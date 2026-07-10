Elképesztő látvány: először videózták le az Atlanti-óceán legbizarrabb szörnyét

Az Atlanti-óceán egyik leghátborzongatóbb lénye bukkant elő a sötétségből. Tudósoknak most először sikerült videón megörökíteniük egy ritka hordószeműhal-félét, méghozzá élve, a természetes élőhelyén.

Először videózták le az Atlanti-óceán legbizarrabb mélytengeri szörnyét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Először videózták le az Atlanti-óceán legbizarrabb mélytengeri szörnyét

A Winteria telescopa nevű bizarr állatot egy egyhónapos expedíció során filmezték le a Doldrums-törészóna övezetében, amely az Atlanti-óceán egyik legkevésbé feltárt területe.

A Schmidt Óceánkutató Intézet kutatói a SuBastian nevű, távirányítású mélytengeri robotjármű segítségével szúrták ki a nagyjából 710 méteres mélységben úszó halat. Ebben a mélységben a napfény már alig több egy halvány derengésnél, ami egy olyan kísérteties, félhomályos világot hoz létre, amely semmihez sem fogható a felszínhez közelebb.

A hordószemű halak a teljesen átlátszó fejükről híresek, amely lehetővé teszi a tudósok számára, hogy láthassák a koponyán belüli, szokatlan szemeiket. A legtöbb hallal ellentétben ennek a fajnak a cső alakú szemei felfelé néznek, hogy érzékeljék a fentről átszűrődő fény legapróbb jeleit is. Különleges szemük emellett abban is segíti őket, hogy a sötétségben kiszúrják a zsákmányállatok által kibocsátott biolumineszcens felvillanásokat.

A tudósok szerint a hal feje feletti finom, átlátszó kupola gyakran összeomlik, amikor a példányokat hálóval a felszínre hozzák. Ennek eredményeként szinte minden, amit róluk tudunk, sérült példányoktól származik, nem pedig élő állatoktól. Így a Winteria telescopa ezen megfigyelése ritka lehetőséget ad a szakértőknek arra, hogy megtudják, hogyan viselkedik természetes környezetében.

A hordószemű hal csak egy volt az expedíció során tett számos figyelemre méltó felfedezés közül. A csapat két korábban ismeretlen hidrotermális kürtőmezőt is felfedezett a törési zóna mélyén. Ezek a kürtők forró, ásványi anyagokban gazdag folyadékokat bocsátanak ki, amelyek ökoszisztémákat támogatnak napfény nélkül is.

A kutatók két nehezen megtalálható nagyúszójú tintahalra is bukkantak, egy másik ritkán látott mélytengeri fajra, hihetetlenül hosszú, fonalszerű csápokkal - írta a Daily Mail.