A csótányok jelenthetik az utat a Marsra? Bizarr dologgal álltak elő a tudósok

Ismét bebizonyítva, hogy az őrült tudósok nem csak a hollywoodi filmek találmányai, ugyanis a kutatók búvárruhákat építettek kiborg csótányrajoknak. A cél pedig nem más, mint a Mars.

Kiborg csótányok léphetnek először a Marsra. (Képünk illusztráció) Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

Az apró, 3D-nyomtatott ruhák lehetővé teszik, hogy az elektromos implantátumokkal távirányított rovarok akár három órán át is túléljenek oxigén nélkül. A tudósok ezeket a rovarokat víz alatt és fojtogató szén-dioxiddal teli alagutakba küldték, ahonnan károsodás nélkül távoztak.

A jövőben a ruháikat akár úgy is átalakíthatják, hogy túléljék az űr zord körülményeit, és lehetővé tegyék a hátborzongató rovarok számára, hogy felfedezzék a Mars felszínét.

Még a Marson nem, de a Földön nagy segítséget jelentenek a kiborg csótányok

Egyelőre azonban a tudósok azt mondják, hogy a kiborg rovarok felbecsülhetetlen értékű csapatot jelenthetnek a kutató-mentő műveletek során. Bár ez hihetetlennek hangzik, 10 felszerelt csótányt használtak a túlélők felkutatására a 2025-ös mianmari földrengést követő Oroszlánszív hadművelet részeként.

Saját kis oxigénpalackokkal felszerelve a kutatók szerint ezek a robotbogarak még nehezebben megközelíthető helyekre is képesek lesznek bejutni.

A kiborg rovarok működési paramétereinek a víz alatti utazásra való kiterjesztésével úgy véljük, hogy javulhatnak a kutató-mentő erőfeszítések

- mondta a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem vezető kutatója, Hirotaka Sato professzor.

A tudósok a Földről elrugaszkodva egy sokkal veszélyesebb környezetre akarják most felkészíteni a rovarokat, ugyanis a technológia végső célja, hogy eljusson az űrbe.

Ez egy nagy lépés a kiborg rovarok űrruhái felé. Például a Mars felszínének felfedezése

- tette hozzá a professzor.

Míg a robotokat gyakran tekintik az űrkutatás jövőjének, a kiborgok sokkal energiahatékonyabbak, olcsóbban gyárthatók, és hosszabb ideig képesek működni áram nélkül. Az űrügynökségek azonban valószínűleg ellenezni fogják az élő szervezetek használatát, attól tartva, hogy azok biológiai anyagokkal szennyezhetik be az idegen bolygókat. Ez téves pozitívhoz vezethet a későbbi életjelek keresése során, ami a Mars-kutatás egyik fő célja.