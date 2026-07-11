Békákban leltek rá a rákgyilkos baktériumra: teljesen eltüntette a daganatokat

A Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) intézet kutatói összesen 45 baktériumtörzset gyűjtöttek be japán levelibékák, tűzhasú gőték és fűgyíkok bélrendszeréből. A laboratóriumi vizsgálatok során ezek közül kilenc törzs mutatott számottevő rákellenes hatást, a leghatékonyabbnak pedig végül az Ewingella americana nevű baktérium bizonyult. A felfedezésről a Gut Microbes című szakfolyóirat számolt be.

A japán levelibéka testében találtak rá arra a baktériumra, amely képes volt teljesen eltüntetni a vastagbélrákot a kísérleti egerekből

Fotó: Masaki Ikeda / Wikimedia Commons

Egyetlen dózis után eltűntek a daganatok

A kutatók az E. americana baktériumot közvetlenül a kísérleti egerek véráramába juttatták.

A vastagbélrákos állatoknál már egyetlen kezelés elegendő volt ahhoz, hogy minden kimutatható daganat eltűnjön.

Az alkalmazott egérmodellben a baktériumos kezelés ráadásul hatékonyabbnak bizonyult a kontrollként használt hagyományos terápiáknál, amelyek között egy kemoterápiás készítmény és egy immunellenőrzőpont-gátló gyógyszer is szerepelt.

A szakemberek ugyanakkor nyomatékosították, hogy az eredményeket embereken egyelőre nem igazolták. A kísérlet csupán azt bizonyítja, hogy a koncepció működőképes lehet, de a terápia hatékonyságának és biztonságosságának igazolása még további, alapos vizsgálatokat igényel.

Kétféleképpen támadta a rákot

Az E. americana egyrészt közvetlenül károsította a rákos sejteket. Mivel a baktérium fakultatív anaerob – vagyis oxigéndús és oxigénszegény környezetben egyaránt képes élni –, zavartalanul tud szaporodni a daganatok gyakran oxigénhiányos belsejében is.

A kezelést követően a baktériumok bejutottak a daganatokba, ahol 24 órán belül mintegy háromezerszeresükre szaporodtak, miközben közvetlenül és folyamatosan roncsolták a tumorsejteket.

A terápia másrészt a szervezet immunrendszerét is erőteljesen mozgósította. A daganatokban megnőtt a különböző feladatokat ellátó immunsejtek (T-sejtek, B-sejtek és neutrofil granulociták) száma, amelyek felismerik a kóros sejteket, ellenanyagokat termelnek, és részt vesznek a gyulladásos válaszreakciókban. Mindemellett ezek az immunsejtek olyan jelzőanyagokat – TNF-alfa és interferon-gamma molekulákat – is felszabadítottak, amelyek tovább erősítik az immunválaszt, és aktívan elősegítik a rákos sejtek pusztulását.