30 éves rejtély oldódott meg, nagy lendületet kaphat a rákkutatás

A kutatás sajnos hosszú időre elakadt, mert a molekulák háromdimenziós szerkezetét mostanáig nem tudták feltérképezni. A friss eredmények azonban segíthetnek tisztázni, miként lépnek kapcsolatba ezek az anyagok az immunrendszerrel, ami új kiindulópontot jelenthet a daganatellenes terápiák fejlesztésében.

A rozspollen molekulái daganatellenes hatásúak

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Miért volt fontos a daganatellenes molekulák pontos szerkezetének ismerete?

A molekulák alakjának ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztában legyünk a biológiai hatásmechanizmusaikkal; már egy apró térszerkezetbeli eltérés eldöntheti, hatékony-e az adott molekula a rákterápia során vagy sem.

A Northwestern Egyetem kémikusai laboratóriumi körülmények között lépésről lépésre felépítették a rozspollenben található két rákellenes vegyületet, így a világon elsőként sikerült leírniuk a szekalozid A és B pontos szerkezetét.

Karl A. Scheidt, a kutatás vezetője szerint a térszerkezetet ismerve a tudósok immár megvizsgálhatják, hogy a molekulák mely részei felelősek a feltételezett daganatgátló hatásért.

E tudás birtokában a jövőben jobb, célzottabb molekulaváltozatokat tervezhetnek.

A természet, mint a gyógyszerkutatás ihletadója

A gyógyszeripar sokszor fordult a természethez megoldásokért; egy ismert kemoterápiás szer hatóanyagát, a taxolt például a tiszafa kérgéből vonják ki, míg a sztatinok eredetileg gombákból származnak.

Scheidt hangsúlyozta, hogy bár a természetes vegyületek önmagukban nem mindig használhatók gyógyszerként, kiváló kiindulási alapot jelentenek. Kémiai módosításokkal ugyanis olyan változatok készíthetők belőlük, amelyek stabilabbak, jobban felszívódnak, és csak a rákos sejtekre hatnak.

Jóllehet a prosztata egészségének támogatására a rozspollen-kivonatot napjainkban is árusítják étrend-kiegészítőként, gyógyszert eddig nem készítettek belőle. Ennek egyik legfőbb oka éppen az, hogy nem volt világos a benne lévő kulcsmolekulák pontos szerkezete.

A molekulák laboratóriumi szintézise

A rozspollenben található molekulák térszerkezetét először hagyományos vizsgálati módszerekkel (például mágnesesmagrezonancia-spektroszkópiával) próbálták meghatározni, de nem jártak sikerrel. Ezért a szakértők végül a totálszintézis néven ismert eljárás mellett döntöttek, vagyis laboratóriumban létrehozták a természetes molekulák mesterséges másait.