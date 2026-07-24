Mi köze a fogágybetegségnek a szívelégtelenséghez? Megtalálták a kapcsolatot

A baktériumok okozta fogágybetegséget már korábban is összefüggésbe hozták a szervezet egészét érintő gyulladással és a szívproblémák fokozott kockázatával. Ezek közé tartozik a koszorúér-betegség, amely növeli a szívinfarktus veszélyét. Egyes vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy a fogágybetegség kezelése javíthatja az erek állapotát.

A baktériumok okozta fogágybetegséget már korábban is összefüggésbe hozták szívproblémákkal

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Baktériumot találtak a meszes szívbillentyűkben

A kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy a súlyosabb fogágybetegség kialakulásában fontos szerepet játszó P. gingivalis hozzájárulhat-e az aortabillentyű meszesedéséhez. Ennél az állapotnál kalcium rakódik le az aortabillentyűben, amely emiatt merevebbé válhat és beszűkülhet.

A betegség világszerte több millió embert érint. Előrehaladott állapotban fáradtságot, légszomjat és mellkasi fájdalmat okozhat, súlyos esetekben pedig szívbillentyűcserére van szükség. Jelenleg nincs olyan engedélyezett gyógyszer, amely lassítaná vagy megállítaná a folyamatot.

A pekingi Fuwai Kórház kutatói billentyűcsere során eltávolított aortabillentyűket vizsgáltak meg. A meszes szöveteket olyan billentyűkkel hasonlították össze, amelyekben nem alakult ki meszesedés.

A beteg szívbillentyűkben jóval több P. gingivalis-DNS-t, valamint a kórokozó által termelt fehérjét azonosítottak.

A baktérium mintegy harmincszor nagyobb mennyiségben volt jelen a meszes billentyűkben, mint az épekben.

Az eredményeket júliusban mutatták be az Amerikai Szívgyógyászati Társaság bostoni konferenciáján. A kutatást egyelőre nem ellenőrizték független szakértők.

Egereknél is kialakult a billentyűmeszesedés

A kutatók ezután élő P. gingivalis baktériumokat fecskendeztek egészséges laboratóriumi egerek véráramába. A kórokozók eljutottak az állatok aortabillentyűjéhez, ahol gyulladást, kalciumlerakódást és billentyűszűkületet idéztek elő.

A meszesedés olyan egereknél is kialakult, amelyeknek nem volt magas a koleszterinszintje.

Ez arra utalhat, hogy a kórokozó a hagyományos szív- és érrendszeri kockázati tényezőktől függetlenül is hozzájárulhat a billentyű károsodásához.

A fertőzést megelőzően antibiotikumot kapó egereknél viszont kevesebb kórokozót találtak az aortabillentyűben, ami a betegség súlyosbodását is lassította. Az elpusztított P. gingivalis baktériumokkal kezelt állatok billentyűiben viszont nem észleltek változást.