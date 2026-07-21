Megdőlt a nagy D-vitamin-mítosz: nem elég, ha csak kifekszünk a napra

A Newcastle-i Egyetem munkatársai 2024 decembere és 2025 augusztusa között 299 ember D-vitamin-szintjét vizsgálták. A résztvevők mintegy fele 65 évesnél idősebb volt, a másik csoportot pedig 18 év feletti, sötétebb bőrű emberek alkották.

Egyes embereknél megfelelő pótlás nélkül egész évben alacsony maradhat a D-vitamin-szint.

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Nyáron sem emelkedett jelentősen a D-vitamin-szint

A 65 éves és idősebb résztvevők csaknem 55 százalékánál a javasolt határértéknél alacsonyabb D-vitamin-szintet mértek. A sötétebb bőrű felnőttek körében ez az arány meghaladta a 72 százalékot

– írja az European Journal of Clinical Nutrition szakcikke.

A vizsgálat télen kezdődött, majd tavasszal és nyáron is folytatódott, az eredmények azonban az évszakok változásával alig javultak. Ez azért lepte meg a kutatókat, mert általában arra számítanak, hogy a több napsütés hatására nyáron jelentősen emelkedik a szervezet D-vitamin-szintje.

Az életkor és a bőrszín is számít

A szervezet napfény hatására maga is képes D-vitamint előállítani, ehhez a bőrt érő UV-B-sugárzásra van szükség. Az életkor előrehaladtával azonban a bőr egyre kevésbé képes hatékonyan előállítani a vitamint. Az idősebb emberek ráadásul gyakran kevesebb időt töltenek a szabadban, ami tovább csökkentheti a napfényből származó D-vitamin mennyiségét. A bőr pigmentáltsága szintén befolyásolja a folyamatot. A bőr színét meghatározó melanin részben elnyeli az ultraibolya-sugárzást, ami ugyan védelmet nyújthat a bőr károsodásával szemben, de egyszersmind lassítja a D-vitamin termelődését. A sötétebb bőrű embereknek ezért általában több napfényre van szükségük ahhoz, hogy ugyanannyi D-vitamint állítsanak elő, mint a világosabb bőrűeknek.

A földrajzi helyzet sem mindegy

A kutatást Észak-Angliában végezték, ahol az év nagy részében viszonylag gyenge a napsugárzás. Ezen a földrajzi szélességen még a nyári hónapokban sem biztos, hogy mindenki elegendő UV-B-sugárzáshoz jut. A napsütésben bővelkedő területeken ugyanakkor más veszélyekkel is számolni kell. Egy spanyolországi vizsgálat szerint Valenciában júliusban körülbelül hét percet kellene a déli napsütésben tölteni a szükséges D-vitamin-mennyiség előállításához. A hőmérséklet azonban ilyenkor a napon meghaladhatja a 38 Celsius-fokot, ami már egészségügyi kockázatot jelenthet. Télen ugyanott akár napi kétórás napfényre is szükség lehet a megfelelő D-vitamin-termeléshez.