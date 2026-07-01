Furcsa életforma hódította meg Csernobil legveszélyesebb helyét

Ez a csernobili gomba a sérült reaktor körüli egyik erősen radioaktív épület belső falain jelent meg. Jellemző fekete színét a melanin nevű pigmentnek köszönheti. A kutatók egy része úgy véli, hogy ez az anyag nemcsak megvédi a gombát a sugárzás káros hatásaitól, hanem abban is központi szerepet játszhat, hogy az élőlény valamilyen formában hasznosítani tudja a sugárzást.

A csernobili gombafaj valahogyan hasznosíthatja a halálos sugárzást, ennek tudományos hátterét azonban még nem sikerült feltárni

Fotó: Rui Tomé/Atlas of Mycology

A lezárt zóna, amelyet meghódított a csernobili gomba

Negyven évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű 4-es blokkjának reaktora. Bár az emberi jelenlét azóta nagyrészt megszűnt a térségben, az élet korántsem tűnt el. Számos élőlény fennmaradt és alkalmazkodott az új körülményekhez, mi több, bizonyos esetekben kifejezetten jól boldogulnak a lezárt zónában.

Az 1990-es évek végén Nelli Zsdanova mikrobiológus és kutatócsoportja azt vizsgálta, hogy milyen életformák találhatók a sérült reaktor köré emelt védőszerkezetben. Munkájuk meglepő eredményt hozott:

összesen 37 gombafajt dokumentáltak a területen.

Ezek a gombák a magas melanintartalmuk miatt többnyire sötét színűek vagy teljesen feketék voltak. A begyűjtött mintákban a leggyakoribb fajnak a Cladosporium sphaerospermum bizonyult, amely ráadásul éppen azokon a területeken jelent meg a legsűrűbben, ahol a legerősebb volt a radioaktív szennyezettség.

A sugárzás másképp hat a csernobili gombára

Az ionizáló sugárzás általában súlyos károkat okoz az élő szervezetekben: roncsolja a molekulákat, megzavarja a biokémiai folyamatokat, és károsítja a DNS-t. Az emberi szervezet számára éppen ezért különösen veszélyes.

A Cladosporium sphaerospermum azonban szokatlanul ellenállónak bizonyult. Ekaterina Dadachova radiofarmakológus és Arturo Casadevall immunológus kutatócsoportja megállapította, hogy az ionizáló sugárzás nem tesz kárt ebben a gombában úgy, mint a legtöbb élőlényben.

Sőt, a gomba a sugárzás jelenlétében kifejezetten jobban növekedett.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a sugárzás hatására megváltozott a gombákban található melanin viselkedése. Ez a felfedezés azért rendkívül fontos, mert a melanin lehet a kulcstényező, amely segít megérteni a különös jelenséget.