Rejtélyes baktériumokat találtak az óceán egyik legkülönösebb állatában

A baktériumtípust több mint húsz év alatt összegyűjtött szövetminták vizsgálatával fedezték fel. A kutatók egyelőre nem bizonyították, hogy a fertőzés okozta az állatok pusztulását.

Három új baktériumtípust fedeztek fel a kutatók törpe ámbráscetek gyomrában. Az állatoknál gyulladást, fekélyeket és hegesedést találtak. (ilusztráció baktériumokról)

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Ismeretlen baktériumokat fedeztek fel cetek gyomrában

Három korábban ismeretlen Helicobacter baktériumtípust fedeztek fel törpe ámbráscetek gyomrában amerikai kutatók. A tudósok több mint húsz év partra sodródási adatait és megőrzött szövetmintáit vizsgálták át, hogy jobban megértsék az óceán egyik legrejtőzködőbb cetfajának egészségi állapotát.

A Florida Atlantic Egyetem Harbor Branch Oceanográfiai Intézetének szakemberei 1999 és 2020 között 59 partra sodródott törpe ámbráscet esetét elemezték.

Négy állat gyomorszövetében spirál alakú baktériumokat találtak, majd szövettani vizsgálatokkal, molekuláris tesztekkel és DNS-szekvenálással három új genotípust azonosítottak. Ezeket Kogia Helicobacter 1, 2 és 3 névre keresztelték.

Mind a négy fertőzött cetnél súlyos emésztőrendszeri károsodásokat figyeltek meg. Gyomorgyulladást, fekélyeket, szöveti hegesedést és fonálféreg-fertőzést is kimutattak, egy állatnál pedig vastagbélgyulladást találtak.

A kutatók egyelőre nem állítják, hogy a baktériumok okozták a cetek pusztulását. Az eredmények azonban arra utalnak, hogy a fertőzés hozzájárulhatott krónikus betegségek kialakulásához. További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, milyen gyakoriak ezek a baktériumok, és veszélyeztethetik-e hosszabb távon a cetpopulációkat – írja a ScienceDaily.

Békákban leltek rá a rákgyilkos baktériumra: teljesen eltüntette a daganatokat

Egy japán levelibéka bélrendszeréből izolált baktérium már egyetlen kezelést követően megszüntette a vastagbélrákos daganatokat a kísérleti egerekben. A baktérium nemcsak közvetlenül a rákos sejteket károsította, hanem ezzel párhuzamosan az állatok immunrendszerét is aktiválta. Fontos azonban megjegyezni, hogy az eredmények egyelőre kizárólag állatkísérletekből származnak.