szonda az ütközés előtt, közben és után is vizsgálná az aszteroidát. Nyomon követné a pálya, az alak és a felszín változásait, valamint adatokat gyűjtene az égitest belső szerkezetéről is. 

Az Európai Űrügynökség Hera-szondáját külön indították el, hogy megvizsgálja a DART-kísérlet következményeit. Kína ezzel szemben egyetlen küldetés keretében indítaná útnak a becsapódó és a megfigyelő eszközt. 

A két szonda együtt hagyná el a Földet, majd később különválnának. Az egyik közvetlenül a célpont felé haladna, a másik pedig a Vénusz gravitációját használná fel pályája módosításához. Így megfelelő helyzetből figyelhetné meg a becsapódást és annak következményeit. 

Egy alig 30 méteres égitest a célpont

A küldetés célpontja a 2015 XF261 jelű földközeli aszteroida. Az égitestet 2015-ben fedezték fel, de egyelőre viszonylag keveset tudnak róla. Átmérőjét körülbelül 30 méterre becsülik, pontos mérete azonban jelenleg nem ismert. 

A DART célpontja egy körülbelül 160 méteres, lazán összeállt törmelékhalom volt. 

A kínai küldetés ezzel szemben egy kisebb, feltehetően tömörebb és erősebb szerkezetű égitestet találna el. 

A tudósok a becsapódás előtt további adatokat gyűjtenének a célpont méretéről, alakjáról és forgásáról. Ezek az információk létfontosságúak ahhoz, hogy pontosan eltalálják a kisbolygót. 

Önállóan kell eltalálnia a célpontot

A küldetés egyik legnagyobb technikai kihívása az önálló navigáció lesz. A szonda a nagy távolság miatt nem kaphat folyamatos, valós idejű irányítást a Földről. Saját rendszereivel kell tehát felismernie és pontosan eltalálnia a célpontot. 

A küldetés négy fő feladatra összpontosít: 

  • A szondának önállóan el kell találnia az aszteroidát. 
  • Érzékelhetően meg kell változtatnia annak pályáját. 
  • A kutatóknak pontosan fel kell mérniük a becsapódás következményeit. 
  • Emellett azt is igazolniuk kell, hogy a kísérlet után az égitest nem jelent veszélyt a Földre. 

Az ütközést követően a kutatók nyomon követik majd a pálya változásait. Az eredmények megmutathatják, mennyire alkalmas a kinetikus becsapódás az aszteroidák eltérítésére, és miként fejleszthetők tovább a bolygóvédelmi módszerek. 

 

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