Furcsa életforma hódította meg Csernobil legveszélyesebb helyét

Ez a csernobili gomba a sérült reaktor körüli egyik erősen radioaktív épület belső falain jelent meg. Jellemző fekete színét a melanin nevű pigmentnek köszönheti. A kutatók egy része úgy véli, hogy ez az anyag nemcsak megvédi a gombát a sugárzás káros hatásaitól, hanem abban is központi szerepet játszhat, hogy az élőlény valamilyen formában hasznosítani tudja a sugárzást.
A lezárt zóna, amelyet meghódított a csernobili gomba
Negyven évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű 4-es blokkjának reaktora. Bár az emberi jelenlét azóta nagyrészt megszűnt a térségben, az élet korántsem tűnt el. Számos élőlény fennmaradt és alkalmazkodott az új körülményekhez, mi több, bizonyos esetekben kifejezetten jól boldogulnak a lezárt zónában.
Az 1990-es évek végén Nelli Zsdanova mikrobiológus és kutatócsoportja azt vizsgálta, hogy milyen életformák találhatók a sérült reaktor köré emelt védőszerkezetben. Munkájuk meglepő eredményt hozott:
összesen 37 gombafajt dokumentáltak a területen.
Ezek a gombák a magas melanintartalmuk miatt többnyire sötét színűek vagy teljesen feketék voltak. A begyűjtött mintákban a leggyakoribb fajnak a Cladosporium sphaerospermum bizonyult, amely ráadásul éppen azokon a területeken jelent meg a legsűrűbben, ahol a legerősebb volt a radioaktív szennyezettség.
A sugárzás másképp hat a csernobili gombára
Az ionizáló sugárzás általában súlyos károkat okoz az élő szervezetekben: roncsolja a molekulákat, megzavarja a biokémiai folyamatokat, és károsítja a DNS-t. Az emberi szervezet számára éppen ezért különösen veszélyes.
A Cladosporium sphaerospermum azonban szokatlanul ellenállónak bizonyult. Ekaterina Dadachova radiofarmakológus és Arturo Casadevall immunológus kutatócsoportja megállapította, hogy az ionizáló sugárzás nem tesz kárt ebben a gombában úgy, mint a legtöbb élőlényben.
Sőt, a gomba a sugárzás jelenlétében kifejezetten jobban növekedett.
A kutatók azt is megfigyelték, hogy a sugárzás hatására megváltozott a gombákban található melanin viselkedése. Ez a felfedezés azért rendkívül fontos, mert a melanin lehet a kulcstényező, amely segít megérteni a különös jelenséget.
Mi az a radioszintézis?
Dadachova és Casadevall 2008-ban vetette fel, hogy ez a folyamat bizonyos szempontból hasonlíthat a fotoszintézishez. Ahogy a növények a klorofill segítségével a fényt hasznosítják, a feltételezések szerint egyes gombák a melanin révén valamilyen módon az ionizáló sugárzást képesek felhasználni.
Ezt a hipotetikus folyamatot radioszintézisnek nevezik.
Bár a felvetés rendkívül izgalmas, tudományosan egyelőre nem bizonyított: a kutatóknak mostanáig nem sikerült egyértelműen kimutatniuk, hogy a gomba valóban a sugárzásból nyer-e energiát; nem sikerült igazolni az ionizáló sugárzástól függő szénfixációt, ahogy azt sem, hogy a sugárzás tényleges anyagcsere-előnyt biztosítana a gombának. Emellett a folyamat pontos energiahasznosító útvonalát sem sikerült még azonosítani.
A csernobili gomba, mint védőpajzs?
A gomba különleges tulajdonságai az űrkutatás szempontjából is rendkívül ígéretesek. Egy 2022-es tanulmány keretében a Cladosporium sphaerospermumot feljuttatták az űrbe, és a Nemzetközi Űrállomás külső burkolatára rögzítették, ahol közvetlenül kozmikus sugárzás érte.
A kísérlet során a gomba alatt elhelyezett érzékelők kimutatták, hogy a gombarétegen kevesebb sugárzás jutott át, mint a pusztán táptalajt (agart) tartalmazó kontrollmintán. Ennek a kutatásnak nem a radioszintézis bizonyítása volt a célja, hanem annak vizsgálata, hogy a gomba alkalmas lehet-e sugárzás elleni védelemre a jövőbeli űrmissziók során.
Bár ez a lehetőség kétségtelenül lenyűgöző, továbbra sem ad végleges választ arra a kérdésre, hogy a gomba pontosan mit is kezd a sugárzással.
Nem minden fekete gomba viselkedik így
Bár a jelenség nem teljesen egyedülálló, korántsem jellemző minden melanintartalmú gombára. A Wangiella dermatitidis nevű fekete élesztőgomba például szintén fokozott növekedést mutat az ionizáló sugárzás hatására.
Egy másik faj, a Cladosporium cladosporioides gamma- vagy UV-sugárzás hatására ugyan több melanint termel, de nem kezd el gyorsabban növekedni. Mindez arra utal, hogy a Cladosporium sphaerospermum különleges viselkedése nem magyarázható pusztán azzal a ténnyel, hogy egy fekete színű, melanintartalmú gombáról van szó.
- A kutatók számára ezért továbbra is nyitott kérdés: vajon valódi alkalmazkodásról beszélhetünk, amely lehetővé teszi a sugárzás aktív hasznosítását, vagy inkább egy olyan stresszválaszról, amely pusztán a szélsőséges körülmények közötti túlélést segíti elő?