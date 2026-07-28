Meglepő trükkel előzi meg a vérfürdőt a világ legrondább állata

A csupasz turkáló nem tartozik a Föld legszebb élőlényei közé. Szőrtelen, ráncos bőre és előre álló metszőfogai szokatlan külsőt kölcsönöznek neki. Ha külleme nem is megnyerő, tulajdonságai mégis ámulatra méltók. Hangjelzéseiben különböző akcentusok figyelhetők meg, ráadásul akár 18 percig is életben marad oxigén nélkül. Fájdalomtűrése rendkívül magas. Elrabolhatja más kolóniák kölykeit, amelyeket aztán rabszolgasorba kényszeríthet.
Leginkább azonban hosszú élettartamáról ismert. A faj egyes példányai akár 40 évig is élhetnek – tízszer tovább, mint más rágcsálók. Emellett az idő vasfoga is alig fog rajta:
kognitív képességei nem romlanak, továbbá ellenáll mindenféle rákos megbetegedésnek.
A kutatók már régóta vizsgálják, miben különbözik a csupasz turkáló más emlősöktől. Azt is szeretnék kideríteni, hogy hosszú és egészséges életének megismerése segítheti-e az orvostudomány fejlődését.
A csupasz turkálóknál csak a királynő hozhat világra utódokat
A csupasz turkálók életük nagy részét föld alatti járatokban töltik. A hangyákhoz és a méhekhez hasonlóan kooperáción alapuló kolóniákban élnek. A közösségben egyetlen szaporodóképes nőstény van: a királynő. A többi nőstény nem hoz világra utódokat. Ehelyett járatokat ásnak, védelmezik a fészket és gondozzák a kölyköket. Ha a királynőt eltávolítják, rendszerint komoly hatalmi harc kezdődik. A domináns nőstények azért küzdenek, hogy átvehessék a helyét. Az összecsapások valódi élet-halál harcok, és rendszerint valamelyik állat pusztulásával járnak.
A Nature magazinban közölt legfrissebb tanulmányban a szakértők azt akarták megtudni, miként akadályozza meg a királynő a többi nőstény szaporodását.
Kozmetikumokban is használják a rendet fenntartó vegyületet
A vizsgálatok során sikerült azonosítani egy izopropil-mirisztát (IPM) nevű vegyületet. Az anyagot a királynők bocsátják ki, a nem szaporodó állatoknál azonban nem mutatható ki. Bár az IPM szagát az ember nem képes érzékelni, a kozmetikumokban kiterjedten hasznosítják.
Úgy tűnik, az IPM hasonlóan működik, mint az államalkotó rovaroknál a királynők feromonjai.
Ezek a kémiai jelzések szintén akadályozzák a dolgozó méhek és hangyák reprodukcióját. A csupasz turkáló azon kevés ismert emlősök egyike, amely a rovarokhoz hasonló módon szabályozza saját közösségének működését.
Több mint 350 csupasz turkálót vizsgáltak
A kutatók először igazolták, hogy a csupasz turkálók nagymértékben a szaglásukra támaszkodnak, és ezzel az érzékszervükkel ismerik fel saját kolóniájuk tagjait.
Ezt követően több mint 350 állattól gyűjtöttek mintákat. A vizsgálatok során több száz illékony vegyületet azonosítottak. Közülük kiemelkedett az IPM, amelyet a királynők különösen nagy mennyiségben bocsátottak ki. A vegyület koncentrációja a királynők peteérésekor volt a legmagasabb, ami egyértelművé tette, hogy az anyag az állatok szaporodását befolyásolhatja.
Sok szaganyag gyorsan elpárolog, az IPM azonban hosszú ideig megmaradhat a föld alatti járatokban. A királynők a többi állatnál aktívabban járják be a kolónia területét, valószínűleg így terjesztik szét a vegyületet a teljes járatrendszerben.
A szaganyag a viselkedést is megváltoztatta
A magasabb rangú nőstények aktívan elkerülték az IPM-mel kezelt alomanyagot. Közülük kerülhet ki ugyanis a legnagyobb eséllyel az új királynő. Az alacsonyabb rangú állatok viszont nem mutattak különösebb reakciót.
- Az agyi képalkotó vizsgálatok szerint a vegyület aktiválta a szaglópályát, vagyis az állatok képesek érzékelni az IPM-et.
A szaganyag hatására a nőstények hormonszintje is megváltozott: az IPM-nek kitett, nem szaporodó egyedeknél megemelkedett a prolaktinszint.
Ez a hormon az emlősöknél alapesetben a vemhesség utáni tejtermelést serkenti, tartósan magas szintje azonban gátolja a megtermékenyülést, mivel megzavarja a szaporodást szabályozó hormonális jelátvitelt.
Királynő nélkül is fennmaradt a rend
A döntő kísérlet során a kutatók eltávolították a királynőket a kolóniákból, ami alapesetben gyorsan felborítja a közösség rendjét. Az IPM napi adagolása mellett azonban a csoportok három hónapon keresztül békések maradtak. A szaporodással összefüggő progeszteronszint alacsony maradt, nem törtek ki utódlási harcok, és egyetlen nőstény sem lett vemhes. A királynő fizikai jelenléte tehát nem volt feltétlenül szükséges a rend fenntartásához.
Amint azonban a kutatók felhagytak a vegyület alkalmazásával, a kolóniákban azonnal fellángolt az agresszió, és a domináns nőstények ismét harcolni kezdtek a megüresedett trónért.
Az eredmények rávilágítanak, hogy a csupasz turkálóknál az államalkotó rovarokéhoz hasonló rendszer alakult ki. Mivel ezek a rendszertanilag rendkívül távol álló állatcsoportok egymástól függetlenül jutottak ugyanerre a biológiai megoldásra, a jelenség a konvergens evolúció iskolapéldájának tekinthető.